【闲话澳洲】车辆保险维修那些事儿

【闲话澳洲】车辆保险维修那些事儿Play17:43下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (24.36MB) 在澳洲，有车并且能开车是生活必备，那么买新车还是二手车？买哪种保险更合适？在澳洲生活，有车并且能开车是生活必备，不过买车之前和买车之后会涉及到一些必须要面对的问题。比如买新车还是二手车？买哪种保险更合适？买车后怎么对爱车进行恰当的检修保养等等。本期闲话澳洲，墨尔本Gao’s汽修的Leo Gao跟我们做了详细介绍。请点击音频收听采访。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【闲话澳洲】关于面包的那些事 舌尖上的异域风情【闲话澳洲】澳洲的职业与技术学院TAFE分享Latest podcast episodes“大海捞针”：西澳矿业公司遗失的危险胶囊已被找到SBS普通话晚新闻（02/02/2023）健身课堂：Parkrun五公里跑的快乐和健康跑出希望与爱心：维州Run for the Kids慈善活动即将开始