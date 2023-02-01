“全球清廉指数”公布 澳大利亚排名有所上升

要点： 澳大利亚在最新的“全球清廉指数”中的排名略有回升；

去年一度下滑至最低点；

将成立首个联邦反贪监管机构。

澳大利亚在去年“全球清廉指数”中创下史上最低排名，今年排名有所回升，显示澳大利亚有改善的迹象。





而反贪腐倡议者明确提醒澳大利亚“不要自满”。





国际反贪腐组织“透明国际”（Transparency International）周二 （1月31日）公布年度“全球清廉指数”，澳大利亚排名第13 ，比去年大幅攀升 5 名，但仍远远落后于十年前的排名。



Graph showing Australia's corruption ranking relative to other countries. 该指数就反贪专家和商界对贪污的看法进行访问，在整合结果后，欧洲国家丹麦在 180 个国家中领先，而非洲国家索马里居于末位。





在联邦议会通过设立首个反贪监管机构两个月后，澳大利亚在满分 100 分中获得 75 分，比一年前的最低分数高了两分。





但仍比 2012 年的排名低 10 分，当时“透明国际” 已采用目前的模式计算分数。





“透明国际”澳大利亚行政总裁摩尔（Clancy Moore） 表示，结果显示澳大利亚可能在“民主倒退十年”后出现转机，但警告称需要“政府一套完整的策略”才能恢复以往的地位。



Labor has legislated Australia's first ever federal anti-corruption watchdog. Source: AAP / AAP 他表示这策略包括加强对告密者的保护、减低说客对政治的影响，以及实时披露政治捐款。





他说：“这是谨慎乐观的（理由），风险是在于国家反贪腐委员会成立后，政府会固步自封，我们看不到那些我们所需要的和国民投票得出的改变。”





“澳大利亚应是领先的，我们应该回到 2012 年的水平。”





联邦政府已制定计划，加强告密者在议会调查前的保护，人权法律中心在周一（1月30日）警告不要采取“零碎的解决方法”。





格里菲斯大学 （Griffith University）公共政策和法律教授布朗（ AJ Brown ）表示，工党的计划虽然受欢迎，但对于保护在工作场所受到性骚扰而投诉的人士仍未足够。





他说：“这是必须解决的，我们也呼吁政府要有全面政策确保告密者的受保护范围，涵盖至议会的工作人员，同时公务员在通报其机构内的贪污问题时也要得到保护。”



世界各地的结果如何？

“全球清廉指数”中，丹麦在180 个接受调查的国家中名列前茅，在 100 满分中取得 90 分。紧随其后的是芬兰和新西兰（得分均为 87）。





仅得12分的索马里位居最后，比去年下降三位，排在叙利亚和南苏丹（第 13 分）之后。





当地反贪组织 Marqaati 上个月的一份报告揭示了索马里正陷于危机，超过800万元的国际援助在2020年无法计帐。





报告指尝试去打击“少数”中低级贪污官员“充其量只是表演”。





报告中写道：“只有很少迹象显示（外国援助）有正面影响。资金如常地被盗取，选举像如常地被操控，政治对手如常地受到骚扰和攻击，民主化如常地没有改善。”





“他们不仅把收取不合法酬金变成常态，一些官员更把他们授予合同给他们持有的影子公司。”



Graph showing the results of Transparency International's Corruption Perception Index 2022 by region.

澳大利亚所在地区的情况如何？

西欧被评为全球最清廉的地区，平均得分为 66 分。





紧随其后的是亚太地区（45）、美洲（43）、中东和北非（38）以及东欧和中亚（35）。





撒哈拉以南的非洲地区排名最后，当中表现最好的国家为坦桑尼亚以东的塞舌尔，得分 70。



Graphic showing the results from Transparency International's Corruption Perception Index 2022 in the Asia Pacific. 报告称亚太地区国家继续聚焦在“经济发展”，并以打击反贪污的努力作代价。





报告中斐济的 53 分，是“对未来的一些希望”，但2022 年选举期间，政府对新闻自由的镇压是为“警告讯号”。





摩尔警告亚太地区的贪污问题对澳大利亚国家安全构成“直接威胁”，敦促澳大利亚在对应邻国时应以促进民主和问责制为优先议题。





他表示新西兰是地区中表现最好的国家，国民对公务员的信任度特别高。





他说：“澳大利亚很明显地在过去十年中发生了大量的政治 （和）贪污丑闻，这令国民对政府的信任度有所下降。”





“那些（在指数中）接受调查的人，包括专家、学者和商界人士，了解公众的情绪，这确实是反映政府在那段时间的表现。”



