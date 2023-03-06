喂親兒食電子煙惹眾怒 未成年母親道歉：只是玩笑

涉事的16歲媽媽Annie Donovan透過《每日電訊報》就此道歉，表示當天餵兒子Lebron吃電子煙只是在親友面前開的「愚蠢玩笑」，也沒留意到被人拍攝並放上網。





「我把電子煙靠過去，我沒想到他會吸，我以為他會撥開......我希望我沒做過，我從來沒想過要傷害他。我永遠不會傷害他。」





她同意被實名報道，並表示從事件中學到很多。「我之前從未這麼做過......我甚至不會在他旁邊吸煙，我總是對此非常小心。」





她的母親Kristy Donovan表示，雖然女兒有過錯，但總體而言是個好媽媽。「這並不容易，她才16歲，獨自一人（撫養孩子）。自他出生我一直有幫助她。她一直盡力去做一個好媽媽。」



網上影片顯示一名嬰兒被喂電子煙並吐出煙霧。 Credit: 7News 影片在網上發佈翌日，新州警方已派警員上門調查，確認該電子煙不含尼古丁。警方最終未作出檢控。





這位未成年的母親又表示，過去一星期影片被廣傳，是她一生中最糟糕的時期。她聲稱收到了大量死亡威脅、暴力和騷擾的訊息和電話。





她說明白為何人們如此激動，但一些辱罵太過過份。「我知道我做了錯事，但人們對我說的和寫的很過份，我不應該得到（那種待遇）。」





不過，影片在上星期引發眾怒後，她卻在貼文中以粗言對網民反唇相譏：「所有躲在網上談論我和我的孩子的***，顧好你們自己吧。你們也不是完人，還在說別人，你們就是一堆可憐蟲。」



