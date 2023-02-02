“大海捞针”：６天1400公里 搜索人员终寻获在西澳遗失的放射性胶囊

要点： 在西澳被发现丢失的放射性胶囊现已被找到；

一辆配备了专业设备的搜索车检测到了该胶囊发出的辐射；

胶囊将被存放于纽曼的一个安全地点，随后被运往珀斯的一家医疗机构。

搜索人员克服重重困难，终于找到了在西澳一偏远地区遗失的一枚微小的放射性胶囊。





上个月，在从皮尔巴拉的力拓矿区被运往珀斯的途中，这枚8毫米乘6毫米的放射性胶囊从卡车上掉落。





西澳州政府官员表示，周三在小镇纽曼以南的大北方公路上找到了这枚危险胶囊。



他说，当时，一辆搜索车以每小时70公里的速度行驶，车上的探测设备探测到了辐射。





之后工作人员用便携式探测器在离路边约两米处找到了它。





这之前，搜索人员花了六天时间在绵延1400公里的路上搜寻，同时他们被警告，该胶囊内含放射性物质铯137，有可能会导致辐射灼伤或疾病，如果人们长期暴露在其辐射中，可能会有危险。





紧急服务部部长斯蒂芬·道森（Stephen Dawson）表示，考虑到搜索区域的范围如此之广，能找到这一胶囊可谓非常不易。



The 8mm by 6mm item fell out of a density gauge while being trucked from a Rio Tinto mine in the Pilbara to Perth last month. Source: SBS / SBS “找到该胶囊是巨大的挑战，”他告诉记者。





“搜索小组简直是大海捞针。”





政府已对这一事件开展调查，并将向卫生部长提交报告。





力拓公司此前已经致歉，并下令对其承包商在运输过程中出现的问题进行调查。





这家矿业巨头说，将胶囊固定在相关仪器内的一螺栓似乎折了，从而出现缝隙，使该胶囊从仪器中脱落。





卡车于1月16日抵达珀斯马拉加郊区，但直到9天后，一名技术员才发现胶囊的遗失。



WA government officials said the capsule had been found on Wednesday just south of Newman on the Great Northern Highway. Source: AAP / WA Department of Fire and Emergency Services 根据西澳法律，对未能安全储存或运输放射性物质的最高罚款仅为1000澳元。





卫生部长桑德森（Amber-Jade Sanderson）周三表示，政府正在考虑提高这一过时的、“低得让人无法接受的 ”的罚款金额。





力拓铁矿石首席执行官西蒙·特罗特（Simon Trott）表示，公司将全力配合政府的调查。





“我们很乐意报销搜索费用，”他告诉记者，“这最终由州政府决定。”





消防和紧急服务部首席执行官达伦·克莱姆（Darren Klemm）表示，州和联邦机构之间的合作非常出色。



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他说：“一旦胶囊被安全存放，我们将对现场进行调查，以确保没有对周围地区造成污染。”





“如果胶囊发生泄漏，这种情况极不可能发生；但如果发生，我们将对该地区采取行动。”





国防官员正在检查胶囊，该胶囊已被置于铅容器中，以防止辐射散发。





它将被储存在纽曼的一个安全地点，然后被运送到珀斯的医疗机构。





首席卫生官员安迪·罗伯逊（Andy Robertson）说，该胶囊似未被移动，尚未接到有人受伤的报告。





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