Latest

【勝券在握？】環境部長 2019 年無參加選舉 一個「重要原因」曝光

澳大利亚联邦环境部长普里伯塞克表示，在2019年她有足够的票数赢得工党领导权，但最终选择不竞选，因为她要支持她的女儿。

Minister for Environment Tanya Plibersek is pictured at Parliament House in Canberra.

環境與水源部長- 普莉貝絲(Tanya Plibersek) Source: AAP / MICK TSIKAS

要點：
  • 普莉貝絲（Tanya Plibersek）在她的女兒談及自己的經歷後，鼓勵遭遇性侵的倖存者勇敢發聲；
  • 普莉貝絲表示，因為支持女兒，她選擇不參加 2019 年的工黨領導人競選；
  • 她表示相信如果當時參與競選，可以贏得工黨領導權。
##文章內容涉及性侵和家暴。

澳洲聯邦環境部長普莉貝絲（Tanya Plibersek）表示，在 2019 年，她有足夠的支持票贏得工黨領導人一職，但她最終沒有參加競逐，因為她要支持女兒安娜度過一段虐待關係帶來的創傷。

有關普莉貝絲的傳記由記者西蒙（Margaret Simon）在周六（3月4日）於《美好週末（Good Weekend）》 雜誌上發表。
更多內容

普莉貝絲 - 艾保德會高姿態迎接大選

【三八婦女節】國會女議員對性別歧視有甚麼經歷和看法？

據稱，普莉貝絲的女兒安娜在一段感情關係中遭受性侵，她說在那段關係中遭到情感、身體和經濟上的虐待。

之後，安娜建立了倖存者中心（Survivor Hub），由她與其他義工營運，為有需要人士提供支持服務。

在一段發佈到社交媒體的視頻中，普莉貝絲表示在她女兒身上發生的事太常見了。

她指：「我們知道這是在澳洲非常常見的事情。」

「我們知道統計數據，大約五分之一的澳洲女性從 15 歲起就遭受過性暴力，這些統計數據是毀滅性。」
墨爾本 Aston 選區的補選將於 4 月舉行，在競選活動中，當被問及這些說法時，總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）迴避有關問題。

他說：「很久以來，她一直是我的朋友。」

「在 2019 年選舉後，我在沒有競爭對手的情況下當選，我在 2022 年（聯邦大選）獲勝，我為我出色的競選團隊感到非常自豪。」

總理說，他自己的團隊與反對黨的不同之處的其中一點是，反對黨由達頓（Peter Dutton）領導，而他更言是「因為他們找不到更好的人」。

艾巴尼斯指「他們不情願地選擇了他，儘管他的一半同事根本不喜歡他。」
SUSSAN LEY
自由黨副黨領利蘇珊（Sussan Ley）表示自己被普莉貝絲的故事感動。 Source: AAP / Mick Tsikas
達頓的副手兼反對黨女性事務發言人利蘇珊（Sussan Ley）藉此機會對普莉貝絲表示支持。

利蘇珊在周六（3月4日）下午發表聲明，表示「作為一個女人和一個母親，普莉貝絲的故事讓我非常感動，我特別想讚揚她的女兒安娜，她如此勇敢地講述了她的故事。」

她指「普莉貝絲毫無疑問會在 2019 年贏得工黨領導人一職，看看艾巴尼斯總理執政的前九個月，其他人亦不會太懷疑此說法。」

普莉貝絲說，她和丈夫得知安娜的遭遇後非常震驚，並決定在成立幫助家暴受害者的義工組織的倖存者中心後，分享這個故事。

如果你或你認識的人受到性侵、和家暴的影響，請致電 1800 737 732 或前往 1800RESPECT.org.au。在緊急情況下，請撥打 000。
更多內容

澳洲去年死亡人數「異常罕見」 原因何在？

雪梨世界驕傲節圓滿結束 逾5萬人參與遊行

71歲鐵騎士「飛車」被警方發現 追截期間遇車禍送院

【專訪】北領地首位華裔女性廳長：「很多原住民有華人血統！」

喂親兒食電子煙惹眾怒 未成年母親道歉：只是玩笑

【IGA及亞超有售】一款受歡迎韓國零食需回收


瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道




SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Radio App 手機應用程式
收聽直播及節目重溫。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 6 March 2023 at 3:56pm
Source: AAP
Available in other languages
標籤
Australia