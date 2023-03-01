这位有华人和原住民背景的北领地部长是如何看待原住民之声公投的？

关于达尔文这座城市，人们可能有很多不同的印象——它是北领地首府，是唯一经历过现代战争的澳大利亚城市，是原住民最集中的城市，也是澳大利亚重要的军事基地和贸易港口。





您可能不知道的是，达尔文也被称作澳大利亚的“多元文化门户”。因为在这里，很大一部分移民是从东亚和东南亚移居至此。





目前，达尔文居民来自130多个不同的文化背景。在这里，各民族、各社区之间互相通婚，已经是一件常见的事。





北领地多元文化部长恩加里•亚•杰（Ngaree Jane Ah Kit）出生于北领地凯瑟琳，是原住民、托雷斯海峡岛民。





值得注意的是，她身上还有着华人血统。





The NT Minister for International Education, Ngaree Ah Kit , helps Muhammad Shukron Nadjamuddin hand out merit awards to primary school students at the Australian International Islamic College in Darwin Source: SBS / Laetitia Lemke



在接受SBS中文普通话采访时，恩加里•亚•杰表示，她对自己的华人背景十分认同。





她表示：“我的曾祖父是一个华人，他是从中国广东乘沙船过来的，因此他的姓是Ah Kit。所以北领地和大伯德姆（Birdum）地区的很多原住民都有华人血统，他们有着华人的姓氏。而这是我们非常非常自豪的事情。”





作为一名第一民族自豪的原住民和托雷斯海峡岛民女性，我从小就被教育要为我的华人血统感到自豪。我总是和我的华人社区开玩笑。这就是为什么我们这里的很多黑肤色的原住民都喜欢米饭。我们几乎什么都配米饭吃。所以我们认为其中很多都来自我们的祖先，我们对此感到非常自豪。





恩加里•亚•杰表示，和许多原住民一样，在她的家庭环境中，随着和当地社区的不断融合，在“被偷走一代”的宏观话语里，华人文化并没有得到过多的保留。





“我的父亲几年前去世了，他有很多这样的故事，并告诉我们。我们把我们所拥有的故事放在心里，确保我们的孩子和我们孩子的孩子会为我们的祖先感到非常自豪，为我们的姓氏——Ah Kit感到非常自豪。”





此际，联邦工党政府正在推动将原住民的声音写入宪法。总理阿尔巴尼斯承诺在第一届政府任期内举行公投，并在最近确认将在今年举行公投。





这将是澳大利亚自1999年以来的首次公投，预计将于10月至12月之间举行。





通过这次投票，澳大利亚人将就是否把原住民之声写入宪法发表自己的意见。





作为原住民最集中的州和领地的多元文化部长，同时也作为原住民社区成员，恩加里•亚•杰强调了原住民之声公投的意义。





“我希望每一个澳大利亚人都能在公投中投赞成票。是时候了，现在是2023年了。作为一名41岁的自豪的第一民族女性，我真的希望看到原住民之声成功。自决是每一个社会的基本组成部分，每一个国家都希望能够管理自己。”





在北领地，每三个人中就有一个是原住民。而这个比例在全国只有3%至3.5%。





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“然而，我们看到了了大约90%的错误统计数据，在任何一天，我们的青少年拘留中心几乎是100%的监禁率。”她说，“在干预方面，我们落后了15年的时间。我们让联邦政府越过北领地政府说——我们知道什么对你们的人民最好。”





通过公投，联邦工党政府希望在议会中设立原住民咨询机构，为议会和政府决策提供信息，并在宪法中承认原住民和托雷斯海峡岛民。





要改变澳大利亚的宪法，需要赢得大多数州的大多数选民的赞成票。澳大利亚人拒绝了大多数宪法修正案。自 1901 年联邦成立以来，44 次公投中只有 8 次获得成功。





日前，支持原住民之声公投的“Yes”运动已经于2月中旬展开。





活动人士表示，他们相信澳大利亚人会支持原住民之声。





一月，Resolve Strategic的一次民意调查发现，60%的受访者支持将原住民之声写入宪法。





联邦反对党自由党多次表示，对原住民之声没有得到回应表示担忧。





上周五，反对党副领袖苏珊·雷（Sussan Ley）在西澳州自由党分部发表讲话，批评公投是阿尔巴尼斯的“虚荣项目”，不过是赢得连任的“政治借口”。





反对党领袖彼得·达顿（Peter Dutton）还没有透露自由党将采取什么立场，并一再提出对缺乏细节的担忧。





但其政治伙伴国家党已经表示将不会支持该公投，并告诉其支持者投出反对票。



聯邦國會最近就原住民之聲入憲的問題進行了多次討論，而首都領地政府對此有些甚麼看法呢？ Source: AAP / MICK TSIKAS 恩加里•亚•杰表示，将原住民之声写入宪法，是保护原住民权利的最佳方式。



我们没有参与创建宪法。然而，这是我们的国家……宪法中没有我们，这是非常不尊重和不公平的。我们已经存在了65000年，而宪法并没有那么古老。作为一个国家，我们还不到300岁。





那么，在北领地——这片原住民最集中的领土，当局是如何推进原住民之声公投的呢？





恩加里•亚•杰说，这归结于沟通。





“有一个令人难以置信的团队在全国各地的小范围内工作。他们实际上是在传播这些。几周前，我去了一个论坛，看到一屋子来自各行各业的当地原住民以及原住民之声声的支持者，了解更多关于它是什么，以及它将如何使我们受益，这真是太棒了。“





而在北领地这样一个原住民和多元文化社区成员数量庞大的地区，恩加里•亚•杰表示，通过两个多元文化机构——中澳大利亚多元文化服务机构（the Multicultural Services of Central Australia）和多元文化委员会（the Multicultural Council of the Northern Territory），北领地政府正在将经过翻译的信息送达各个社区。





"对话将从这两个实体开始，看看它们是否可以帮助将信息过滤到它们所代表的群体。”





”所以说我们必须确保我们有翻译，我们必须确保我们社区的一些小部分围坐在一张小桌子上吃饭，谈论原住民之声是关于什么的。“





“对在校学生的教育。我们也有面向残障社区的材料，所以我需要确保有手语的解释。它需要以盲文的形式出现。因此，现在有很多工作正在进行，以确保每一个澳大利亚人都有机会了解原住民之声的内容。这样他们就能做出明智的决定。”





（采访代表嘉宾观点，不代表SBS立场）





请听采访：



LISTEN TO 这位有华人和原住民背景的北领地部长是如何看待原住民之声公投的？ SBS Chinese 01/03/2023 09:38 Play

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