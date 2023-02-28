在2023年蒙古新年庆祝活动的现场，满琳女士与SBS中文普通话节目回忆起自己的Tsagaan Sar（查干萨日）回忆。





“很小的时候，我们也是过Tsagaan Sar，就是白月，那时很热闹，大家赛马呀，各种活动。但是，从五十年代以后，我们那就逐渐地变成跟中国其他民族一样过春节。”





1938年出生于新疆的满琳补充说：“我原来是在新疆，大学毕业工作呢，在新疆大学教书。”





“（19）78年的时候，一个很偶然的机会，正好部队在特招。根据我这个专业，我就特招入伍，就成了解放军了。”



收听 蒙古新年之际访土尔扈特最后一位公主满琳 SBS Chinese 28/02/2023 14:03 Play

据 SBS蒙古语节目 报道，满琳在40岁时进入北京的空军指挥学院，当时她是那里的第一位女教师。此后，她担任副教授，致力于研究模糊逻辑在空军决策过程中的应用，她也是《灰色的军事领域》一书的共同作者。





满琳自豪地说：“我一共写过四本书，有一本是《土尔扈特女儿》。”





她还对SBS中文普通话节目提到土尔扈特东归的历史：“我们（部落）是1771年从俄罗斯到新疆，沿途走了一万多公里，牺牲了很多同胞，回归到新疆，新疆也是我们原来的故土。”





据记载，1771年1月，土尔扈特人在渥巴锡率领下分三路，赶畜群携辎重浩浩荡荡踏上了东归的艰苦历程。由于河水未结冰，伏尔加河西岸一万余部众未能东归，后来成为卡尔梅克人。





满琳的父亲满楚克扎布（Manchukejiapu）是卓里克图汗王，也正是渥巴锡第十二代传人。在父亲去世后，满琳唯一的哥哥继承了汗位，是土尔扈特最后一位汗，并在解放后被保送到中国中央音乐学院学习。



Oil painting by Kalmyk Artist 在澳生活十多年里，尽管仍常前往蒙古国和新疆部落访问，满琳坦言照顾孙辈占据了大部分的精力，聊到几个孩子，她的眼神里闪过一名普通祖母的”烦恼“与慈爱。





如今孙辈逐渐长大，她说新一年的愿望之一是将根据已有的构思再写一本书。



Subusai with her three grandchildren 而说到蒙古新年，她的另一心愿则是更广泛的在澳蒙古人能参与庆祝活动及为澳大利亚社会的贡献之中。



不管你是蒙古国的也好，是内蒙的也好，还是俄罗斯卡尔梅克的，也是我们原来的部落，希望大家都团结在一起，为澳洲多作贡献。 满琳（Subusai）

于2月26日在莫宁顿举行的蒙古新年庆祝活动是蒙古社区首度举办此类规模的活动，现场约有三百人到场参与。除了身着传统服饰的蒙古社区人士，还有不少按照要求着白色衣服的其他族裔人士——在蒙古文化中，白色象征着圣洁与美好。





蒙古国驻澳大使Davaasuren Damdinsuren也出席了此次活动，他对SBS中文普通话表示：“值此新年之际，我想向蒙古社区表达我热情的祝贺和问候。”



蒙古国驻澳大使Davaasuren Damdinsuren Source: SBS / Helen Chen 去年是澳大利亚与蒙古国建交五十周年，当被问及两国关系的现状和未来，大使表示：“我们有共同的民主价值观，我们的关系非常牢固，现在我们想通过经济手段丰富我们的双边关系。”





“在这方面，我们两国在采矿业和农业领域都非常有（合作）潜力，已有 60 多家澳大利亚公司在蒙古国开展业务。”





据澳大利亚外交与贸易部的资料信息，蒙古国约 90%出口与采矿业有关，尤其是铜、黄金和煤炭， 澳大利亚公司在协助开发蒙古的资源方面处于有利地位。





当天的活动从上午11点一直持续至下午3点，SBS为此次活动的媒体支持方。





活动的组织者Muggie Davaa表示很高兴能举办这样的活动，并希望来年能将它办得更好。





据2021年人口普查数据，澳大利亚的蒙古语使用者有5241人，较 2016 年时的2144 人上涨144.4% ；中位数年龄为25 至 29岁，与澳大利亚的平均水平（35 至 39岁）相比更年轻 ；其中87%的人在蒙古国出生，10.4%在澳大利亚出生，1.1%在中国大陆出生。



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