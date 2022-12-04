【闲话澳洲】精白粉、全麦还有裸麦？欧陆面包用料大不同

英语里有个用来形容基本需求的词组：bread and butter，面包和黄油。可见面包在日常生活中的重要性。





“面包对澳洲人来讲，还是一个非常有存在感的食品，是他们的基础食品，相当于我们（华人）的主食吧，” SBS特约嘉宾Helen Lewis表示。





本期的闲话澳洲，Helen从面包的形状、大小以及用料出发，分享澳洲面包的有关知识。



面包的分类之形状和大小

Roll： 形容面包，澳大利亚人用的最多的词就是roll。





说到roll，很多人可能会想到“卷”。其实roll在形容面包时可以表示任何一种形状，且一般不是卷。roll其实只是指面包的大小。





凡是one serve，即一份，一个正好够一个人吃的都可以叫roll。





Roll可以在用餐时佐餐，可以切开夹馅儿做三明治，也可以当snack，即点心吃。



Freshly baked crusty bread rolls dusted with flour and piled up in a basket at the baker's. Credit: nw10photography - stock.adobe.co Bun： 很多翻译把bun译成圆面包，但事实上，bun也可以是长条状的。





Bun的尺寸和roll差不多，最根本的区别是bun一般来讲是甜的，但也不是绝对。





Loaf： 切片面包在一整个的时候叫loaf，一片叫slice。





Vienna loaf： 维也纳面包，维也纳在这里指的是形状。





Cob loaf： 这一命名同样也是基于它的形状，cob最出名的吃法是切去上面三分之一，留着做盖子，把面包掏出来待用，把面包壳当碗盛入汤，随后就着挖出的面包享用。



Cabbage soup in a loaf of bread and vegetables on a wooden table Credit: Maciej Czekajewski/Maciej Czekajewski - stock.adobe Baguette： 法国长棍。





Flatbread： 平面包，种类多样。



欧陆面包的不同用料

White bread： 白面包。可能是最受欢迎的面包，由精白粉制作。口感细腻，而且面包香味最浓郁。在最新鲜的时候涂上一层黄油，简单而极致的美味。





可是，白面包也是被营养师批判为最不健康的面包，因为纤维含量少，升糖指数（GTI）高。





Wholemeal bread ：全麦面包，顾名思义，就是用全麦粉烘焙的面包，含麸皮，因此食物纤维含量高，GI低，有利于消化及整体健康。



Organic Homemade Whole Wheat Bread Ready to Eat Credit: Brent Hofacker - stock.adobe.com Multigrain bread： 谷物杂粮面包。这个是在全麦的基础上加了多种谷物，增加了营养，同时也改善了面包的口感。multigrain纤维含量高，矿物质和蛋白质含量高。





Rye bread： 裸麦面包。比起wheat小麦，rye裸麦纤维含量高，且GI低。





裸麦面包一般分light rye和rye，它们对等于小麦的白面包和全麦面包。





Pumpernickel： 裸麦粗粉面包，这是源自德国的面包，也是裸麦面包里纤维含量最高的面包。



Slices of pumpernickel dark rye bread with strawberry and orange jam, cup of tea on the side, photographed overhead with natural light (Selective Focus, Focus on the upper slice) Credit: Ildi Papp/Ildi - stock.adobe.com Spelt bread： 是一种很古老的小麦，几年来开始流行。因为纤维和蛋白质含量高，加上它的纤维水溶性强，所以更易消化。





值得一提的是，以上提到的所有面包均没有甜味。因此Helen表示：“如果还是喜欢有甜味的、松软的面包呢，那么华人的面包房可能是最好的选择”。





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