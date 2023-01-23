專家預計電動車今年或現減價戰

最近，特斯拉這家美國汽車製造商一直在減價，在其他國家大幅降價前，已在澳洲和亞洲減價數千元。





特斯拉在本月早些時候開始在亞太地區減價，將其電動車在澳洲的價格最多減了 3400 元，降幅接近 4%。





但上周，品牌加速 Model Y 在美國的減價幅度，高達 20%，在歐洲的減價幅度亦超過 10%。





如把美國和法國等國家的政府提供誘因的措施計算，這些變化令購買電動車的價格降低 30%。





諮詢公司Arup的 Ben Haddock表示，降價非一次性銷售，而是代表電動車行業的根本性變化，最終將使潛在買家更易買到這些車輛。





「我們已經進入了電動車使用的新階段。」他說。





他預測，特斯拉的降價，以及其他品牌推出更多電動車，將在今年激發整個行業出現減價。





他直言「每家公司都將開始一些電動車價格對比，我不會稱之為減價戰戰，但我相信很多其他公司會這樣做。」



澳洲電動汽車協會主席Chris Jones 表示，對於特斯拉為何降低其汽車價格有很多猜測，但來自競爭對手的競爭顯然有一定作用。





Chris Jones 並預計，中國品牌比亞迪對市場的影響將比其他製造商大得多，將成為澳洲第二大電動車製造商，並且可能會保持相當長的一段時間，他指中國工廠生產電動車的成本低於其他地方。





根據LMC Automotive 本周數據顯示，電動車佔中國總銷量 19%、歐洲的 11% 和全球所有汽車銷量的 10%。





但澳洲 2022 年的電動車銷量為 3.1%。





Ben Haddock指，如果在未來幾年隨著價格的下降再次出現，有關數字代表著未來可能有巨大的增長，將會有數千輛電動車在路上。





他直言「我們會看到其他製造商進一步減價和出現競爭嗎？我認為答案是肯定的。」





「我們會看到更多的電動車供應嗎？肯定會。而且我們會看到更多的電動車進入澳洲市場。」



