LGBTIQ+ 中的“I”：在澳大利亚 身为双性人意味着什么？

加布里埃尔·科利弗（Gabrielle Colliver）正在学习 HSC 时，她得到了一项诊断，医生说这会改变她的生活，并让她感到孤立和困惑。





在 17 岁时，她被告知自己是“双性人”，这就是她尚未开始月经的原因。





“我当时正在上 12 年级，所以事情排得很满，并且有很大的压力需要尽快进行手术以摆脱某些东西，”她说。





在澳大利亚，人们可能对双性人这个词很熟悉，因为它是LGBTIQ+中的“I”，但可能不明白它的真正含义。



身为双性人意味着什么？

双性人可以包括那些天生具有荷尔蒙、染色体或解剖学上的性别特征变异，这些变异不符合男性或女性身体的社会或医学规范。





它可以用来描述患有先天性肾上腺增生症（CAH）的人，这会影响激素的产生；也可以用来描述患有尿道下裂的人，即尿道口不位于阴茎顶端。





它也被称为性发育差异（DSD）或性别特征变异（VSC）。





虽然双性人在出生时可能会表现出生理上的差异，包括男性和女性生殖器官，但其他人可能要等到年长时才意识到自己是双性人。



Gabrielle Colliver was advised to keep her diagnosis a secret. Source: Supplied 加布里埃尔不想透露她变异的细节，但说她没有明显的身体差异。





这位 35 岁的女士说，她希望自己有更多的时间来处理这些信息，并一直等到高中毕业后才接受任何手术。





她说：“因为它确实影响了我的心理健康，主要是因为它太秘密了。”





“我不被允许告诉任何人，因为我会被视为怪胎，”她说。





与澳大利亚的许多双性人一样，这位墨尔本居民被建议接受手术，并表示如果她不采取行动，她将有患癌症的风险。她后来才发现这种风险与服用避孕药的风险相似。



但在过去，手术通常是出于美容原因，让生殖器看起来更像男性或女性，而不是为了治疗医学问题。





一些双性人在婴儿或儿童时接受过手术，例如缩小阴蒂或增大阴道。 因为这种情况发生在一个人达到能够表达同意的年龄之前，这是倡导者现在试图改变的事情。





批评人士说，也没有证据表明这些程序可以帮助儿童“适应”。



A version of the pride flag that incorporates the intersex flag, consisting of a yellow triangle with a purple circle in it. Source: Getty / Mike Kemp/In Pictures 澳大利亚平等组织（Equality Australia）的法律总监加桑·卡西斯（ Ghassan Kassisieh） 表示，手术还可能导致严重后果，包括失禁、丧失性功能、丧失性感觉、丧失生育能力和留下疤痕。





“失去自主权也可能会对人造成精神伤害，因为没有能力决定自己的身体会发生什么。”





“在最极端的情况下，你可能会出现性别错位，也就是说，你给孩子注射了睾丸激素或雌激素，因为你认为他们长大后会被认定为男性或女性。”





加布里埃尔说，作为一个成年人，约会从来都不是问题； 她在吸引男性方面从来没有问题，现在已婚并为人母。





但是，她说，她曾面临着刻板印象和不舒服的评论，包括来自医疗行业的评论。



Gabrielle with her husband and child. Source: Supplied “很多医生会说，‘哦，你有男人的手，你有男人的脚——这是你的典型状况’，”她说。





目前尚不清楚澳大利亚究竟有多少人是双性人，因为人口普查没有具体记录。





在 2021 年的人口普查中，大约 0.17% 的人口（43220 人）在被问及他们的性别时表示他们是“非二元性别”的，这个术语用来表示人们不符合完全男性或女性的传统观念。 但澳大利亚统计局指出，这不能作为衡量具有不同性别特征的人的标准，因为人们对它的含义有不同的解释。





加布里埃尔说，澳大利亚的双性人社区被认为是更广泛的 LGBTIQ+ 社区的一部分，这令人惊讶，但在其他国家并非总是如此。





“我们显然不是跨（性别），但我们可以，它与性别和性取向完全不同，”她说。





“在 LGBTIQ 社区，每个人都是接受且温暖的，这太棒了，你只是希望你日常会遇到的普通人也是如此。”



手术的破坏性遗留问题

澳大利亚的双性人社区有着一段艰难的历史。





52 岁的安托瓦内特（托尼）·布里法 （Antoinette Briffa ，又名Tony Briffa） 在还是婴儿时就进行了第一次手术，之后进行了进一步的手术，包括切除健康的性腺（有助于产生雌激素和睾丸激素等生殖激素的腺体）。





她将这些治疗描述为“可怕的……不恰当的、不可逆转的治疗，并非医学所需，当然也不是为了我的最大利益或我的健康的最大利益而做的”。



Tony Briffa is critical of intersex babies and children being forced to undergo surgeries. Source: Supplied / Charis Chang 住在维州的托尼说，尽管她生来就有女性生殖器，而且是作为女孩长大的，但她还是尝试过几年的男人生活。 她还试图以无性别或非二元性别的人的身份生活，但她说这非常困难，因为人们通常坚持使用某种代词。





和加布里埃尔一样，托尼说她的医生建议她不要谈论自己是双性人的事，而且手术通常在学校放假期间进行。





“他们因为与众不同而将所有的秘密和耻辱加诸你身上，他们告诉你（保守）一切秘密，”她说。





托尼说，频繁的体检通常是在房间里有很多人的情况下进行的，期间他们“基本上把我当成怪胎”。





“所有这些都对我产生了深刻的影响……这是相当大的创伤。”





