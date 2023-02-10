在上期节目中，我们向您介绍了爆火全球的人工智能聊天工具ChatGPT——它究竟是什么？它为什么是革命性的？





READ MORE 【科技面面观】风靡网络的ChatGPT到底是什么？它为什么是“革命性”的？





时至今日，ChatGPT热度丝毫不减，全球注册用户数已经突破一亿。





与此同时，各大科技公司纷纷入局——





微软追加数十亿美元，将ChatGPT整合进包括其搜索引擎——bing在内的多个产品；谷歌连夜官宣竞品Brad，对抗ChatGPT一家独大，AI大战升级；Facebook母公司Meta也宣布在产品中整合ChatGPT功能，帮助生成内容；而中国公司百度也争相入局，将于3月推出中国版ChatGPT——“文心一言”……





一石激起千层浪，ChatGPT到底动了谁的奶酪？





科技评论员告诉我们，诚然，在短期内，大量资金流入了这个领域。





换句话说，这其实意味着，各大科技公司纷纷入局，想在人工智能聊天工具这一领域分一杯羹。





而CHAT GPT的背后投资东家微软，暂时领跑全局。





ChatGPT的横空出世，最紧张的就应该是谷歌了。





谷歌是全球最大的搜索引擎，而ChatGPT对话式的检索功能，极大地挑战着搜索引擎的地位。





打个比方，如果您想知道一个复杂且毫无头绪的、抑或是有点无厘头的问题，比如：文艺复兴对几百年后澳大利亚建筑风格的影响；或孙悟空和秦琼谁战力更高？





如果用搜索引擎，您可能无法一下子找到答案，需要分别搜索什么是文艺复兴，澳大利亚建筑风格是什么样的，孙悟空和秦琼是谁……





但是，ChatGPT能简单、直接、迅速地就你提出地问题，写出一篇论文。





这种情况下，您还会选择用搜索引擎吗……





请听播客：





LISTEN TO 【科技面面观】爆火的ChatGPT动了谁的奶酪？ SBS Chinese 10/02/2023 10:42 Play





欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



