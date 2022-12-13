【闲话澳洲】家居软装的澳式风格和文化

家居软装是在我们居住空间中所有可移动的元素的统称，主要包括家具、灯饰、画品、窗帘布艺、地毯、花艺绿植、饰品摆件等。





我们搬到一个新建好的家，需要为它配置适合我们居住功能，符合我们审美品位的家具，为它挑选适合我们空间色彩以及功能需求的窗帘，在空间里加添提升氛围感的吊灯、壁灯、台灯、落地灯等氛围灯光等等。





Lisa表示，由于地理和文化的因素，澳洲的软装风格比较多样。





“除了原有的土著居民之外，大多数是来自不同国家与民族的移民，其中英国是早期最主要移民来源国家，所以古典传统主义风格也就成为了其中最主要的软装风格之一。随着包豪斯风格在全球的影响，现代风格以及当代，北欧风格也深受当地人喜爱，澳大利亚人喜爱阳光、沙滩、运动、美食，对各种文化的接受度很高，所以各种风格之间的融合与搭配，也就是我们常说的混搭风展现了澳洲人自然随性，多元化的性格特点。"





除了这些风格外，澳洲土著艺术品的融入更是让许多家庭的软装看起来别具一格。





"土著艺术的画品、木雕、一些集市可以看到的迪吉里杜(Didgeridoo)、玻璃器皿、墙面编制挂品都可以作为摆设和墙饰等运用到我们的家居空间。"



Credit: Lisa Lisa说，澳洲华人和当地人在软装的理念上有一些不同。





"我们在做软装设计时，多会注重感官上的华丽高级感，会考虑他人会如何看待我们的空间。而本地人或在本地居住比较久的移民，更追求一种在居家生活中身心的松弛感，更注重自我的感受。"





她还补充说，本地人更愿意大胆尝试，把自己喜爱的色彩应用到软装的各个元素中去。他们对日用品，生活用品等一些生活细节也很关注。





“比如我们认为的生活层面，以实用性为前提的水果盘，餐具器皿，床单枕套浴巾等，当地人在选购时也会更多的考虑与他们整体风格，材质色彩等的协调与呼应，更享受这种生活细节带来的乐趣和幸福感。而我们认为可以使用就好了，比如我遇到的老一代的移民，在配置了特别舒适美观的床品后会觉得不舍得睡在上面。”



Credit: Lisa 如果您打算对自己的家进行软装，Lisa建议大家可以从以下几点去考虑：





首先您需要有一个大的规划，比如空间使用规划，整体风格规划，色彩使用规划。千万不要一时兴起，东拼西凑。





其次是对于不同家庭成员的审美认同的考虑。





“比如我遇到的客人中两位老人喜欢中国画，女儿女婿在旅行中带回来了不同国家的街头艺人的画作，大孙女喜欢抽象人物画，小的孙子喜欢收集拼图 。我们如何做到尊重并寻找家庭成员审美背后的深层链接。比如通过色彩关系，更换装裱方式，与空间其他软装物品呼应关系等方式尽可能的将可以代表家庭成员各自品味、气质、有某种特殊记忆的、带有感情链接的物品配置在公共或者私人的居住空间。这就是我们常说的家的样子。”





还有就是对居住在这个空间所有成员年龄、身体状况、生活需求的考量与关照。





“比如家里是否有老人，老人有没有视力、腿脚腰部疼痛的问题，孩童是否有过敏问题。比如在我们的软装设计案例中有出现年轻人选择了深色楼梯，老人却因为太暗摔倒的情况。我们通过加置灯光，配置与空间色彩呼应，更舒适的脚感材质的楼梯地毯，帮客人解决了这一安全隐患，同时也满足了年轻一代对于时尚美观的要求。”





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