身为维州政府双性人专家咨询小组的联合主席，托尼说这样的手术仍在持续，需要立法来阻止医生在未经同意的情况下进行非紧急手术。





“在 1990 年代中期之前，医生们可能认为他们所做的一切都是为了孩子们的最大利益；他们现在可不能这么说，”她说。



墨尔本皇家儿童医院（RCH）的一位发言人表示，该医院为患有双性疾病或 DSD 的儿童提供个性化的临床护理。





“在对具有复杂变异的儿童进行管理时，由多学科的专家临床医师团队以及儿童的父母提供意见，并作出决定。这种护理模式符合国际最佳做法，”他们说。





“墨尔本皇家儿童医院承认，与全球其他儿科医院一样，墨尔本皇家儿童医院目前的做法在过去二三十年里取得了显著进步，这得益于医学研究以及有生活经验的人和倡导团体的投入。”





“目前，只有在考虑到现有的最佳临床研究、商定的国际最佳实践标准，并在征得父母或病人的完全同意后，墨尔本皇家儿童医院才会进行手术。”





发言人表示，该医院一直积极参与州和全国对护理模式的审查。



各州对双性人手术的立场

澳大利亚人权委员会于 2021 年 10 月敦促澳大利亚各级政府采取措施，防止在未经个人同意的情况下对双性人进行有害的医疗干预。





“关于这些手术的决定往往是根据普遍的社会态度和现有的研究基础做出的——这两者在最近几年都发生了重要的变化，”该委员会说。





该委员会建议仅在有医疗必要时才对儿童进行医疗干预。 它还建议成立独立小组来决定 18 岁以下人士的手术。





卡西斯说，手术决定的性质非常个人化，每个人计算风险的方式可能不同。 例如，如果在患癌症或丧失生育能力之间做出选择，每个人都会有不同的权衡方式，并决定他们愿意承担的风险。





将决定权交给专家组对可能感到压力而同意手术的父母有益处，同时如果他们的建议得到支持，也可以保护临床医生。





“总的来说，它为这些决定的做出提供了更多的透明度。”他说。





迄今为止，在澳大利亚，只有维州和首都领地采取立法行动限制医疗干预。





在维州，澳大利亚平等组织参与了就法律框架与利益相关者的协商，并有望推进这一进程。





卡西斯表示，首都领地走得更远，已经提出了一份法案草案供磋商，预计最终法案将于今年年初出台。





虽然塔州法律改革研究所也提出了有关计划的建议，其他各州也对这个问题表示了兴趣，但没有作出进一步的承诺。





“我们会呼吁所有州和领地关注这个问题，并推进且实施他们自己的计划，” 卡西斯说。





新州政府发言人表示，新州卫生部在去年 3 月启动的《2022-2027年LGBTIQ+健康战略》的制定过程中欢迎双性人的咨询。





该战略承认有必要提高对《达林顿声明》的认识，该声明规定了整个新州卫生系统在双性人权利方面的优先事项，包括禁止可推迟的医疗干预措施。





“新州政府致力于支持新州的 LGBTIQ 人群和社区，”该发言人说， “还有更多工作要做。”



“我们只是人”

加布里埃尔说，成为双性人并不一定像某些医生所说的那样“夸大”。





“医生总是告诉我所有这些事情，我将永远不能做到；我可能不会有孩子——现在我有了一个小男孩，我们实际上正在期待我们的第二个，”她说。





她说，需要为双性人提供更好的心理健康服务，并为其提供更多方面的支持，例如培养试管婴儿的过程。





“在进行试管婴儿程序时，我不知道自己在做什么，”她说。





“我们不得不申请无犯罪记录证明和儿童工作核查，这有点令人沮丧。”



Gabrielle Colliver is now expecting her second child. Source: Supplied 她也不知道一旦到了更年期，她的身体会有什么反应。 她在十几岁和二十出头的时候就已经经历过更年期症状，包括潮热。





但加布里埃尔是为分享年轻双性人声音的出版物 YOUth&I供稿的作者，她说作为双性人是一件美丽的事情，是她身体的一部分。





“你可以随心所欲地过你的生活，我认为你只需要为此被赋予力量。”





尽管面临挑战，但托尼还是设法建立了成功的职业生涯，四次当选为维州Hobsons Bay市议会的议员，最近第二次被选为市长。





“不幸的是，你在 Twitter 上看到了各种可怕的事情，说我们是可憎的或有缺陷的，但看看我，我是一个非常成功的人，”她说。





已婚的托尼说，她没想过会有一段感情或孩子，但她已经结婚将近 10 年了，而且还是一名寄养者。





“我们只是人，我们是值得让我们的身体完整性得到尊重的人，我们应该对我们的身体感到舒适并建立人际关系并因我们是谁而受到尊重，”她说。





托尼说，许多人选择不公开自己是双性人的事实，因为他们往往会受到怀疑。





“就像你不再是真正的男人，或者你不再是真正的女性或女人，你在某种程度上是别的东西，这是不对的，”她说。





“我只是接受我现在的样子……我是一个有性别差异的人或女人，仅此而已。”





由 YOUth&I 主办的双性人艺术展于 3 月 1 日至 3 日在世界骄傲节人权大会（World Pride Human Rights Conference）期间举行。





欲寻求心理健康支持的澳大利亚 LGBTIQ+人士可以拨打 1800 184 527 联系 QLife 或访问 qlife.org.au 。 ReachOut.com 也有一个支持服务的列表。



