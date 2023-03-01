近期，澳大利亚完成了一次南极内陆考察，这是百万年冰芯考察（million year ice core）计划迈出的重要一步。





澳大利亚科考队考察的南极内陆小冰穹C海拔3230米。在百万年冰芯考察计划下，科学家们计划从穹顶向下钻入约2.8公里的冰层，以取回记录了超过一百万年的地球气候变化历史的冰芯。





曾任中国南极内陆考察队队员，4次前往南极科考的曹建西登顶过南极冰盖最高点，著有《冰穹之上——我的南极故事》一书。





在书中，曹建西讲述了南极内陆考察遭遇的挑战，并提及了和一名澳大利亚科考队员在南极内陆冰原偶遇的经历。这名澳洲科考队员正是本次澳大利亚南极内陆科考队的队长Sharon Labudda。



曹建西曾任中国南极内陆考察队队员，4次前往南极科考，3次登顶南极冰盖最高点，著有《冰穹之上——我的南极故事》一书。 关注澳大利亚的南极内陆考察的曹建西告诉SBS普通话节目，澳大利亚科考队近期完成的这次南极内陆考察是百万年冰芯考察计划中的一次试探。





澳大利亚这次南极内陆考察的重点是什么？前往南极内陆考察的挑战有哪些？请您点击收听详细内容。



LISTEN TO 澳洲南极科考百万年冰芯计划迈出重要一步 南极内陆考察有哪些挑战？ SBS Chinese 01/03/2023 09:26 Play

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