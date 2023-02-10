【一文看清】2023年新州議會選舉你要知的事

本次選舉的投票日是在3月25日星期六，時間是上午8點至下午6點。
投票方式
你有多種方式進行投票：
- 在投票日當天去投票站；
- 去投票站提前投票；
- 郵寄投票。
新州選舉委員會將在醫院、安老院、療養院等地安排投票站，方便相關人士投票。
在2021年地方議會選舉中廣泛使用的iVote投票系統和電話投票，這次不會使用。只有視障人士可以申請電話輔助投票。
選民登記
18歲及以上的澳洲公民必須透過或填寫表格進行選民登記。2019年新州選舉共有5,271,775名登記選民。
如果你已參加過聯邦、州或地方議會選舉，則無需重新登記，除非期間曾經改名或者搬家。16和17歲人士也可以提前進行登記，但要達到18歲才會正式成為選民。
即使你沒有登記或更新資料，仍可以去投票站投票，但必須帶上附有現時住址和照片的身份證明文件，在現場進行聲明投票（declaration vote）。
提前投票
本次新州選舉的提前投票日期為3月18日星期日至3月24日星期五。
你可以提前瀏覽查詢哪些投票站開放提前投票。請留意，提前投票和正式投票的投票站，不一定一致。
儘管當局鼓勵人們在投票日當天投票，但任何人都可以在自己住址所在的選區進行提前投票。即使你不在自己的選區，也可以在投票站進行聲明投票，但就無需提供身份證明文件。
一些選區的名稱或邊界可能已發生改變，你可在查詢自己所屬的選區。
郵寄投票
只有「無法在投票日前往投票站」的選民獲准申請郵寄投票。你可在或者去信選委會申請郵寄投票。如果是寄信，必須確保選委會在3月20日星期一下午6點前收到。
選委會確認後，從3月13日開始陸續向申請者的登記地址寄出選票。如果你過往已申請了一般採用郵寄投票，那無需重新申請，選委會將自動寄來選票。
選民填好選票後寄回，要確保選委會在4月6日星期四下午6點前收到，選票才會被計算。
2019年的州選舉有136,572人使用郵寄投票。
不在新州怎麼辦？
身處別州或海外的新州居民，投票方式與其他人一致。
如果你在提前投票期間仍在新州，可以親自去投票站；如果你整個期間都不在本地，可以申請郵寄投票，選委會將把選票寄到你在別州或海外的地址，但要切記回郵截止日期。
在2019年，美國、英國和中國是新州選民的三大海外居住地。
不投票會如何？
根據法例，在新州選舉中投票是強制性的，不投票要有充份理由——比如感染新冠病毒或者因傷病無法前往投票站。
否則，選委會將處以55元的罰款。若被選委會起訴，罰金會增至110元；若遲交罰款而被轉介至新州稅收局（Revenue NSW）處理，則要額外多交65元。
其他問題
如果你想提名他人參選，可並在2月27日前完成。
如果想了解如何填寫選票等與本次選舉有關的詳情，可瀏覽選委會的。
如果需要傳譯服務，請致電131 450並請接線員致電1300 135 736聯繫新州選委會。
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