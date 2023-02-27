数千用户发现YouTube出现故障

&#x636E;&#x6545;&#x969C;&#x8FFD;&#x8E2A;&#x7F51;&#x7AD9;Downdetector.com&#x79F0;&#xFF0C;&#x5468;&#x4E00;&#xFF0C;Alphabet Inc.&#xFF08;GOOGL.O&#xFF09;&#x516C;&#x53F8;&#x7684;YouTube&#x7F51;&#x7AD9;&#xFF0C;&#x6709;&#x6570;&#x5343;&#x540D;&#x7528;&#x6237;&#x51FA;&#x73B0;&#x6545;&#x969C;&#x3002; Downdetector&#x663E;&#x793A;&#xFF0C;&#x6709;&#x8D85;&#x8FC7;8,000&#x8D77;YouTube&#x95EE;&#x9898;&#x7684;&#x62A5;&#x544A;&#xFF0C;&#x8BE5;&#x7F51;&#x7AD9;&#x901A;&#x8FC7;&#x6574;&#x7406;&#x4E00;&#x4E9B;&#x6765;&#x6E90;&#x7684;&#x72B6;&#x6001;&#x62A5;&#x544A;&#x6765;&#x8FFD;&#x8E2A;&#x6545;&#x969C;&#xFF0C;&#x5305;&#x62EC;&#x7528;&#x6237;&#x5728;&#x5176;&#x5E73;&#x53F0;&#x4E0A;&#x63D0;&#x4EA4;&#x7684;&#x9519;&#x8BEF;&#x3002; YouTube&#x6CA1;&#x6709;&#x7ACB;&#x5373;&#x56DE;&#x5E94;&#x8DEF;&#x900F;&#x793E;&#x7684;&#x8BC4;&#x8BBA;&#x8BF7;&#x6C42;&#x3002; <b>Facebook</b> <b>Twitter</b>