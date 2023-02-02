“一个时代的结束”： “科技搁浅”对澳洲打工者意味着什么？

贝莲达（Belinda，化名）是推特（Twitter）前员工。她说，她与悉尼办公室中近半员工被裁的那一天是“超现实”的时刻。





贝莲达和推特在世界各地其他数千名员工一样，在去年 11 月 4 日收到一封电子邮件。邮件指她的职位将被取消，如果她获分配其它职务，公司会以电邮通知她。





继续工作半日后，贝莲达的电脑帐户已被锁住。





她说：“在收到确认邮件之前，我就知道会（被裁），因为我的一切已被拒于门外。”





贝莲达形容这一天是“超现实”的，因为大部分裁员的戏剧性的事件，推特都在网上向公众展示。





她说：“我不是因为被解雇而震惊，而是事情发生的过程。我从未听过事情会这样发生，无人知道发生了什么事。”





贝莲达表示团队中大部分人都在远程工作，他们都通过 Zoom 视像会议交流 ，直到轮班工作结束后，大家聚在一起喝杯酒。





“这是‘一个时代的终结’的感觉，我们曾热爱我们的工作。”





她估计，推特在悉尼的团队约有 60 至 100 人，并相信其中大约一半已被裁掉。推特在全球雇用 7500 名员工，大约一半被解雇，这是新上任的首席执行官马斯克（Elon Musk）为公司进行全面革新的一部分。



Elon Musk laid off around half of Twitter's 7,500 employees worldwide. Source: Getty / Jakub Porzycki/NurPhoto

大规模裁员波及澳大利亚员工

去年高调宣布大规模裁员的科技公司中，推特只是其中之一，这个趋势被称为“科技搁浅”。





流媒体巨头Netflix 早在 2022 年 5 月和 6 月已进行了两轮裁员，解雇了 450 名员工。





而在 8 月底，Snapchat 的母公司 Snap 裁员约 1200 人，约占其两成员工。 持有脸书（Facebook）、Instagram 和 WhatsApp 的 Meta，则在 11 月 解雇了1.1万人，约占员工总数的 13%。





新的一年，大型科技公司的员工将收到更多严峻的消息。在线零售巨头亚马逊在 1 月宣布将裁员1.8万人。微软也表示经过两轮较小规模的裁员后，未来几个月将裁掉一万名员工。





虽然大部分被裁的员工都是美国员工，但像贝莲达在这些公司工作的澳大利亚人也受到波及。





较小型的科技公司也在澳大利亚裁员，虽然这些公司并未大规模裁员，也没有登上国际头条新闻，但其影响同样具破坏性。





Mark43 是一间为公共安全机构——例如警察、消防或其它紧急服务等提供网上平台服务的美国公司。在 6 月下旬，它关闭整个澳大利亚办事处。





加里（Gary，化名）为其前员工，他估计约有 70 人被裁，其中大部分为悉尼的员工。





因为有迹象显示公司陷入财政困难，加里对裁员并不感到惊讶。在关闭悉尼办事处前，公司曾进行两轮裁员，新职位和加薪都被冻结。





“我们知道情况不是太好，”他说。



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加里被裁后，大约一个月后找到另一份工作，但他相信，经验较少的人可能更难找到新工作。





他还很庆幸当时科技公司裁员潮才刚开始，所以市场对科技人员的需求仍然相当高。





他说：“我们一般要两至三个月的时间 （找到新工作），但情况不是太差，因为公司已经向我们支付三个月的遣散费。”





由于目前的经济形势和事实上很多较大型的公司（例如 Atlassian）都已暂停招聘或减慢招聘速度，加里为澳大利亚的科技从业者感到忧虑。





他说：“几年前，他们可以每半年就跳槽一次以获得丰厚报酬，因为当时有巨大的需求。”





加里说，在 2021 年底和 2022 年初，“左右总有一份工作”。他工作的领域，每一两天就会有新的招聘广告出现。



现在没有人愿意寻找新工作，他们只是在现时的工作中埋头苦干。 加里

“他们感到工作保障比寻找有趣的工作更重要，招聘市场真的是放缓了。”





SBS 新闻曾联络 Mark43 了解情况。



“哀悼一份不再存在的工作”

