能源企業推月費及免費充電套餐 會否令你轉開電動車？

一間大型能源企業為電動車車主提供月費服務，以吸引更多駕駛者選擇電動。

Electric vehicles

電動車的充電問題令不少車主擔憂。 Source: AAP / John Walton

能源企業Origin今日（3月8日）推出按月收費的訂閱式服務，並贈送客戶每天5小時的免費充電。

該計劃是與汽車品牌Audi和電動車快速充電公司Jolt合作。這是繼另外兩個能源企業AGL和Aurora之後，第三間公司推出類似服務。

Origin的電子移動部門總經理Chau Le表示，新措施旨在於澳洲推廣電動車：「我們知道前期成本是阻止人們購買第一輛電動車的最大障礙。這（訂閱式服務）可以幫助他們克服嘗試新科技的初始焦慮，了解它（電動車）如何配合其生活方式。」

目前，澳洲市場上的電動車價格起碼要4萬元，很多車型超過6萬元，比同類型的汽油車更貴。
Chau Le表示，Origin的新服務適用於Tesla、Polestar、BYD、MG和Volve總共12種車款。已購買該公司充電器的客戶，或Audi電動車的新客戶，可以獲得該服務。

服務可以按月訂製，並和僱主連接，以獲得電動車減稅。客戶還可獲得每天上午10點到下午3點的免費充電。

「該計劃減少高峰期的用電量，鼓勵司機在能源需求量最低的時候充電。交通是澳洲碳排放的第三大來源，我們非常希望能為交通脫碳，幫助客戶過度到電動車。」
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Origin的電子移動部門總經理Chau Le。 Source: AAP / Larnce Gold
Orgin已在2020年，於雪梨、墨爾本和布里斯本試行上述計劃，並在2021年擴展到阿德雷德。Aurora則於2021年底與汽車經紀公司Carbar在塔州推出訂閱式服務。

據電動汽車委員會（Electric Vehicle Council）的數據，目前澳洲有超過8.3萬輛已上路的電動車，預計今年就會衝上10萬輛的大關。
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Published 8 March 2023 at 1:52pm
By Koma Cheng
Source: AAP
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