总理确认 提高养老金超300万澳元账户的税收门槛

澳洲总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）宣布，两年后，养老金收入超过300万澳元的税收，将从15%翻倍到30%。





“这项提议并没有改变我们养老金制度的基本原理，”他说。“高达99.5%拥有退休金的澳大利亚人不会受到改革的影响，只有几千人会受到影响。”





阿尔巴尼斯说，这些变化将从2025年7月1日开始生效，并将在四年内为政府带来约20亿澳元的额外税收。





总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）和财长查默斯（Jim Chalmers）周二下午在堪培拉接受了媒体采访，此前有消息称本财政年度对养老金的减税措施价值将超过500亿澳元。





查默斯表示，将把养老金账户余额超过300万澳元的澳大利亚人的税率提高一倍，此举是为了预算的可持续性和公平。





他在声明中表示：“目前，处于积累阶段的养老金收入以高达15%的优惠税率纳税。”





“这将继续适用于所有余额低于300万澳元的养老金账户。”





“从2025-26年起，余额超过300万澳元的养老金收益的优惠税率将是30%。”





“预计该新税率将适用于约8万人，且他们将继续受益于300万澳元的养老金收入门槛之下的人的税收减免。”





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