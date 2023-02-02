【闲话澳洲】车辆保险维修那些事儿

在澳洲生活，有车并且能开车是生活必备，不过买车之前和买车之后会涉及到一些必须要面对的问题。比如买新车还是二手车？买哪种保险更合适？买车后怎么对爱车进行恰当的检修保养等等。





本期闲话澳洲，墨尔本Gao’s汽修的Leo Gao跟我们做了详细介绍。请点击音频收听采访。





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