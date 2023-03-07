【好消息】儲備銀行有望下月暫停加息？

儲備銀行昨天（8／3）宣佈又再將官方現金利率提高 25 個基點，使其達到百分之 3.6。今次經已是儲備銀行連續第十次加息， 同時，亦將澳洲的官方息率推至自2012 年來的最高水平。而對於一些有房貸的人士來說，確是雪上加霜。





對於一些有50萬元貸款的人士來說，每月的還款額將會增加 77元。而由去年 5 月首次加息以來，一些有50萬元貸款的人士，現時每月的還款額亦增加了接近1000元（983）， 增幅達百分之 42。





財長查默斯（Jim Chalmers）說，利率增加無疑會讓一些澳洲國民的生活變得更為艱難。





而儲備銀行行長洛菲利（Philip Lowe）今天（8／3）亦會在一個商業會議上發表有關通脹的講話，相信全國的經濟分析師都會試圖在其講話中找到儲銀在未來是否會可能再次提高利率的端倪 。不過， 國民銀行、西太銀行和澳新銀行均預計，到今年6 月，現金利率將達到百分之4.1。





但一些經濟學家對儲銀在其最新聲明中所用的措辭的改變，認為澳儲銀行有可能會暫時停止提高利率。





原因是儲備銀行行長洛菲利在 2 月發表的聲明中很明確表示今年將進一步加息，但在昨天發表的 3 月份聲明中則表示：『儲銀董事局預計將需要進一步收緊貨幣政策。』





AMP Capital 首席經濟學家奧利弗（Shane Oliver） 表示，這個從「進一步加息」到「進一步收緊貨幣政策」的變化，令分析家相信儲銀可能認為一些令經濟放緩和其他的財政措經已見效，因此相信加息的步伐會暫停。





奧利弗預計，儲銀最早將於下個月（4 月）便會暫停加息。同時，他亦表示，儲銀相信亦會開始考慮其他的經濟數據， 包括在下周公佈的就業數據。





奧利弗說：『我認為他們（儲銀）暫停加息的時間越長，他們不會再次加息的機會就越大，因為現時的利率將開始令經濟放緩。』





其實加息除了影響有房貸的人士之外，在過去一年中，全國可負擔的出租房的數量亦幾乎減少一半。





一些最新數據亦顯示，市場中每周租金低於 400元的出租物業佔整個租賃市場不到五分之一，讓一些低收入人士在尋找合適居所上變得更為困難。





根據房地產數據公司 PropTrack 的一份報告顯示，在荷伯特，只有百分之12 的出租物業的租金是低於每周400元，在達爾文，這個數字不到市場總數的百分之9，而在首都領地，更加不到百分之 2。





另外，在偏遠地區，每周租金低於 400元的物業數量從接近百分之38下降至百分之26。其他省會城市的出租物業數量亦有所下降。





Proptrack 的經濟研究總監庫什納（Cameron Kushner）表示：『 在過去的 12 個月，情況變得非常之差，我們認為未來出租物業的供應亦不會顯著增加，隨著越來越多人返回澳洲，（對出租物業的）需求亦在增加，所以我們認為這種情況在好轉之前會變得更糟。』





鮑威爾（Nicola Powell）是 Domain 的研究和經濟學主管。她表示，利率上升易可能會令一些房屋投資者提高租金。





她說：『會有一些房東提高租金，將房貸的額外成本轉嫁給租戶。』





不過，她認為，並非所有投資者都需要增持現金，因為在一些房屋價格較高的市場，像雪梨和墨爾本，許多投資者都是使用負扣稅。但對於一些手頭現金較少的投資者而言，則可能會看到他們會以提高租金的形式轉嫁加息帶來的壓力。





莫納殊商學院經濟系講師格羅斯（Isaac Gross）說，對許多澳洲人來說，加息亦會影響澳洲國民的心理健康。





他說：『毫無疑問，當家庭預算緊張時，這也可能給家庭和民眾的心理健康帶來壓力，對於許多澳洲家庭來說，這將是一個非常棘手的情況。現時有不同的財政資源，例如你可以和財務顧問或你的銀行談談，如果精神壓力過大，你也應該和你的醫生傾談。但毫無疑問，今次加息相信會令一些已經承受巨大經濟負擔的人增加額外的壓力。』詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。



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