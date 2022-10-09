【闲话澳洲】“守株”观鸟入门指南 盘点澳洲常见后院鸟

春季是澳洲观鸟的好时节，随着天气转暖，自家后院或窗边也时常能够看见鸟儿跳跃的身影。





春眠不觉晓，处处闻啼鸟。听到此起彼伏的欢快鸟鸣，您是否也想和自家附近的鸟儿交个朋友呢？





本期的闲话澳洲，SBS普通话请到特约嘉宾Helen Lewis为您介绍澳洲常见的鸟类，以及如何吸引鸟儿成为后院的常客。



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本期提到的鸟类有（按出场顺序排列）

Magpie，澳洲钟鹊



Crow，乌鸦





Raven，渡鸦





Pied Currawong，斑噪钟鹊





Mudlark，土百灵，又称Magpie-Lark或Peewee





Noisy Miner，黑头吸蜜鸟





Indian Myna，印度八哥，又称Common Myna





Kookaburra，笑翠鸟



Sulphur Crested Cockatoo，昵称Cockie，硫凤头/美冠鹦鹉





Rainbow Lorikeet，彩虹吸蜜鹦鹉





Eastern Rosella，东部锦鹦





King Parrot，皇帝鹦鹉





Crimson Rosella，红锦鹦





Corella，也是凤头鹦鹉的一种





Galah，另一种常见的凤头鹦鹉





Budgerigar，昵称Budgie，虎皮鹦鹉



如何吸引鸟儿成为后院常客

如果想吸引不同的鸟类来你的后院，其实最简单的方法不是喂食。保持房屋周围有充足且品种丰富的澳洲本土植物，会给澳洲本土的鸟提供熟悉的生活环境和食物。





还有一个好方法就是为它们提供一个bird bath，也就是鸟浴。在炎热的澳洲夏天，它是鸟儿沐浴降温之处，同时也是鸟儿的饮水站。





喂食的目的不应该是为了吸引某种鸟来，也不是喂“养”，只是为鸟类提供一些偶尔的零食，感受和野生动物在我们共同生存空间里亲密接触的快乐。





共同生存空间是关键，所以，即便认同喂食的人都提倡不要在公园或野外（包括社区里的nature reserve）那些不属于我们的地盘喂鸟。



Source: Flickr / Wikimedia, Flickr

喂鸟的注意事项（嘉宾经验，仅供参考）

如果把食物放在院子里喂鸟，必须把食物箱或食物盘放在高处，以防止猫对鸟进行袭击，且每天保持食物盘清洁；

保持高质量的食物，最好去宠物店购买。了解你喂食的鸟类的饮食构成，为它们提供适合的食物；

如果是吃seeds种子的鸟类，让宠物店推荐配方合理的适合野生鸟的种子，如果是食肉或杂食鸟类，那么可以喂食生肉；

不要喂人类的食物，尤其是面包，因为高盐高糖高热量，相当于垃圾食品。也不要喂加工过的食物；

要错开一天与另一天之间的喂食时间，从而模拟鸟儿的天然环境。一旦鸟儿成群结队来觅食，必须停止。帮助它们保持在野外觅食的能力。

乐趣丛生的“云”观鸟

在墨尔本市区的367 Collins大楼，每年都会有一对Peregrine Falcon（游隼，一种猎鹰，最高飞行时速达到320km/小时）在那里筑巢并养育幼鸟。



今年一共有四只幼鸟宝宝，现处于嗷嗷待哺状态的四小只不久将羽翼丰满，并开始学习飞翔。





您可以通过实时摄像，追踪游隼夫妻的育儿之旅。





今年的游隼夫妻其实并非“原配”，若想了解背后的“爱恨情仇”，敬请收听本期闲话澳洲，听特约嘉宾带来相关分享。





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