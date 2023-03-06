【勝券在握？】環境部長 2019 年無參加選舉 一個「重要原因」曝光

要點： 普莉貝絲（Tanya Plibersek）在她的女兒談及自己的經歷後，鼓勵遭遇性侵的倖存者勇敢發聲；

普莉貝絲表示，因為支持女兒，她選擇不參加 2019 年的工黨領導人競選；

她表示相信如果當時參與競選，可以贏得工黨領導權。

##文章內容涉及性侵和家暴。





澳洲聯邦環境部長普莉貝絲（Tanya Plibersek）表示，在 2019 年，她有足夠的支持票贏得工黨領導人一職，但她最終沒有參加競逐，因為她要支持女兒安娜度過一段虐待關係帶來的創傷。





有關普莉貝絲的傳記由記者西蒙（Margaret Simon）在周六（3月4日）於《美好週末（Good Weekend）》 雜誌上發表。



據稱，普莉貝絲的女兒安娜在一段感情關係中遭受性侵，她說在那段關係中遭到情感、身體和經濟上的虐待。





之後，安娜建立了倖存者中心（Survivor Hub），由她與其他義工營運，為有需要人士提供支持服務。





在一段發佈到社交媒體的視頻中，普莉貝絲表示在她女兒身上發生的事太常見了。





她指：「我們知道這是在澳洲非常常見的事情。」





「我們知道統計數據，大約五分之一的澳洲女性從 15 歲起就遭受過性暴力，這些統計數據是毀滅性。」



墨爾本 Aston 選區的補選將於 4 月舉行，在競選活動中，當被問及這些說法時，總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）迴避有關問題。





他說：「很久以來，她一直是我的朋友。」





「在 2019 年選舉後，我在沒有競爭對手的情況下當選，我在 2022 年（聯邦大選）獲勝，我為我出色的競選團隊感到非常自豪。」





總理說，他自己的團隊與反對黨的不同之處的其中一點是，反對黨由達頓（Peter Dutton）領導，而他更言是「因為他們找不到更好的人」。





艾巴尼斯指「他們不情願地選擇了他，儘管他的一半同事根本不喜歡他。」



自由黨副黨領利蘇珊（Sussan Ley）表示自己被普莉貝絲的故事感動。 Source: AAP / Mick Tsikas 達頓的副手兼反對黨女性事務發言人利蘇珊（Sussan Ley）藉此機會對普莉貝絲表示支持。





利蘇珊在周六（3月4日）下午發表聲明，表示「作為一個女人和一個母親，普莉貝絲的故事讓我非常感動，我特別想讚揚她的女兒安娜，她如此勇敢地講述了她的故事。」





她指「普莉貝絲毫無疑問會在 2019 年贏得工黨領導人一職，看看艾巴尼斯總理執政的前九個月，其他人亦不會太懷疑此說法。」





普莉貝絲說，她和丈夫得知安娜的遭遇後非常震驚，並決定在成立幫助家暴受害者的義工組織的倖存者中心後，分享這個故事。





如果你或你認識的人受到性侵、和家暴的影響，請致電 1800 737 732 或前往 1800RESPECT.org.au。在緊急情況下，請撥打 000。





