“常识性”决定：澳洲对“腐蚀性”的驱逐新西兰人出境政策做出修改

要点： 澳大利亚每年根据品行评估将数百人驱逐回新西兰;

这项政策被称为对跨塔斯曼关系（澳大利亚和新西兰关系）的 “腐蚀”；

如今阿尔巴尼斯政府已提出要做一些改变，这引起了反对党的批评。

澳大利亚已软化其有争议的以品行为由驱逐新西兰人的做法，当局在取消他们的签证前，将考虑他们在该澳大利亚居留的时间长短。





总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）坚持认为这个“常识性”的决定不会威胁到国家安全，但联盟党指责他的政府“对罪犯软弱”。





阿尔巴尼斯表示，对于驱逐那些大部分时间都在澳大利亚居留的新西兰人的问题，他去年曾与新西兰时任总理总理阿德恩（Jacinda Ardern）讨论过，这是堪培拉和惠灵顿之间的关键摩擦点。





“我们说过，我们需要一些在澳大利亚和新西兰之间应用的常识，”阿尔巴尼斯星期三在珀斯告诉记者。





“但在适当的情况下，我们当然会保留采取行动的权利。”



New Zealand Prime Minister Chris Hipkins has welcomed the decision. Source: AAP 2019年，在与澳大利亚前任总理斯科特·莫里森（Scott Morrison）的一次联合新闻发布会上，阿德恩称澳大利亚的政策对跨塔斯曼关系具有“腐蚀性”。





新西兰新任总理希普金斯(Chris Hipkins)周三称，这一进展跨出“值得欢迎的第一步”，新西兰与澳大利亚已经努力了“相当长的一段时间”。





他对记者说：“澳大利亚方面承认，我们谈论的一些人实际上在澳大利亚居住了很长的时间。一些人从很小的时候就在澳居住。把他们送回新西兰，在当地，他们除了一段非常久远的关系之外没有其它任何联系，这不是一个真正公平或公正的结果。”





“我认为澳大利亚人对这一点的承认是非常、非常受到欢迎的。”



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澳大利亚政府一位代表说，去年工党开始执政后，采取“常识性的做法”，对驱逐出境政策做出改变，该措施将于3月3日开始正式生效。





这将包括在与品行相关的评估中，将长期居留作为“主要考虑因素之一”，决策者还需要考虑驱逐出境可能对澳大利亚受抚养孩子造成的影响。





“澳大利亚政府仍致力于保护澳大利亚社区，并且不会放弃目前的因品行问题取消签证的框架，”内政部一位发言人说。





“如果个人对社区构成威胁，澳大利亚政府将取消他们的签证并将他们驱逐出境。”



New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern (left) and former Australian prime minister Scott Morrison during a heated press conference in February 2020. Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE 但反对党内政事务发言人凯伦·安德鲁斯（Karen Andrews）指责工党 “对罪犯软弱”。





她说，联盟党在执政期间取消和拒绝了一万多个严重犯罪分子的签证。





“被判犯有虐待儿童罪、强奸罪、违反逮捕暴力令，以及拥有非法武器等罪行的非公民不属于我们的社区，”她在一份声明中表示。





“工党应该保护澳大利亚公民和在此生活、遵纪守法的人，而不是优先考虑被判犯有严重罪行、未能通过品行测试的外国公民。”





澳大利亚每年运用《移民法》赋予的权力，将数百新西兰人驱逐回新西兰，该权力允许移民部长根据其品行而不是刑事定罪将其驱逐。





新西兰认为这是对跨塔斯曼友谊的抛弃，因为许多被驱逐者与新西兰几乎没有任何联系。





2019年，阿德恩在齐利比利官邸与莫里森站会面，她公开抨击澳大利亚的做法。





“澳大利亚完全有权利将违反你们法律的个人驱逐出境。新西兰也是这样做的。但我们有一个简单的要求：将新西兰人，真正的新西兰人送回去。不要驱逐你们的民众和你们的问题，”当时她说。





With AAP.





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