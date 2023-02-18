選民登記放寬身份證明文件 料催谷移民及原住民投票率

當局更改選民身份證明文件的有關法例，方便民眾更容易登記成為選民。





由於目前需要駕駛執照或者護照，預計有超過50萬合資格公民並沒做過選民登記。數據顯示，截至2022年底，有超過五份之一的新移民不在選民登記冊上，有15.5%的原住民缺席。





工黨指，原本的規定不利於年輕人、新移民、原住民和殘疾人，因為他們有較少可能擁有駕照或護照。





而當局修改法例後，從今日（2月18日）開始，民眾獲准以國民保健卡或者公民證來進行選民登記。



貿易部長兼特別事務部長費雷爾。 特別事務部長費雷爾（Don Farrell）表示，今次改變是兌現選舉承諾，確保全體澳洲人都在民主制度中有發言權。





他向SBS新聞表示：「澳洲是民主國家，為民主傳統而自豪，因此政府想見到更多澳洲人更容易地進入選民登記冊，獲得投票的機會。我們今天的措施應可令澳洲人更易在選舉中登記並行使民主權利。」





民族社區議會聯會（FECCA）主席卡利（Carlo Carli）對當局的做法表示支持，指一些原住民、移民和年長的移民在提供駕照或護照上有困難，因此放寬更多登記文件是一件好事。





他向SBS新聞表示：「澳洲在提高人們投票方面有著良好記錄......任何令事情變得簡單的都是好事，也能極大促進我們國家的民主。」



對補選及公投的影響

修例無須經過立法程序，費雷爾在昨晚簽字後便開始生效。首先受到影響的是預計在3月底或4月初舉行的Aston聯邦選區補選。





該選區的自由黨議員圖治（Alan Tudge）在去年大選喪失11.6%的得票率後險勝，隨後於本月因家庭原因辭職。





總理艾巴尼斯承認自由黨維持議席的機會較大，但形容工黨派出的候選人Mary Doyle是致力醫療保健改革和工人權益的「傑出」人士。如果工黨勝出，將是百年來政府首次能在補選中奪取反對黨議席。



總理艾巴尼斯與Aston選區補選的工黨候選人Mary Doyle。 Source: AAP / Joel Carrett 費雷爾表明，這次補選將是澳洲人可以首次在新規定下進行選民登記。他又指，這不是當局推進選舉公平的唯一措施，另一項重要改革是要求政黨和候選人，把須申報捐款門檻從1.5萬元下降到1000元。





「更重要的是要即時申報，讓選民在競選期間可以見到誰人在支持某個候選人。」





而全體澳洲人都可受惠於選民登記更改，最早會在今年的原住民國會之聲入憲公投。北領地的偏遠原住民社區一直呼籲當局簡化登記措施。





West Arnhem市長Matthew Ryan向SBS新聞表示，這次修例是重要改變，但他支持進一步，透過Centrelink和醫療系統自動進行選民登記。「目前澳洲選舉委員會的動作太慢，太多藉口。我們想要自動登記，令我們的聲音被聽見。」



