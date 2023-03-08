樓價租金續飆升 墨爾本驚現「太空艙」住宅售 1500 澳元

亞洲部份大城市人口稠密，例如日本和香港都常見具爭議性的「太空艙」住宅出售或出租。目前澳洲樓價租金持續飆升，近日在墨爾本都驚現有售「太空艙」住宅，或稱「膠囊住宅」。





去年成為城中熱話的單人「太空艙」住宅出租廣告再次出現在社交平台，每個「太空艙」以零售價 1500 澳元出售。



社交平台上的單人「太空艙」住宅出售廣告。 Credit: 社交平台交易網 Facebook Marketplace 根據社交平台交易網描述，買家必須購買至少兩個「太空艙」，並可作學生宿舍或度假屋。每個「太空艙」內都配有儲物櫃﹑夾萬﹑鏡﹑燈和冷氣，並可在墨爾本取貨。



每個以「太空艙」以零售價 1500 澳元出售。 Credit: 社交平台交易網 Facebook Marketplace

事實上，「牀位寓所」在亞洲大城市很常見，包括在樓價最貴的香港。香港的「籠屋」問題受世界媒體報導及關注。住屋問題從來都是香港社會面對的難題。





根據《2021年香港人口普查》，香港有20萬人居於分間單位，調查發現「籠屋」牀位戶人均居住面積只有約1.5平方米，而香港的劏房租金中位數亦上升至2021年的5,000港元（約956澳元）。





根據香港媒體Business Digest 報導，香港「太空艙」床位月租 1900 港元 （363 澳元）至 5000港元（約956澳元）不等。



在香港出租的「太空艙」床位。 Credit: Business Digest 至於墨爾本，根據2022年國際住房負擔能力評估報告，墨爾本被評為全球第五最昂貴的住屋市場，而在過去一年，墨市的住屋可負擔能力繼續惡化。





與去年7月相比，在墨爾本租住一個3平方米的「太空艙」約需要每周250澳元，或每月900澳元；而按酒店租房網顯示，目前在墨爾本租住單人「太空艙」價格曾大幅飆升至每晚250澳元。





與此同時，墨爾本的短期住宿的需求按年增加約五成，尤其是在夏季大型活動﹑運動會及演唱會等期間，「太空艙」的需求非常大。





另外，中國上月宣布不承認網上進行的海外學位課程，令不少中國留學生趕反回澳洲讀書，令大學校區的租金水漲船高，有房地產專家認為，澳洲各地租金颷升的情況，即使在開學後仍然會持續。

