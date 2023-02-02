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“常识性”决定：澳洲对“腐蚀性”的驱逐新西兰人出境政策做出修改

在取消一些新西兰人的签证前，阿尔巴尼斯政府将把他们在澳大利亚居留的时间长短作为一个关键考虑因素。

A man wearing a suit, tie, and glasses standing at lectern and speaking in front of microphones.

New Zealand has welcomed the Albanese government's changes to deportation policies. Source: AAP / Bianca De Marchi

要点：
  • 澳大利亚每年根据品行评估将数百人驱逐回新西兰;
  • 这项政策被称为对跨塔斯曼关系（澳大利亚和新西兰关系）的 “腐蚀”；
  • 如今阿尔巴尼斯政府已提出要做一些改变，这引起了反对党的批评。
澳大利亚已软化其有争议的以品行为由驱逐新西兰人的做法，当局在取消他们的签证前，将考虑他们在该澳大利亚居留的时间长短。

总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）坚持认为这个“常识性”的决定不会威胁到国家安全，但联盟党指责他的政府“对罪犯软弱”。

阿尔巴尼斯表示，对于驱逐那些大部分时间都在澳大利亚居留的新西兰人的问题，他去年曾与新西兰时任总理总理阿德恩（Jacinda Ardern）讨论过，这是堪培拉和惠灵顿之间的关键摩擦点。

“我们说过，我们需要一些在澳大利亚和新西兰之间应用的常识，”阿尔巴尼斯星期三在珀斯告诉记者。

“但在适当的情况下，我们当然会保留采取行动的权利。”
New Zealand Prime Minister Chris Hipkins
New Zealand Prime Minister Chris Hipkins has welcomed the decision. Source: AAP
2019年，在与澳大利亚前任总理斯科特·莫里森（Scott Morrison）的一次联合新闻发布会上，阿德恩称澳大利亚的政策对跨塔斯曼关系具有“腐蚀性”。

新西兰新任总理希普金斯(Chris Hipkins)周三称，这一进展跨出“值得欢迎的第一步”，新西兰与澳大利亚已经努力了“相当长的一段时间”。

他对记者说：“澳大利亚方面承认，我们谈论的一些人实际上在澳大利亚居住了很长的时间。一些人从很小的时候就在澳居住。把他们送回新西兰，在当地，他们除了一段非常久远的关系之外没有其它任何联系，这不是一个真正公平或公正的结果。”

“我认为澳大利亚人对这一点的承认是非常、非常受到欢迎的。”
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澳大利亚政府一位代表说，去年工党开始执政后，采取“常识性的做法”，对驱逐出境政策做出改变，该措施将于3月3日开始正式生效。

这将包括在与品行相关的评估中，将长期居留作为“主要考虑因素之一”，决策者还需要考虑驱逐出境可能对澳大利亚受抚养孩子造成的影响。

“澳大利亚政府仍致力于保护澳大利亚社区，并且不会放弃目前的因品行问题取消签证的框架，”内政部一位发言人说。

“如果个人对社区构成威胁，澳大利亚政府将取消他们的签证并将他们驱逐出境。”
Man and woman stand side by side in front of microphones.
New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern (left) and former Australian prime minister Scott Morrison during a heated press conference in February 2020. Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE
但反对党内政事务发言人凯伦·安德鲁斯（Karen Andrews）指责工党 “对罪犯软弱”。

她说，联盟党在执政期间取消和拒绝了一万多个严重犯罪分子的签证。

“被判犯有虐待儿童罪、强奸罪、违反逮捕暴力令，以及拥有非法武器等罪行的非公民不属于我们的社区，”她在一份声明中表示。

“工党应该保护澳大利亚公民和在此生活、遵纪守法的人，而不是优先考虑被判犯有严重罪行、未能通过品行测试的外国公民。”

澳大利亚每年运用《移民法》赋予的权力，将数百新西兰人驱逐回新西兰，该权力允许移民部长根据其品行而不是刑事定罪将其驱逐。

新西兰认为这是对跨塔斯曼友谊的抛弃，因为许多被驱逐者与新西兰几乎没有任何联系。

2019年，阿德恩在齐利比利官邸与莫里森站会面，她公开抨击澳大利亚的做法。

“澳大利亚完全有权利将违反你们法律的个人驱逐出境。新西兰也是这样做的。但我们有一个简单的要求：将新西兰人，真正的新西兰人送回去。不要驱逐你们的民众和你们的问题，”当时她说。

With AAP.

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Published 2 February 2023 at 12:06pm, updated 2 February 2023 at 12:12pm
By Finn McHugh
Source: SBS
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