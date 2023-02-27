数千用户发现YouTube出现故障

据故障追踪网站Downdetector.com称，周一，Alphabet Inc.（GOOGL.O）公司的YouTube网站，有数千名用户出现故障。





Downdetector显示，有超过8,000起YouTube问题的报告，该网站通过整理一些来源的状态报告来追踪故障，包括用户在其平台上提交的错误。





YouTube没有立即回应路透社的评论请求。





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