【一文看清】2023年新州議會選舉你要知的事

新州議會選舉將於2023年3月25日舉行，以下是你作為選民需要提前了解的事。

NSW election.jpg

Credit: NSW Electoral Commission

本次選舉的投票日是在3月25日星期六，時間是上午8點至下午6點。

投票方式

你有多種方式進行投票：
  • 在投票日當天去投票站；
  • 去投票站提前投票；
  • 郵寄投票。
新州選舉委員會將在醫院、安老院、療養院等地安排投票站，方便相關人士投票。

在2021年地方議會選舉中廣泛使用的iVote投票系統和電話投票，這次不會使用。只有視障人士可以申請電話輔助投票。

選民登記

18歲及以上的澳洲公民必須透過
澳洲選委會網頁
或填寫表格進行選民登記。2019年新州選舉共有5,271,775名登記選民。

如果你已參加過聯邦、州或地方議會選舉，則無需重新登記，除非期間曾經改名或者搬家。16和17歲人士也可以提前進行登記，但要達到18歲才會正式成為選民。

即使你沒有登記或更新資料，仍可以去投票站投票，但必須帶上附有現時住址和照片的身份證明文件，在現場進行聲明投票（declaration vote）。

提前投票

本次新州選舉的提前投票日期為3月18日星期日至3月24日星期五。

你可以提前瀏覽
選委會網頁
查詢哪些投票站開放提前投票。請留意，提前投票和正式投票的投票站，不一定一致。

儘管當局鼓勵人們在投票日當天投票，但任何人都可以在自己住址所在的選區進行提前投票。即使你不在自己的選區，也可以在投票站進行聲明投票，但就無需提供身份證明文件。

一些選區的名稱或邊界可能已發生改變，你可在
選委會網頁
查詢自己所屬的選區。

郵寄投票

只有「無法在投票日前往投票站」的選民獲准申請郵寄投票。你可在
選委會網頁
或者去信選委會申請郵寄投票。如果是寄信，必須確保選委會在3月20日星期一下午6點前收到。

選委會確認後，從3月13日開始陸續向申請者的登記地址寄出選票。如果你過往已申請了一般採用郵寄投票，那無需重新申請，選委會將自動寄來選票。

選民填好選票後寄回，要確保選委會在4月6日星期四下午6點前收到，選票才會被計算。

2019年的州選舉有136,572人使用郵寄投票。

不在新州怎麼辦？

身處別州或海外的新州居民，投票方式與其他人一致。

如果你在提前投票期間仍在新州，可以親自去投票站；如果你整個期間都不在本地，可以申請郵寄投票，選委會將把選票寄到你在別州或海外的地址，但要切記回郵截止日期。

在2019年，美國、英國和中國是新州選民的三大海外居住地。

不投票會如何？

根據法例，在新州選舉中投票是強制性的，不投票要有充份理由——比如感染新冠病毒或者因傷病無法前往投票站。

否則，選委會將處以55元的罰款。若被選委會起訴，罰金會增至110元；若遲交罰款而被轉介至新州稅收局（Revenue NSW）處理，則要額外多交65元。

其他問題

如果你是候選人或助選人員，須了解
相關資訊
，並每半年
申報一次政治捐款


如果你想提名他人參選，可
瀏覽詳情
並在2月27日前完成。

如果想了解如何填寫選票等與本次選舉有關的詳情，可瀏覽選委會的
中文網頁


如果需要傳譯服務，請致電131 450並請接線員致電1300 135 736聯繫新州選委會。
新州選舉相關內容

【新州大選】佩洛德承諾派250元電費資助 鼓勵貨比三家

【新州大選】州長再就穿納粹制服道歉 小黨：將轉交警方處理

【農曆新年】新州兩大黨領四出賀歲背後可能暗藏玄機？

【惹禍上身】新州俱樂部協會行政總裁點解突遭解僱？

【新州好司機獎賞】駕駛處分「賣大包」：兩黨承諾邊個較吸引？

【賣大包】新牌考試費豁免 表現良好司機有獎勵

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 10 February 2023 at 12:03pm, updated 3 hours ago at 12:07pm
By Koma Cheng
Source: SBS