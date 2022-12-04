【闲话澳洲】精白粉、全麦还有裸麦？欧陆面包用料大不同

英语里有个用来形容基本需求的词组：bread and butter，面包和黄油。可见面包在日常生活中的重要性。
“面包对澳洲人来讲，还是一个非常有存在感的食品，是他们的基础食品，相当于我们（华人）的主食吧，” SBS特约嘉宾Helen Lewis表示。
本期的闲话澳洲，Helen从面包的形状、大小以及用料出发，分享澳洲面包的有关知识。
面包的分类之形状和大小
Roll：形容面包，澳大利亚人用的最多的词就是roll。
说到roll，很多人可能会想到“卷”。其实roll在形容面包时可以表示任何一种形状，且一般不是卷。roll其实只是指面包的大小。
凡是one serve，即一份，一个正好够一个人吃的都可以叫roll。
Roll可以在用餐时佐餐，可以切开夹馅儿做三明治，也可以当snack，即点心吃。
Bun：很多翻译把bun译成圆面包，但事实上，bun也可以是长条状的。
Freshly baked crusty bread rolls dusted with flour and piled up in a basket at the baker's. Credit: nw10photography - stock.adobe.co
Bun的尺寸和roll差不多，最根本的区别是bun一般来讲是甜的，但也不是绝对。
Loaf：切片面包在一整个的时候叫loaf，一片叫slice。
Vienna loaf：维也纳面包，维也纳在这里指的是形状。
Cob loaf：这一命名同样也是基于它的形状，cob最出名的吃法是切去上面三分之一，留着做盖子，把面包掏出来待用，把面包壳当碗盛入汤，随后就着挖出的面包享用。
Baguette：法国长棍。
Cabbage soup in a loaf of bread and vegetables on a wooden table Credit: Maciej Czekajewski/Maciej Czekajewski - stock.adobe
Flatbread：平面包，种类多样。
欧陆面包的不同用料
White bread：白面包。可能是最受欢迎的面包，由精白粉制作。口感细腻，而且面包香味最浓郁。在最新鲜的时候涂上一层黄油，简单而极致的美味。
可是，白面包也是被营养师批判为最不健康的面包，因为纤维含量少，升糖指数（GTI）高。
Wholemeal bread：全麦面包，顾名思义，就是用全麦粉烘焙的面包，含麸皮，因此食物纤维含量高，GI低，有利于消化及整体健康。
Multigrain bread：谷物杂粮面包。这个是在全麦的基础上加了多种谷物，增加了营养，同时也改善了面包的口感。multigrain纤维含量高，矿物质和蛋白质含量高。
Organic Homemade Whole Wheat Bread Ready to Eat Credit: Brent Hofacker - stock.adobe.com
Rye bread：裸麦面包。比起wheat小麦，rye裸麦纤维含量高，且GI低。
裸麦面包一般分light rye和rye，它们对等于小麦的白面包和全麦面包。
Pumpernickel：裸麦粗粉面包，这是源自德国的面包，也是裸麦面包里纤维含量最高的面包。
Spelt bread：是一种很古老的小麦，几年来开始流行。因为纤维和蛋白质含量高，加上它的纤维水溶性强，所以更易消化。
Slices of pumpernickel dark rye bread with strawberry and orange jam, cup of tea on the side, photographed overhead with natural light (Selective Focus, Focus on the upper slice) Credit: Ildi Papp/Ildi - stock.adobe.com
值得一提的是，以上提到的所有面包均没有甜味。因此Helen表示：“如果还是喜欢有甜味的、松软的面包呢，那么华人的面包房可能是最好的选择”。
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闲话澳洲
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