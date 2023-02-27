数千用户发现YouTube出现故障

周一早晨，超过8,000名Youtube用户出现故障。

youtube
据故障追踪网站Downdetector.com称，周一，Alphabet Inc.（GOOGL.O）公司的YouTube网站，有数千名用户出现故障。

Downdetector显示，有超过8,000起YouTube问题的报告，该网站通过整理一些来源的状态报告来追踪故障，包括用户在其平台上提交的错误。

YouTube没有立即回应路透社的评论请求。

欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。

请在
Facebook
Twitter
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。

READ MORE

想回国，受歧视，压力大！《澳洲中国留学生白皮书》调查中国留学生在澳现状

【签证新政】澳洲政府调整留学生工作时间上限及毕业后的工作权利

紧急回收：澳多地在售中国产凉皮 食用具潜在致命威胁

计划明年去欧洲旅行吗？这些出行规定变化需注意

分享
Published 28 February 2023 at 9:33am, updated 28 February 2023 at 10:06am
Presented by Minyue Ding
Source: SBS