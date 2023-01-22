【闲话澳洲】关于面包的那些事 舌尖上的异域风情

英语里有个用来形容基本需求的词组：bread and butter，面包和黄油。可见面包在澳大利亚等英语国家民众日常生活中的重要性。





本期的闲话澳洲，SBS普通话请到特约嘉宾Helen Lewis接着上期盘点澳大利亚超市中常见的甜味面包以及带有异域风情的面包。



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甜味面包

Raisin Toast： 葡萄干面包。就是加入肉桂和葡萄干的面包，一般是早餐专享。澳洲的葡萄干有Raisin和Sultana两种。有说是晒干方法不同，也有说是葡萄种类不同。





但一般来讲，Raisin是有籽的（raisin toast里是去籽的），Sultana无籽；Raisin是用来烘焙比较多，Sultana当零食，尤其是小孩子的零食，是很不错的选择。





Dutch fruit loaf： 荷兰果脯面包，除了葡萄干外还加入杏脯，且加入更多香料。由于果脯类面包含糖量高，较容易烤焦。





Brioche ：法国黄油面包。重糖重奶油重鸡蛋，所以很多人把它归到糕点（Pastry）一类。比较适合华人口味，但不太健康。



Sweet brioche bread on tray with knife and marmalade Credit: MOY/viperagp - stock.adobe.com 目前超市中售卖的Brioche Loaf一般都是从法国进口的，这就意味着它们是以冷冻的方式运输，在澳洲本地解冻后上架。





Helen在这里讲到一个商业噱头：在超市中您可能会看到面包包装上，或者deli鱼柜里的鱼标签上写“thawed for your convenience”——为了方便您的使用，我们已经为您解冻。





听上去好像很为顾客着想，但其实这是为掩盖这些产品其实是被冰冻过的事实。所以除非同等产品没有新鲜的，否则建议不要选择有此标签的产品。





Helen在上期节目的结尾时说到：澳洲超市中的甜味面包选择其实并不多，所以“如果还是喜欢有甜味的、松软的面包呢，那么华人的面包房可能是最好的选择”。



Credit: amenic181 - stock.adobe.com

异域风情面包

Pane di Casa： 意大利文，英文翻译就是house bread，和饭店里的house wine驻店酒一样，就是工艺简单味道还行的大路面包。





Ciabatta： 可以说是意大利长棍，虽然它不是棍的形状，但口味和质感和baguette特别相似。外皮又脆又硬，内里结构疏松。





Sourdough： 酸面包。和其他面包不同，酸面包是靠面粉、菌和水天然形成的酵母发面，和老酵馒头有异曲同工之妙。



The leaven for bread is active. Starter sourdough. The concept of a healthy diet Credit: Zagorulko Inna/innazagorulko - stock.adobe.com Turkish pide： 土耳其面包。用途广泛。烤箱里加热后吃最佳。可以切小块蘸酱吃，也可以用来做烤三明治。





Pita： 口袋面包，在地中海和中东地区都很流行。对切就会变成两个小口袋，所以是塞三明治馅料的自然载体。





Naan： 馕，和Roti一样，是在中西亚和东南亚很普及的面包。两者的区别在于，Naan是加酵母的，Roti不加。





Tortilla： 墨西哥饼。传统的墨西哥饼使用玉米面制作，但在澳洲面粉做的占多数。





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