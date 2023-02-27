计划明年去欧洲旅行吗？这些出行规定变化需注意

要点： 从明年年初开始，澳大利亚人将不能再自由地前往欧洲部分地区；

打算前往申根区的澳大利亚人将需要填写在线免签证申请；

以下是您需要了解的有关欧洲旅行信息和授权系统（ETIAS）的信息。

根据明年生效的新规定，前往欧洲几个地区的澳大利亚人将需要申请免签证计划。





在申根区的一项新的入境要求中，澳大利亚公民和世界上60多个非欧盟国家的公民一样，必须在线申请免签证。





对于任何打算从2024年起去欧洲旅行的人来说，这里有您需要了解的关于欧洲旅行信息和授权系统的情况。



欧洲旅行信息和授权系统是什么？

欧洲旅行信息和授权系统是一项新的强制性旅行前授权，适用于申根区，以获取有关经过其国家的旅行者的信息，提高安全性。





欧洲旅行信息和授权系统并不是签证，而是一个预先筛选系统，旨在为前往申根区出差或旅行的人免除申请签证的要求，最长为90天。





那些希望在六个月内在该地区停留超过 90 天的人需要申请申根签证。



哪些国家的公民需通过欧洲旅行信息和授权系统申请？

包括澳大利亚、英国、美国、加拿大等63个国家的公民将需获得欧洲旅行信息和授权系统授权才能进入欧洲地区。



Map of countries that will require its nationals to apply for ETIAS authorisation, and those that will require ETIAS authorisation to pass their borders. Source: SBS 来自这些国家的旅客如欲前往以下欧洲国家，须通过欧洲旅行信息和授权系统申请：



These 30 countries will require citizens from 63 countries to apply for an ETIAS to enter the region. Source: SBS 虽然保加利亚、塞浦路斯和罗马尼亚目前不是申根成员国，但它们正在加入申根区的过程中。





挪威、冰岛、瑞士和列支敦士登都在申根区，但不是欧盟成员国。



该如何申请？

旅客可以在线访问欧洲旅行信息和授权系统申请，填写申请表约需 10 分钟。该链接将从明年开始向旅行者开放。





它将要求申请人填写标准联系信息，例如他们的全名、地址、护照信息、公民身份、教育和工作经验，以及他们打算访问的第一个欧盟国家。



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此外，还会有关于是否有犯罪历史、吸毒、贩卖人口、曾去过欧洲旅行和曾前往冲突地区的问题。





旅行者必须前往他们在申请中打算访问的第一个国家，以避免进入申根区时可能带来的复杂情况。





未成年人必须有法定监护人代为在欧洲旅行信息和授权系统申请。





年龄在 18 至 70 岁之间的澳大利亚申请者每人费用约为 11 澳元，有效期长达三年。



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接下来该做些什么？

申请提交后，针对欧盟信息系统的自动检查将会进行。





通常，成功的申请结果会在申请费用支付后的几分钟内收到。





在特殊情况下，当围绕欧洲旅行信息和授权系统申请中提供的信息出现疑问时，该系统有关工作人员将进行人工处理，以进一步评估。



什么时候检查授权？

空运、海运和陆运客车承运公司将有义务核实旅客是否持有进入申根区所需的文件。





在边境检查站，安检人员将要求免签证旅客在入境前出示欧洲旅行信息和授权系统的授权。





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