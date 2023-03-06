【專訪】北領地首位華裔女性廳長：「很多原住民有華人血統！」

北領地首府城市達爾文被稱澳洲的「多元文化門戶」，因為這裡有很多移民是來自東亞和東南亞。目前當地有來自130多個不同文化背景的居民，各族和各社區之間互相通婚，並不罕見。





這獨特的歷史文化環境，誕生了北領地政府首位有中國血統的女性內閣成員——多元文化廳長Ngaree Jane Ah Kit。她也擁有原住民和托勒斯海峽島民血統。





她接受 SBS普通話訪問 時表示，對自己的華裔背景十分認同。「我的曾祖父是華人，他從中國廣東乘舢舨而來，因此他的姓是Ah Kit。北領地和大Birdum地區的很多原住民都有華人血統，有著華人的姓氏。而這是我們非常非常自豪的事情。」





「作為一名自豪的原住民和島民女性，我從小就被教育要為我的華人血統感到自豪。我總是和我的華人社區玩樂。」



很多黑膚色的原住民都喜歡米飯。我們幾乎甚麼（餸菜）都配米飯吃。我們認為其中很多（傳統）都來自我們的（華人）祖先。

不過，她也坦言，她的家庭和很多原住民一樣，隨著和不同社區的不斷融合，在社會更關注被盜一代（Stolen Generation）的情況下，華人的文化並沒得到太多保留。





「我的父親幾年前去世了，他有很多這樣的故事，並告訴我們。我們把我們擁有的故事放在心裡，確保我們的孩子、我們孩子的孩子會為我們的祖先感到非常自豪，為我們的姓氏——Ah Kit感到非常自豪。」





Ngaree出生於北領地Katherine，其父John Ah Kit，暱稱「JAK」，是北領地首位華裔內閣廳長，也是首位原住民內閣廳長。





資料顯示，John的祖父Jimmy Ah Kit在1890年代，和其他6位廣東同鄉，一同乘舢舨抵達時稱Palmerston的達爾文。他為了找工作而一路南下到Mount Isa，並在抵澳一兩年後和Waanyi-Garrawa部落的原住民女子結婚。





其家族在50年代返回達爾文，落地生根並積極參與社區建設。John在90年代步入政壇，當選北領地議會的Arnhem選區議員，其後更任多個職務的內閣廳長。



兼任國際教育廳長的Ngaree Ah Kit為學生頒發獎狀。 Source: SBS / Laetitia Lemke 「女承父業」的Ngaree，於2016年當選Karama選區議員，並在2020年出任議長。工黨領袖菲爾絲（Natasha Fyles）去年成為首席廳長後，任命她進入內閣。





作為原住民最集中的州地的多元文化廳長，也作為原住民社區一員，她在訪問中提到了原住民國會之聲入憲公投的意義。





「我希望每一位澳洲人都能在公投中投贊成票。是時候了，現在是2023年了。作為一名41歲的自豪的原住民女性，我真的希望看到原住民之聲成功。自決是每一個社會的基本組成，每一個民族都希望能夠管理自己。」





在北領地，每三個人中就有一人是原住民，而該比例在全國只有3%至3.5%。



她相信，將原住民之聲寫入憲法，是保護原住民權益的最佳方式。「我們沒有參與創建憲法，但這是我們的國家……憲法中沒有我們，這是非常不尊重和不公平的。我們已經存在了6.5萬年，而憲法並沒有那麼古老。作為一個國家，我們還不到300歲。」





當局正透過兩個多元文化機構——中澳洲多元文化服務機構（Multicultural Services of Central Australia）和北領地多元文化委員會（Multicultural Council of the Northern Territory），將翻譯資訊送達各個社區。



