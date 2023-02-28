【正在行动】联邦警方鼓励多元社区民众举报外国干涉 您怎么看？

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Source: AAP

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周一（2月27日），澳大利亚联邦警方发起一项新的宣传活动，鼓励多元文化社区民众举报外国干涉。

澳大利亚联邦警方于本周一（2月 27日）正式启动了一项新的宣传活动，旨在向多元文化及多语言社区民众解释他们的权利，并让他们了解外国干涉行为，以及一旦被针对该如何应对。

同时，联邦警方社区联络官将接触不同文化和语言的社区（CALD），与团体和宗教领袖会面，解释什么是外国干涉，其表现形式以及受害者可以在哪里寻求援助。

外国干涉是澳洲安全与情报组织（ASIO）负责人迈克·伯吉斯（Mike Burgess）上周发表的年度威胁评估报告的核心主题。作为情报组织负责人的伯吉斯透露，在澳大利亚进行这种干涉的有专制政权，也有通常被认为是澳大利亚的朋友的国家。
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联邦警察针对多元文化社区发起反外国干涉宣传运动

联邦警方表示，外国干涉可以通过多种方式表现出来，从互联网虚假宣传活动，到针对目标人物或其海外家人的身体暴力行为。

联邦警方特别调查指挥官斯蒂芬·纳特（Stephen Nutt）说：“在社区层面，外国干涉被定义为由外国政府指导、监督或资助的针对文化和语言多样化社区的威胁和恐吓，对澳大利亚的多元文化生活方式造成伤害和影响。”

根据
联邦警方的信息
，外国政府可能出于多种原因将社区作为目标，包括：
  • 压制对外国政府内部和外部政策的批评
  • 监控文化和语言多样化团体成员的活动，包括在线活动
  • 宣传外国政府的观点和政策
  • 为外国政府的利益获取信息，以及
  • 影响更广泛人群的观点和意见
指挥官纳特说，外国干涉的非法行为包括外国政府、其情报人员或代理人使用隐蔽或欺骗性行为，威胁攻击、勒索、绑架或通过威胁个人居住在海外的家庭成员进行胁迫。

它还包括诋毁个人或团体的虚假信息活动。

纳特说：“外国干涉的一个例子是，外国政府代理人付钱给澳大利亚公民，让他对参加澳大利亚社区关于外国政府的讨论的人进行监视，并向外国政府汇报。”

“另一个例子是，如果一个人在澳大利亚，心甘情愿地协助外国政府，去一个人的家里，或通过电话联系并威胁他们，除非停止在网上批评外国政府，否则将受到严重伤害。”

“还有，如果外国政府情报人员或代理人威胁一个人，除非同意担保某人前往澳大利亚的签证，否则将在互联网上发布其敏感私人信息。”

警方强调，要符合外国干涉的法律定义，犯罪行为必须是在外国势力的指使下进行的，必须与外国政府或其代理人有关。极端民族主义者自行犯罪，不属于该定义。

联盟党的网络安全事务发言人詹姆斯·帕特森（James Paterson）表示，与澳大利亚联邦警方一样，联盟党对国家安全感到担忧。

他说：“至关重要的是，我们要继续关注外国干涉的威胁，特别是它影响多元文化社区的方式，其中很多人受到外国独裁政府非常严重的、持续的骚扰和胁迫。这是完全不可接受的，澳大利亚政府和联邦警方有义务保护他们。”

帕特森说，虽然提高对外国干涉的认识的举动很好，但他希望看到澳大利亚联邦警方更积极地执行现有法律。

他说：“自2018年通过这些改革以来，只有一个人被指控外国干涉罪名。这很难与澳大利亚安全与情报组织ASIO负责人麦克·伯吉斯（Mike Burgess）的观点相一致——即间谍和外国干涉是我们的主要安全问题，其水平甚至高于冷战时期。因此，我们需要通过澳大利亚联邦警方更积极地执行这些法律，来配合这项备受欢迎的提高认识的活动。”

联邦警方表示，“虽然有这项立法很好——因为有许多国家没有围绕外国干涉的特定立法——但这是一种复杂的犯罪类型，要收集足够的证据，以达到刑事起诉的门槛。”

在澳大利亚反外国干涉法通过两年后，一名墨尔本男子于2020年底成为第一个受到指控的人。

在本期《正在行动》听众热线节目中，就联邦警方鼓励多元社区民众举报外国干涉的宣传活动，听友们表达了看法。请您点击收听完整内容。
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【正在行动】联邦警方鼓励多元社区民众举报外国干涉 您怎么看？

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28/02/202329:35
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