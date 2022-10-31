【闲话澳洲】开车的礼仪

大家都知道，在澳洲开车是一种基本的生活技能，也是日常生活必不可少的组成部分，开车出行要严格遵守交通规则，要保证车辆处于安全运行的状态，而且还有一个很重要的问题，就是要遵守当地社会约定俗成的礼仪。礼仪是一种文化，是社会发展中人们逐渐形成的共识，是需要大家共同遵守的道德规范。因此宋教练总结了以下几点开车礼仪：





一．懂得礼让





开车时要懂得灵活处理，比如在一些狭窄道路上行驶，有行人或自行车，此时建议你和他们保持一米以上的距离，任何时候都建议“以人为本”，主动礼让行人。



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Female traffic lights to promote gender equality installed in Australia Source: AFP 二．与前车保持适度间距





宋教练表示，在澳洲开车，当您停车时应该与前车保持一定距离避免突发情况。





“停车的时候要保证能够看见前车后轮胎，这个距离大概得两米到两米半，这实际上是保证了突发情况下的安全，对前车是一个保护，同时也方便了自己。”





三．减速前看中间镜





每次准备减速之前，一定要快速查看一下车的中间镜，如果从中间镜看到后面的车离你的车距离较近，而你的车速又比较快，建议你轻踩刹车，给后车一个提示和警告，避免急刹车从而发生追尾。



Source: Pixabay 四．盲点的观察





澳洲汽车左右两边的后视镜是平面镜，所以视野具有局限性，也就是有盲点，所以建议驾驶者在变道或者转弯时反复检查盲点区域，一定要做一个扭头越过肩90度的观察，才算是一个充分的观察。





五．鸣笛的讲究





怎样鸣笛以及什么时候鸣笛才是一种比较礼貌的方式呢？宋教练进行了详细解释。





“按喇叭其实无非是起到一个提示作用，在平时的生活中，您在路上驾驶一般是不太容易听到有人按喇叭的，一般来说，喇叭只在提醒他人或者为了确保自身以及他人安全的情况下使用，比如等红绿灯的时候，有的驾驶者可能处于第一辆车的位置，有时候走神分心。红灯已经变绿灯，但他该走没走，那后车主会轻声鸣笛，起到一个清晰的提示作用。要避免高声长时间鸣笛。”



五．保持路口通畅





在路上行驶，看到地面的“keep clear”标志时，应该将这部分区域空出给侧面来车通过。另外我们还可以看到很多路口是没有这个标志的，如果遇到交通不畅的时候，驾驶者开到路口时应该主动保持路口通畅而不是堵住路口，使得从小路出来的车可以顺利通过。



Source: Getty / Getty Images 除了以上几点，宋教练还提到路怒症，他用自身经历告诉大家什么是路怒症，怎样克服路怒症，确保行车安全。想了解更多，请点击上方音频收听完整采访。





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