房租高涨 一屋难求？专业人士手把手教您租到房

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自澳大利亚储备银行开启连续加息以来，悉尼的租房市场一路走高，“一房难求”。 面对可能高达几十人的同期竞争者，您的租房申请如何脱颖而出，得到房屋中介的青睐？ （点击上方收听音频）

Jenny是一名刚刚返回澳大利亚的留学生。

这次返回，让她感到措手不及的是——自己竟然租不到房子。

几次租房申请都石沉大海，万般无奈之下，她联系了自己之前的房东。

而这让她震惊地获知，自己曾租住过的一套两居室的公寓，现在每周的要价竟然已经超过1000澳元。

“这个房子竟然已经租出去了，这个价格真的让我感觉没有道理了。”她说。

由于房屋空置率下降对租房市场价格造成了上行压力，澳大利亚正处于一场租房危机之中。

据报道，数百万租房者正面临无家可归的境况。

而随着移民涌入和建筑成本提高，租房危机有可能进一步加剧。

在这种情况下，在悉尼，如何能增加自己的“竞争力”，租到您心仪的房子呢？

Frank张是一名从业十余年的注册房产中介，他在悉尼颇受华人欢迎的Campsie、Bellmore、Lakemba等区专攻房屋租赁数十年。

他告诉SBS中文普通话，实际看来，悉尼的租房市场火爆，房租价格出现了普遍且大规模的。

以Campsie举例，租金普遍上涨了50至150块钱不等，主要根据房子的内部状况而定。

“看到一些房子状况比较差的Unit，房租也会上涨，比以前增长到甚至200块左右。”

Frank分析说，由于租房从租客市场转变为房东市场，大多数房东不惧怕涨价引发租客搬离——“相反，他/她担心房客不会伴奏，因为搬了之后其实价格能涨更多。”

新州在今年年初通过立法，禁止房屋中介以明示或暗示的方式，要求租客对租金竞价。那么，有哪些方式，能够让您的申请“脱颖而出”呢？


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Credit: Supplied
Frank说，最重要的就是准备“干净的文件纪录”，让中介一眼能看到申请人的收入，对申请人付房租的能力完全有信心。

“特别是你的文件不要有任何遮掩、掩藏；如果是现金收入，要找好自己的解决方案”，他说。

第二点是要证明自己能够保证不对房子造成大的损坏。Frank说：“很多华人在租房的时候，会跟中介表示，我本身没有欠租的习惯……但这是没有任何意义的，你要提供相应的证据。”

而对留学生而言，Frank提醒，要出示COE（入学确认书）。“如果因为某种原因你没有工作，要在申请房子时把父母的资助证明准备好，同时附上他们的一些证件，证明他们的签字是真实的。”

（采访代表嘉宾观点，不代表SBS立场）

请听采访：

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房租高涨 一屋难求？专业人士手把手教您租到房

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01/03/202309:59
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