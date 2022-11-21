《闲话澳洲》塑料钞票防伪先进技术的“来龙去脉”

在网上输入冒怀庆三个字，介绍他的文章有不少，出现频率最多的描述词大概有“化学家”、“澳工程院院士”以及“终身科技成就奖获得者”等等。





本期采访我们专门聚焦冒怀庆先生的塑料钞票防伪技术，请他给我们介绍一下当时这一防伪技术的研发以及背后的故事。



Credit: 冒怀庆 为什么要研发塑料钞票？





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“1983年澳洲意识到自己的独立性。欧洲的钱币当时是浮动的，在这个情况之下，在防伪方面，国家就觉得应该要好好的保护自己的钱币，所以就做出新的计划。”





冒怀庆回忆说，当时有各个领域的科学家参与到塑料钞票的研究当中，比如研究光谱、塑料、油墨的科学家。





反复探索与解决难题





冒怀庆认为，所有的研究项目，如果要获得成功做成产品，最后可以大量生产，“这样的几率是3%左右，97%都是泡汤”。



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经过十来年的反复研究和试验，塑料钞票终于被研制出来，不过研制团队随即面临着一个巨大的困难。





“塑料钞票要真正大量生产的时候就失败了。失败的原因是因为油墨的应用方面做得不好，因为油墨不能很快干，而印刷的速度很快，所以上一张还没有干的时候，下一张又来，粘在一起，所以一塌糊涂。”





“我们当时差不多就是那97%，要泡汤，结果清华大学的洪啸吟教授，他把我们弄到了那3%里面。”





洪啸吟教授的走油印刷法使油墨凝而不固，解决了钞票粘连的问题。



洪啸吟教授 Credit: 冒怀庆 冒怀庆还提到另外一个问题，那就是人们去取款机取钞票时，因为塑料钞票的静电，有时会有多出的钞票一起出来。后来研发团队运用专业技能将这个问题解决。





他表示塑料钞票的使用寿命是纸币的5倍，而且更环保，回收后可用于生产笔、花盆等塑料用品。





钞票防伪





塑料钞票有三层防伪功能。





“第一层防伪一般老百姓可以辨别，比如摸起来的感觉，闻出来油墨的味道。 第二层的防伪在所有商业银行的数钞机里，数钞机里面可以放不同的防伪方式。另外第三层防伪就是油墨的磁性。”





未来的钞票防伪技术





冒怀庆先生表示，未来纸币还会出现更多更先进的防伪技术。





“这个也是必然的改进。就像我现在80岁，你会发觉人生不停地在改变，就算是80岁也还是需要学习。”





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