【科技面面观】爆火的ChatGPT动了谁的奶酪？

System Artificial intelligence chatbot , Business woman using Smartphone With ChatGPT Chat Bot AI , Technology smart robot Ai Chat GPT application software , robot application Chat GPT

System Artificial intelligence chatbot , Business woman using Smartphone With ChatGPT Chat Bot AI , Technology smart robot Ai Chat GPT application software , robot application Chat GPT Source: iStockphoto / picture/Getty Images/iStockphoto

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人工智能聊天工具ChatGPT问世后持续火爆，全球注册人数已经突破了一亿。 另一方面，各大科技公司按捺不住，纷纷下场，或模仿、或应用、或对抗，想在AI聊天领域分一杯羹。 那么，ChatGPT到底动了谁的奶酪呢？（点击上方收听播客）

在上期节目中，我们向您介绍了爆火全球的人工智能聊天工具ChatGPT——它究竟是什么？它为什么是革命性的？

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【科技面面观】风靡网络的ChatGPT到底是什么？它为什么是“革命性”的？


时至今日，ChatGPT热度丝毫不减，全球注册用户数已经突破一亿。

与此同时，各大科技公司纷纷入局——

微软追加数十亿美元，将ChatGPT整合进包括其搜索引擎——bing在内的多个产品；谷歌连夜官宣竞品Brad，对抗ChatGPT一家独大，AI大战升级；Facebook母公司Meta也宣布在产品中整合ChatGPT功能，帮助生成内容；而中国公司百度也争相入局，将于3月推出中国版ChatGPT——“文心一言”……

一石激起千层浪，ChatGPT到底动了谁的奶酪？

科技评论员告诉我们，诚然，在短期内，大量资金流入了这个领域。

换句话说，这其实意味着，各大科技公司纷纷入局，想在人工智能聊天工具这一领域分一杯羹。

而CHAT GPT的背后投资东家微软，暂时领跑全局。

ChatGPT的横空出世，最紧张的就应该是谷歌了。

谷歌是全球最大的搜索引擎，而ChatGPT对话式的检索功能，极大地挑战着搜索引擎的地位。

打个比方，如果您想知道一个复杂且毫无头绪的、抑或是有点无厘头的问题，比如：文艺复兴对几百年后澳大利亚建筑风格的影响；或孙悟空和秦琼谁战力更高？

如果用搜索引擎，您可能无法一下子找到答案，需要分别搜索什么是文艺复兴，澳大利亚建筑风格是什么样的，孙悟空和秦琼是谁……

但是，ChatGPT能简单、直接、迅速地就你提出地问题，写出一篇论文。

这种情况下，您还会选择用搜索引擎吗……

请听播客：

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【科技面面观】爆火的ChatGPT动了谁的奶酪？

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10/02/202310:42

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