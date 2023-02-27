ChatGPT究竟是会“扼杀创造力” 还是学生们的学术好帮手？

当AI科技成为人类不可逆的未来，当学生可以用AI编写作业，老师用AI给学生打分，教学双方都可以通过自动化来完成任务时，英国教育专家夏普尔斯（Mike Sharples）教授曾经最担忧的“无人学习、无人获得”就成了我们马上可能面对的现实。





而这样的冲击不仅仅是针对教育人文领域，而是所有学科都在面临的前所未有的难题。





科技带来便利的同时，还带来了更多的挑战。





在悉尼一所大学攻读硕士学位的Martin最近在注册了ChatGPT账户后，用目前这款火爆的人工智能搜索工具写完了数千字的学术论文。





但用科技写论文，竟然比自己写耗费的时间还要长。



“对于质量还是比较满意的”

Martin对SBS普通话表示，看到近日众多媒体对ChatGPT的“大肆报道”后，自己在一个多月前也忍不住注册了一个账号，并临时起意，决定用它试试写论文。



LISTEN TO 留学生Martin：我用Chat Gpt完成硕士论文,学到更多东西 SBS Chinese 26/02/2023 09:27 Play

他说：“当时正好有一个三四千字的最后的一个作业要交，然后我想不妨试着去尝试一下，看一下ChatGPT能给我一些什么新的体验和一些新的创意。”





整个论文撰写过程中，Martin说自己对ChatGPT的依赖程度达75%至80%：“当然后期自己也会做一些修改，但是更多的一些比较繁复的文字性的工作还是交给ChatGPT了。”





论文完成后，Martin会最后过一遍，进行一些调整与修饰，但他对ChatGPT给出的论文质量整体来说感到“相对比较满意”。





“从英文的遣词造句来说，当然ChatGPT会更学术化一些。因为我是留学生，在写这些学术化论文的时候，很容易就会被查重软件发现，但在我们自己写论文的时候，实际上本意并不是要去抄袭这些东西，只是有的时候（无法自如运用）一些短语、例句。”





“那么可能用ChatGPT会有更好的方式，去重新安排文章结构。”



ChatGPT's successor, ChatGPT-4, is set to launch in 2023. Source: NurPhoto / Getty

“ChatGPT也会骗人”？

Martin表示，对于是否会被教育系统检测出使用AI科技写论文一事，“说不担心肯定是假的”。





“之后可能大学会有很快的反应速度，会调集资料库，去做反向的软件研究，当然很快可能这个软件也会出来。但是我觉得目前的这个状况来说，可能最近这一两个月应该不会。”



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他表示，出于谨慎，自己对ChatGPT还是进行了一番研究，还曾与它“斗智斗勇”。





他说：“比较有意思的是，ChatGPT也会骗人。比如说某一段落需要引用某些著作，ChatGPT当然不会立马给出参考文献，那么我会问它根据哪些材料或文章给出的回答，它会给一系列的参考文献，也会给链接。”





“但是我一个一个去点击，会发觉这些链接80%在Google scholar或者通过其它搜索软件也是找不到的，要么就打不开，或者说它给的链接打开是另一篇文章。但是ChatGPT给的这个参考文献看上去却是有模有样的。”



用ChatGPT写论文比自己写“时间花得还要长”

“参考文献骗人事件”或许揭露了ChatGPT作为一项新兴科技，仍需要时间进行更新迭代。





Martin也坦言，自己花费了大量时间与ChatGPT进行沟通磨合，通过它写论文甚至比自己写，花费了更长的时间——原本三四千字的论文，自己两三天可以写完，但“教会”ChatGPT写出论文，却花了Martin一个多星期的时间。





“ChatGPT实际上是个人和人工智能的一个结合……这也是为什么这一次实际上我写这篇论文的时间，花得比原来我自己写的时间还要长：更多的实际上是在人和人工智能的一个初步的磨合上。”





“就因为它给的这些参考文献，实际上可能我并没有办法找到，或者说它实际上是不存在的，我还得通过自己去搜索，去找到类似的文献，然后再去跟它沟通，让它再重新归纳一遍，这实际上花费了更多的时间。”



他总结自己这篇论文的完成流程“实际上主要是在文献搜索、阅览，包括让ChatGPT重新归纳总结，自己再阅读（修饰）的一个过程”。



扼杀创造力，还是学术好帮手？

屡获殊荣的作家威廉姆斯（Sean Williams）博士在弗林德斯大学教授创意写作。 他认为，过度依赖ChatGPT等工具会扼杀创造力。





他指出，ChatGPT 及其它人工智能技术“没有独立的创造性思维能力”，它们通常需要吸收处理大量人类创作出来的材料进行训练，方可“达到最佳水平”。





他说：“它们非常擅长吸收数据和复制现有的风格，但当你试图创造新的东西，试图产生一种新的理解时，人工智能就并不是特别擅长了。”





然而，Martin对ChatGPT有着相对积极的态度。





“实际上我在这篇文章当中花的时间更多的还是阅读。因为现在可能ChatGPT并不完美，所以它给出的参考文献并不到位，反而让我要花更多的时间去查阅，反过来看，实际上是让我能够更多的去学习了这门课程。”



对于我来说，ChatGPT实际上是给了我一个很大的指导和帮助，等于是带着我在学这门课。

“教育方面、学校方面当然是希望能够有软件能反向追踪学生；当然（学生）还是希望能够利用ChatGPT来回避掉（学习方面的）一些问题。这个就要看彼此间的博弈了。”





目前，澳大利亚至少五个州的公立学校（维州、新州、昆州、西澳州和塔州）已经采取行动禁止ChatGPT，例如使用防火墙阻止在校园内访问该网站。



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迪肯大学课程设计学者麦克奈特（Lucinda McKnight）博士说，教育机构已经意识到了这个问题，并一直在研究应对方法。





不过她认为，应对在课堂上使用人工智能挑战的最佳方法，是建立一种学术诚信的文化。





“在你的学习方面，它带走了什么？你在想让别的东西或别人为你写论文吗？如果你这样做，你真的不是在欺骗自己吗？因此，这实际上关乎创造一种学术诚信的文化，并引发人们反思到底何谓学习，”她说。





抄袭检测服务Turnitin亚太区副总裁索利（James Thorley）说，人工智能将继续存在，“将它们完全排除在课堂之外是不负责任的” ，应正确引导学生了解人工智能技术的益处与局限性。





With additional reporting by Alex Anyfantis.





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