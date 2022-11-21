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《闲话澳洲》塑料钞票防伪先进技术的“来龙去脉”

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Australian notes Credit: Reserve Bank of Australia

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Published 21 November 2022 at 2:04pm, updated 14 minutes ago at 2:40pm
By Li Hua
Source: SBS

1988年澳洲第一张塑料钞票诞生。华人科学家、澳大利亚技术科学及工程院院士冒怀庆是塑料钞票研发团队的一员，他主持发明的澳洲塑料钞票所用的防伪特殊油墨获得了世界专利。冒怀庆先生跟我们介绍了澳洲塑料钞票以及它的防伪技术是如何诞生的。

Published 21 November 2022 at 2:04pm, updated 14 minutes ago at 2:40pm
By Li Hua
Source: SBS
在网上输入冒怀庆三个字，介绍他的文章有不少，出现频率最多的描述词大概有“化学家”、“澳工程院院士”以及“终身科技成就奖获得者”等等。

本期采访我们专门聚焦冒怀庆先生的塑料钞票防伪技术，请他给我们介绍一下当时这一防伪技术的研发以及背后的故事。
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Credit: 冒怀庆
为什么要研发塑料钞票？

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“1983年澳洲意识到自己的独立性。欧洲的钱币当时是浮动的，在这个情况之下，在防伪方面，国家就觉得应该要好好的保护自己的钱币，所以就做出新的计划。”

冒怀庆回忆说，当时有各个领域的科学家参与到塑料钞票的研究当中，比如研究光谱、塑料、油墨的科学家。

反复探索与解决难题

冒怀庆认为，所有的研究项目，如果要获得成功做成产品，最后可以大量生产，“这样的几率是3%左右，97%都是泡汤”。
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经过十来年的反复研究和试验，塑料钞票终于被研制出来，不过研制团队随即面临着一个巨大的困难。

“塑料钞票要真正大量生产的时候就失败了。失败的原因是因为油墨的应用方面做得不好，因为油墨不能很快干，而印刷的速度很快，所以上一张还没有干的时候，下一张又来，粘在一起，所以一塌糊涂。”

“我们当时差不多就是那97%，要泡汤，结果清华大学的洪啸吟教授，他把我们弄到了那3%里面。”

洪啸吟教授的走油印刷法使油墨凝而不固，解决了钞票粘连的问题。
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洪啸吟教授 Credit: 冒怀庆
冒怀庆还提到另外一个问题，那就是人们去取款机取钞票时，因为塑料钞票的静电，有时会有多出的钞票一起出来。后来研发团队运用专业技能将这个问题解决。

他表示塑料钞票的使用寿命是纸币的5倍，而且更环保，回收后可用于生产笔、花盆等塑料用品。

钞票防伪

塑料钞票有三层防伪功能。

“第一层防伪一般老百姓可以辨别，比如摸起来的感觉，闻出来油墨的味道。 第二层的防伪在所有商业银行的数钞机里，数钞机里面可以放不同的防伪方式。另外第三层防伪就是油墨的磁性。”

未来的钞票防伪技术

冒怀庆先生表示，未来纸币还会出现更多更先进的防伪技术。

“这个也是必然的改进。就像我现在80岁，你会发觉人生不停地在改变，就算是80岁也还是需要学习。”

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