24 小時「不眠接力賽」 數百泳手齊集只為一個目的

要點 邁爾斯（Heather Miers）無法獨立行走，游泳讓她找到更大的意義；

這位 57 歲的女士在墨爾本舉行的 24 小時游泳比賽中籌到最多善款。

這項游泳挑戰賽旨在為多發性硬化症患者籌集資金。

邁爾斯無法獨立行走，這一場由她號召的 24 小時游泳賽事，是她為生命而戰的吶喊。





她 30 歲時，雙腿開始顫抖，眼睛亦出現了問題，眼球更出現不尋常的抽動。





她覺得自己就如同「走出酒吧的醉漢」，因此她買了拐杖來輔助行走。



邁爾斯（左）患有多發性硬化症，並與她的侄女 Rosie（右）一起參加 2023 Fitzroy MS Mega Swim。 Source: Supplied / Heather Miers 她說，「在無可奈何的情況下撐起拐杖是因為想讓人們了解我真實的狀況，是『因為我有神經系統上出現問題』。」





邁爾斯今年57 歲，她與多發性硬化症已經抗爭了三十年。她形容她的「整個世界」被這種情況影響。





當她在地上失去平衡時，她找到了能掌控自己也是現已成為她的避難所的地方——游泳池。





她說：「我一直很喜歡運動……現在我發現，游泳是我唯一不會摔倒的運動。 」





「這對我來說一直是一項很自然的運動。當在水中發現我可以去到的地方時，我就會戴上護目鏡然後游向那裡。這真是太棒了。」



超過 450 名游泳運動員在 Megaswim 籌集近 18 萬元。 Source: Supplied / Aaron Smith 多發性硬化症是一種神經系統疾病，患者的免疫系統會自我攻擊並暴露體內的神經。它會影響大腦和脊髓。





據澳洲多發性硬化症協會（MS Australia）稱，超過 3.3 萬名澳大利亞人患有多發性硬化症，每天有多達兩人被確診。





該疾病對每個人的影響不同。在邁爾斯身上，這種病症使她的平衡變得不協調，導致她現在依靠助行器或機動踏板車活動；同時，她的視力變差，對高溫也比較敏感。該疾病的其他症狀還包括頭暈和疲勞、肌肉無力以及刺痛和麻木。



不眠之賽

兩周前，數百名游泳者在墨爾本參加 2023 Fitzroy MS Mega Swim 游泳比賽，邁爾斯是其中一員。 26 支隊伍連續 24 小時游泳，為這種不治之症籌集資金。



邁爾斯在挑戰的第一個小時和最後一個小時內游泳。 Source: Supplied / Heather Miers 她的團隊 Hammerheads 晝夜接替共游了 50 公里。邁爾斯一人就籌集了 8625 澳元——這是挑戰賽事中個人籌得的最高善款。





游泳者來自不同層面——從初學者到專業人士，從陌生人到家人，甚至醫生和護士在醫院輪班照顧病人後亦參加游泳比賽。





一些患有多發性硬化症的視障人士也在游泳池裡游了一圈。





澳洲殘奧會運動員 庫克（Carole Cook ）22 年前在 Fitzroy 創辦了第一個多發性硬化症大型慈善游泳挑戰賽，如今它已經擴展到新州——臥龍崗的游泳運動員正在為下周末他們自己的活動做準備——同時也參加了 24 小時壁球和羽毛球賽事等。



根據挑戰規則，每支隊伍的一名游泳運動員需要 24 小時一直在游泳池裡。 Source: Supplied / Aaron Smith 舉辦是次活動的組織 MS Plus 籌集了將近 18 萬（178216）澳元，遠超最初 13 萬澳元的籌款目標。





MS Plus 主席布萊旺斯基（John Blewonski）表示，他們將活動重點放在體育運動上並非巧合，因為健身和水療有助於減輕行動不便的複雜問題的嚴重程度。





他指「事實證明，運動實際上可以延緩病情發展。」





這些資金用於有關的獎學金，旨在幫助多發性硬化症患者實現他們的夢想。這些獎學金根據個人經歷、教育、就業和生活狀況等頒發。





他說：「有人想寫一本書，有的人想要建一個升高植床（Raised Garden Bed）這樣即使他們坐在輪椅上，依舊可以種菜。」





至於邁爾斯，整整 24 小時，她幾乎沒有睡過覺。在今晚和接下來的一周中，她可能都會感到非常興奮。





「我們喜歡它。我們將會一直做下去。」





