英國擬推新法案 遏止非法移民乘小船入境

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）政府預計日內提出新法案，針對搭乘小船非法入境英國尋求庇護者，將會被快速遣返回國或被送往另一個國家。





在英國南部從海路非法入境英國的人數大幅增加，去年破紀錄達45000人，對比 2018 年就只有 300 人。但英國保守黨此舉被認為是違反了國際難民公約。





前澳洲總理莫理遜亦曾使用口號 “Stop the Boats”，莫理遜政府採取強硬態度攔截尋求庇護的人士船隻非法入境澳洲。





而今次英國首相辛偉誠亦採用類似的強硬態度。





辛偉誠表示，他了解這些強硬的措施將會引起激烈辯論。他亦說英國已經嘗試所有其他方法，但都沒有奏效解決非法入境尋求庇護者的問題。他重申他的政策非常簡單，就是應該由國家和政府應該決定誰可以來英國，而不是由犯罪團體決定。





根據英國該項新的非法移民法案，尋求庇護者的船隻到英國後將被立即拘留，然後被驅逐出境返回原本國家或者被送到其他國家。





這些人亦將被終身禁止入境英國。



移民律師班加爾向澳洲廣播公司表示，這些強硬的措施是不切實際，並且違反了國際難民公約。班加爾認為，英國不能阻止任何人申請庇護。英國可以做的是處理尋求庇護者的申請，並就申請作出決定。而不是直接把到達的船隻「打回頭」。





他表示，英國應該提供基本設施來處理尋求庇護者的申請，所以該法案是違反了在二次世界大戰後簽署的國際難民公約。





上星期有至少 72 名搭乘小船偷渡的非法移民在意大利南部海岸的一次海難中喪生，其中包括 28 名兒童。這次海難顯示不少試圖前往歐洲和英國尋求庇護人士的困境。





意大利政府對海難事件的處理備受抨擊。





反對黨議員博內利譴責當局在發現該船後，只派遣邊防水警去巡查，而沒有派遣救援隊的決定，顯示出制度上的不人道。





但意大利內政部否認這個說法，內政部表示當海軍首次發現這艘船時，船隻並沒有任何遇險的跡象，但當海岸警衛隊接到需要救援時，已經為時已晚。

