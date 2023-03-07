第十次連續加息 房貸者可以有那些選擇應對？

要點： 澳洲儲備銀行（RBA）周二（3月7日）宣佈再度上調現金利率，這或意味加息尚未停歇。

最近的一項民意調查發現，近四分一的房貸持有人面臨供樓壓力。

周二（3月7日），澳洲儲備銀行再度宣佈上調現金利率。這已是自去年 5 月以來，儲備銀行連續第十次上調現金利率，由原來的歷史低位 0.1% 上升至 3.6%。





這一波加息似乎為已面對重大壓力的貸款者帶來更嚴峻的打擊。一些房貸者可能會考慮：我能夠做甚麼去緩解這種還款壓力？





隨著利率的攀升，有一些跡象表明，民眾償還抵押貸款壓力正在上升，民眾普遍認為，當一個家庭的稅前收入的 30% 被用於償還房貸時，還款壓力就會上升。研究所羅伊摩根（Roy Morgan）一個關於此問題的最新調查發現，在截至 1 月份的三個月裡，24.9% 的人（估計有119萬抵押貸款持有人）處於「風險」之中。



更多內容 澳洲儲銀連續第十次加息 基準利率升至11年來新高

據該研究公司稱，這是自 2012 年 6 月以來的最高數字，但低於 2009 年初全球金融危機期間的 35.6% 的高點（當時估計有145.5萬抵押貸款持有人）。





如果你正在努力償還貸款，這裡有你需知的內容。



如果遇到短期貸款困難怎麼辦？

有些事件會暫時對人們的現金流產生負面影響，銀行會根據實際情況提供援助。





這些事件可能是由於失業、重病、受傷，或親人去世導致的，這也意味著借款者無法工作。





雪梨大學金融學講師格蘭特（Andrew Grant）副教授說，如果你發現自己處於這種情況，重要的是盡快與你的貸款提供方取得聯繫。





格蘭特副教授說：「只要有足夠的證據，大多數金融機構都會樂意提供幫助。」「他們不希望失去你這個客戶。」



儲備銀行一直在提高現金利率以試圖降低通脹。 Source: AAP 他說，你可以協商一個「抵押貸款假期」——推遲還款——但這將意味著你必須在恢復還款時支付暫停期的利息。





這就是為什麼在全國債務幫助熱線消費者行動法律中心工作的財務顧問阿克斯（Claude Von Arx）說，他敦促貸款機構對延期利息進行資本重組。





他說，這意味著被重組的貸款可以涵蓋延期的利息，這可能會略微增加未來的還款額，但這也意味著貸款者在他們的「假期 」結束時不必支付一筆潛在的巨款。





「這比延期付款的結果要好得多，因為延期付款意味著當你要在很短的時間內支付拖欠的利息以及還款時，往往會處於更糟糕的境地。」





阿克斯指，你可以與銀行討論的另一個選擇是在一段時間內轉為只付利息。





「這可以幫抵押貸款持有者爭取一些時間，因為這意味著他們只用拿出更少的錢。」他說，「但是，這樣做有長期的費用，因為你沒有還任何抵押貸款的本金部分，除非你之後會快速投入更多資金。」



更長期的貸款

阿克斯說，銀行通常不願意向那些純粹因為利率上升而難以滿足還款需求的人提供困難援助。





「他們可能會提供一兩個月的援助，以便客戶可以對長期做出規劃。」他說：「所有客戶都有權利要求困難援助，但所有銀行都有權利拒絕。」





他說，金融諮詢團體，如國家債務幫助熱線，是為了幫助人們度過金融風暴；他們可以幫助客戶確定家庭預算中的餘款，提供如何與貸款方談判的建議，並幫助管理他們的債務。





阿克斯鼓勵每個人都要向貸款方爭取更好的房貸利率。他說，如果貸款方拒絕讓步，可能可以考慮債務重組並尋求房貸經紀人的建議。





格蘭特副教授說，那些認為需要長期減少付款的人可以考慮通過再債務重組延長他們的貸款期限，但這最終意味著在貸款期間支付更多的利息，通常只有那些已經償還了一段時間並積累了一些資產的人將其作為選擇。





阿克斯向他的客戶表示，如果其他救濟方案不奏效，必須有一個 「B計劃」，這可能涉及到出售房產或動用退休公積金。



「我們總是說，自己賣掉（房子）比讓銀行幫你賣要好得多，因為你可以控制這個過程。」





他補充說：「如果他們的房子在未來成為迫在眉睫的止贖風險，那麼以同情的理由獲取退休公積金可能是一個選擇。」



加息何時停止？

澳洲儲備銀行一直在提高現金利率，以遏制消費支出並降低通貨膨脹率。截至去年 12 月的一整年中，通脹率為 7.8%。儘管這一數字略低於該行預測的 8%，但這是自1990年以來的最高水平。





澳洲儲備銀行在其 2 月份的貨幣政策聲明中預測，通脹率將在今年下降到 4.75%，並在 2025 年中期下降到3%左右。它希望看到通脹率恢復到 2 至 3% 的目標範圍。





四大銀行中的三家——澳新銀行、澳洲國民銀行和西太平洋銀行——預測現金利率將在 5 月達到 4.1% 的峰值，而聯邦銀行預測現金利率將在今年年中達到 3.85%。





聯邦銀行預計，澳洲儲備銀行將在今年年底首次降息，而澳洲國民銀行和西太平洋銀行預測將在明年年初降息。





澳新銀行則預測在 2024 年11月會有一次降息。





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