那些被科技公司裁掉的员工，特别是非软件工程师或技术人员，而是属于人力资源或市场营销部的职员，也面临着大幅减薪的前景。





贝莲达在推特并不是从事与科技相关的工作，她的薪金比同行高很多，并在加入这家社交媒体公司后大幅加薪。她不肯定自己能否在科技行业之外找到另一个工资相近的职位。





她说：“自去年 11 月，一直有人联络我，但他们都大幅减薪，我真的难以接受。”



Better times: Delta Goodrem poses ahead of a fan party at Twitter's Sydney headquarters in 2016. Source: Getty / Don Arnold/WireImage 推特还为员工支付私人医疗保险和人工受孕治疗费用，贝莲达也曾享用这些福利。





她说：“虽然不可思议，但我们也非常荣幸能够有人工受孕治疗的财务支援……我们能享用这个福利，我承认这令我们感到非常幸运。”





贝莲达现在已育有孩子，她不确定被裁员后，推特是否仍会支付她的治疗费用。





尽管薪水甚丰，但她不确定自己能否继续在科技行业工作，因为已经没有工作保障。





她说：“我是在考虑转行，我只是不知道会是怎样。我很害怕无法找到自己喜欢的工作，我曾非常幸运地能拥有一份我每天都喜欢做的工作。”





贝莲达说她不可能回到推特，即使它给予她原有的工作岗位。



“我想我正在哀悼一份我曾拥有的工作，但那份工作已不再存在了。” 推特前员工

澳大利亚科技人员面临较低工资

人力资源公司 Michael Page Australia 的区域总监Sung Ho Lee表示，只要他们能够灵活并尝试做不同的事情，澳大利亚科技行业的雇主仍然求才若渴。





他说：“如有一些优秀的人才正在寻找工作，现时他们在薪酬方面可能要具弹性。”





“科技专才在过去三年真是随心所欲，他们真的可以在工作中提出要求，并得以实现，现在可能只能够实现部分。”





他表示，澳大利亚的员工比美国的处境更好，美国有数十万名员工已被解雇。





根据科技网站 Layoffs 统计，自 2022 年初以来，美国约有 23.5万名科技从业员失业。





在澳大利亚，他只曾听过有些企业裁员数十人，但从没有大型科技公司解雇数千人。 Salesforce 于1月在全球解雇了 8000 名员工，尽管未有本地的确实数字，这可能已是澳大利亚最大型的裁员。



LISTEN TO 【科技面面观】科技公司大规模裁员的背后 到底发生了什么？ SBS Chinese 15/12/2022 08:25 Play

Lee先生表示似乎还没有海外人才来到澳大利亚从事科技工作，这可能是由于生活成本、获得签证的便利性和其它因素所致。





他表示没有很多人来他的公司登记，可能由于当时是1月，这情况可能会在今年稍后改变。





澳大利亚劳动力市场的紧张程度也意味着软件工程师的需求仍然很大。





Lee先生说：“我们正走出澳大利亚在 2022 年面对最大的人才短缺问题，因此科技人才和招聘人员都乐见这问题得以缓和。”





他继续说，即使那些非科技人才，如拥有可转移的技能也应该没问题。





他说：“过去三年大家都汲取教训，大家都惊讶地看到哪些技能是有需求而哪些没有，以及市场迅速的改变。”





“如果你足够灵活和机灵，你会比其他人处于更好的位置。”



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裁员是“本能反应”

新南威尔士大学信息系统专家 Barney Tan 教授也认为，科技公司裁员对澳大利亚的影响很微，因为许多大企业一直在急需招聘科技人才。





他认为科技公司裁员整体上是“本能反应”。





他说：“大部分进行大规模裁员的公司都是在新冠疫情期间录得显著的增长，这导致对网上服务的需求增加。”



现在的形势是基于多种因素的结合而成，包括疫情大流行时的过度招聘、疫后需求下降、通胀和利率上升以及对经济前景不确定。 Barney Tan 教授

长远来说，Tan 教授认为科技人才很可能会转向初创公司和其它“传统”企业。





他说：“较大型科技公司会吸引很多年轻人，因为他们想在最创新的公司工作。但实际上有不少的创新意念都是由较小型的初创公司带动，这些公司传统上很难与大型公司竞争人才，因为他们可以提供的物质和报酬有限。”



这不是科技人才市场在萎缩，而只是一个调整期，那个曾在全盛时期对科技人才可以不加思索疯狂聘请的年代，终将要结束。 Barney Tan 教授

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