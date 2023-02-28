针对Omicron变种：全澳即将推出新二价疫苗 哪些人符合接种资格？

要点： 莫德纳针对Omicron变种毒株BA.4和BA.5的新型新冠疫苗将于4月推出；

该疫苗将作为加强剂提供给12岁及以上人士；

政府购买了300万剂莫德纳这一新疫苗。

莫德纳最新针对Omicron变种毒株BA.4和BA. 的疫苗已获得临时批准，预计将于4月在澳大利亚推出。





卫生部长马克·巴特勒（Mark Butler）证实，政府已额外购买300万剂最新的莫德纳Spikevax二价疫苗，该新疫苗已获得药监局（TGA）的批准。





新的莫德纳新冠疫苗将是澳大利亚购置第二款针对BA.4/5变种病毒的疫苗，辉瑞（Pfizer）公司的同类二价疫苗预计3月6日前会运抵 。



根据澳大利亚免疫技术咨询小组（ATAGI）的建议，莫德纳疫苗可作为12岁及以上符合条件人士的加强针。





截至2月8日，免疫技术咨询小组只建议有新冠重症风险因素的18岁以下儿童或青少年接种加强针。





最新建议是在霍尔顿（ Jane Halton）教授对澳大利亚新冠疫苗和治疗药品采购安排的审查报告发布后作出的。霍尔顿教授的审查还研究了未来12至18个月澳大利亚是否可以获得足够的疫苗剂量。



针对现在已知新冠变种毒株的二价疫苗。 Source: Getty / Peter Hansen/Getty Images/iStockphoto 在审查报告中，霍尔顿教授指出，全球仍未处于“新冠稳定”环境，并且无法预测何时会出现新一轮疫情爆发或变种肆虐。





霍尔顿教授在报告中指出：“在未来一段时间，有能力向大量民众快速提供有效疫苗和治疗，仍需要在规划和采购的计划内。”





她表示，澳大利亚现有的大量库存应能为未来12个月提供足够的保障，但需要建立机制以在需求增加或出现紧急需求时扩大供应。





澳大利亚在2023年，可能会出现诺瓦瓦克斯（Novavax）疫苗供过于求的情况，但霍尔顿表示，应该在2023年购买额外剂量的莫德纳疫苗，以应付预期所需的mRNA疫苗数量短缺，并确保五岁以下儿童获得疫苗。



卫生部长马克·巴特勒。 Source: AAP / Lukas Coch 巴特勒部长说，联邦政府已经完全接受霍尔顿教授的7项建议。 其余与国家医疗储备（National Medical Stockpile）有关的建议也部分获得了采纳。





他表示： “澳洲已经从莫德纳获得300万剂最新针对Omicron 的新冠疫苗，确保我们拥有霍尔顿教授推荐的疫苗组合。”





他还指出：“目前，加强针接种或确诊感染已经过了6个月或以上人士，就可以再接种加强针。”





其它措施包括发布2023 年新冠管理计划和准备新的广告宣传活动，以确保澳大利亚人尤其是弱势社群，继续获得信息和保持警觉，以做出有助于保护自己和他人免受新冠感染的决定。



扩大加强针接种资格

政府上个月公布了加强剂接种资格，65岁以上人士如今可以接种第5剂疫苗。





免疫技术咨询小组建议，该年龄组人士如果距离最后一次疫苗接种或新冠感染已经超过六个月，则应该接种加强针。





目前已有多款疫苗提供选择，但部分澳人选择等待直到3月6日辉瑞针对BA.4和BA.5变种的最新二价疫苗推出。





而针对BA.4/5的莫德纳二价疫苗，将在4月份推出，也会成为针对这些变种病毒的第二款可用疫苗。





据悉，BA.4和BA.5是去年底在澳大利亚传播的主要Omicron变种毒株，而今年新一轮的亚变种疫情则是由“新冠变种杂烩汤”所带动，包括Omicron亚变种BA.4.6、BA.2.75、BQ.1和XBB。





虽然最新的二价疫苗并未针对最新的变种毒株，但被认为作为加强针，可以提供比原始疫苗略好的保护。





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