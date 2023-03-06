【專訪】北領地首位華裔女性廳長：「很多原住民有華人血統！」

北領地首位華裔廳長與首位華裔女性廳長，兩父女的人生經歷背後，和原住民社區息息相關。

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北領地多元文化廳長Ngaree Jane Ah Kit。 Credit: Olivia Yuan

北領地首府城市達爾文被稱澳洲的「多元文化門戶」，因為這裡有很多移民是來自東亞和東南亞。目前當地有來自130多個不同文化背景的居民，各族和各社區之間互相通婚，並不罕見。

這獨特的歷史文化環境，誕生了北領地政府首位有中國血統的女性內閣成員——多元文化廳長Ngaree Jane Ah Kit。她也擁有原住民和托勒斯海峽島民血統。

她接受
SBS普通話訪問
時表示，對自己的華裔背景十分認同。「我的曾祖父是華人，他從中國廣東乘舢舨而來，因此他的姓是Ah Kit。北領地和大Birdum地區的很多原住民都有華人血統，有著華人的姓氏。而這是我們非常非常自豪的事情。」

「作為一名自豪的原住民和島民女性，我從小就被教育要為我的華人血統感到自豪。我總是和我的華人社區玩樂。」
很多黑膚色的原住民都喜歡米飯。我們幾乎甚麼（餸菜）都配米飯吃。我們認為其中很多（傳統）都來自我們的（華人）祖先。
不過，她也坦言，她的家庭和很多原住民一樣，隨著和不同社區的不斷融合，在社會更關注被盜一代（Stolen Generation）的情況下，華人的文化並沒得到太多保留。

「我的父親幾年前去世了，他有很多這樣的故事，並告訴我們。我們把我們擁有的故事放在心裡，確保我們的孩子、我們孩子的孩子會為我們的祖先感到非常自豪，為我們的姓氏——Ah Kit感到非常自豪。」

Ngaree出生於北領地Katherine，其父John Ah Kit，暱稱「JAK」，是北領地首位華裔內閣廳長，也是首位原住民內閣廳長。

資料顯示，John的祖父Jimmy Ah Kit在1890年代，和其他6位廣東同鄉，一同乘舢舨抵達時稱Palmerston的達爾文。他為了找工作而一路南下到Mount Isa，並在抵澳一兩年後和Waanyi-Garrawa部落的原住民女子結婚。

其家族在50年代返回達爾文，落地生根並積極參與社區建設。John在90年代步入政壇，當選北領地議會的Arnhem選區議員，其後更任多個職務的內閣廳長。
The NT Minister for International Education Ngaree Ah Kit helps to hand out merit awards to primary school students at the Australian International Islamic College in Darwin
兼任國際教育廳長的Ngaree Ah Kit為學生頒發獎狀。 Source: SBS / Laetitia Lemke
「女承父業」的Ngaree，於2016年當選Karama選區議員，並在2020年出任議長。工黨領袖菲爾絲（Natasha Fyles）去年成為首席廳長後，任命她進入內閣。

作為原住民最集中的州地的多元文化廳長，也作為原住民社區一員，她在訪問中提到了原住民國會之聲入憲公投的意義。

「我希望每一位澳洲人都能在公投中投贊成票。是時候了，現在是2023年了。作為一名41歲的自豪的原住民女性，我真的希望看到原住民之聲成功。自決是每一個社會的基本組成，每一個民族都希望能夠管理自己。」

在北領地，每三個人中就有一人是原住民，而該比例在全國只有3%至3.5%。
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她相信，將原住民之聲寫入憲法，是保護原住民權益的最佳方式。「我們沒有參與創建憲法，但這是我們的國家……憲法中沒有我們，這是非常不尊重和不公平的。我們已經存在了6.5萬年，而憲法並沒有那麼古老。作為一個國家，我們還不到300歲。」

當局正透過兩個多元文化機構——中澳洲多元文化服務機構（Multicultural Services of Central Australia）和北領地多元文化委員會（Multicultural Council of the Northern Territory），將翻譯資訊送達各個社區。

「對話將從這兩個實體開始，看看是否可以幫助將（公投）資訊送到它們所代表的群體。我們必須確保我們有翻譯，確保我們社區的成員圍坐在一張小桌子上吃飯時，談論原住民之聲。」
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Published 6 March 2023 at 2:03pm, updated 3 minutes ago at 2:13pm
By Olivia Yuan, Koma Cheng
Source: SBS