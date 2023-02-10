【一文看清】2023年新州議會選舉你要知的事

本次選舉的投票日是在3月25日星期六，時間是上午8點至下午6點。



投票方式

你有多種方式進行投票：



在投票日當天去投票站；

去投票站提前投票；

郵寄投票。

新州選舉委員會將在醫院、安老院、療養院等地安排投票站，方便相關人士投票。





在2021年地方議會選舉中廣泛使用的iVote投票系統和電話投票，這次不會使用。只有視障人士可以申請電話輔助投票。



選民登記

18歲及以上的澳洲公民必須透過 澳洲選委會網頁 或填寫表格進行選民登記。2019年新州選舉共有5,271,775名登記選民。





如果你已參加過聯邦、州或地方議會選舉，則無需重新登記，除非期間曾經改名或者搬家。16和17歲人士也可以提前進行登記，但要達到18歲才會正式成為選民。





即使你沒有登記或更新資料，仍可以去投票站投票，但必須帶上附有現時住址和照片的身份證明文件，在現場進行聲明投票（declaration vote）。



提前投票

本次新州選舉的提前投票日期為3月18日星期日至3月24日星期五。





你可以提前瀏覽 選委會網頁 查詢哪些投票站開放提前投票。請留意，提前投票和正式投票的投票站，不一定一致。





儘管當局鼓勵人們在投票日當天投票，但任何人都可以在自己住址所在的選區進行提前投票。即使你不在自己的選區，也可以在投票站進行聲明投票，但就無需提供身份證明文件。





郵寄投票

選委會確認後，從3月13日開始陸續向申請者的登記地址寄出選票。如果你過往已申請了一般採用郵寄投票，那無需重新申請，選委會將自動寄來選票。





選民填好選票後寄回，要確保選委會在4月6日星期四下午6點前收到，選票才會被計算。





2019年的州選舉有136,572人使用郵寄投票。



不在新州怎麼辦？

身處別州或海外的新州居民，投票方式與其他人一致。





如果你在提前投票期間仍在新州，可以親自去投票站；如果你整個期間都不在本地，可以申請郵寄投票，選委會將把選票寄到你在別州或海外的地址，但要切記回郵截止日期。





在2019年，美國、英國和中國是新州選民的三大海外居住地。



不投票會如何？

根據法例，在新州選舉中投票是強制性的，不投票要有充份理由——比如感染新冠病毒或者因傷病無法前往投票站。





否則，選委會將處以55元的罰款。若被選委會起訴，罰金會增至110元；若遲交罰款而被轉介至新州稅收局（Revenue NSW）處理，則要額外多交65元。



其他問題

如果需要傳譯服務，請致電131 450並請接線員致電1300 135 736聯繫新州選委會。

