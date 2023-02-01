不确定的未来：遭受洪灾 南澳华人葡萄园主损失超100万澳元

站在南澳大利亚伦马克（Renmark）被洪水淹没的田产的堤坝上，55岁的林梅清望着一排排整齐的葡萄。葡萄藤在夏日炙热的阳光下变成了褐色，根部都被洪水淹没了。





“一半的葡萄已经死了，”他说，“如果水在里头再有一个月，那么估计就得全部死掉。非常糟糕的一年：毫无希望，毫无希望。”





对于南澳葡萄种植者来说，通常这是一个繁忙的季节，从2月开始采摘葡萄。但对于这片葡萄园，却并非如此。





他说：“如果重新种这一片的话，就得花230万澳元以上。”



Flooded vines on the property at Renmark. Credit: SBS / Lloyd Thornton 林先生的妻子和儿子住在悉尼，他用从家族借来的资金在伦马克打拼。





他还在中国福建时，就希望能在澳大利亚拥有一个葡萄园。





他用普通话向SBS介绍说，此前，他成功地在中国进口澳大利亚红酒，但没有种植经验。





他对生意发展前景充满乐观，决定更进一步，于2012年移民到澳大利亚，并于2015年买下了Sky Road Wine Estate。



Lin Meiqing in his flooded field. Credit: SBS / Lloyd Thornton 林先生说，早期他的生意很红火。在高峰期，葡萄园年产1500吨葡萄，生产了超过200万瓶红葡萄酒，专门销往中国。





然而，随着2020年澳中关系紧张，价值约10亿澳元的餐酒出口受创。在这个行业里，林先受到了严重影响。





作为补救，他将业务扩展到白葡萄，希望为南澳的酿酒厂供货。他计划用这些收入在东南亚开拓新的出口市场。





然而，林先生一度兴旺的葡萄园和酒庄在新冠疫情期间遭到进一步打击。



Lin Meiqing at his Renmark winery. Credit: SBS / Lloyd Thornton 他曾雇用四名全职员工，但现只有他自己，身兼多职，以节省成本。





最近的挫折是由于附近的墨累河（Murray River）发生了洪水，冲毁了他的整个2023年的葡萄。





虽然水位正在缓慢下降，但他的生意前景并不乐观，经济损失飙升至100万澳元以上。





林先生说：“今年没有收入，因为没有葡萄。很难支付这笔费用。”





林德尔 • 罗伊（Lyndall Rowe）是Riverland Wine的执行官。Riverland Wine有950名成员，包括葡萄种植者和酿酒师。她说，墨累河沿岸的大多数人都受到了不同程度的影响，林先生是其中最严重之一。





“他失去了整个葡萄园。因此，他今年损失了100%的收入。他没有葡萄可采，也没有酒可产。”





2022年期间，澳大利亚的广大地区在暴雨之后出现洪水。



气候变化使种植者面临压力

澳大利亚葡萄与葡萄酒协会（Australian Grape and Wine）首席执行官利• 麦克莱恩（Lee McLean）说，持续降雨是与气候变化有关的极端天气情况之一，这使许多葡萄种植者面临压力。



他说：“据估计，在Riverina和墨累谷（Murray Valley）等地区，葡萄的收成可能会下降50%。”





“种植者很难进入他们的葡萄园去控制植物病害，葡萄也因此腐烂。”





“这是一个非常具有挑战性的时期，在2023年，一些种植者将考虑他们的生存能力和未来。”





州政府和联邦政府已经宣布为墨累河沿岸受洪水影响的社区提供1.26亿澳元的资金。



Winegrower Lin Meiqing with Lyndall Rowe in Renmark. Credit: SBS / Lloyd Thornton 然而， Riverland Wine的罗伊女士说，清理工作将是漫长的，许多葡萄种植者在努力从中国的禁令和疫情影响中恢复。





“危机接踵而至。在洪灾之前，葡萄酒行业面临着中国征收的关税，加上货运的不确定性和在途成本的增加。”





“所有这些都使种植者的处境非常艰难。”



“没有得到当局的警报”

由于英语能力有限，林先生说他不知道一场大规模的洪水正在逼近。堤坝决堤时，1.5米的洪水淹没了他的葡萄园。



Lin Meiqing at his Riverland winery. Credit: SBS / Lloyd Thornton 他说：“我没有得到当局的警报。我从该地区的其他葡萄园主那里了解到更多关于洪水的情况。”





维州乡村消防局（CFA）和维州应急管理部门（EMV）等应急机构正在研究如何提供翻译信息和警报，特别是在洪水和火灾等自然灾害期间。



Vast areas of the Riverland have flooded. Credit: SBS / Lloyd Thornton 一位发言人告诉SBS新闻，维州应急管理部门正在建立一个新的支持语言的VicEmergency应用程序，将提供重要的紧急信息和警报。





今年将开始试行简体中文和阿拉伯语。





一系列的语言媒介渠道将被用来传递信息，并引导文化和语言多样化（CALD）的受众在维州乡村消防局的网站和活动登陆页面上找到相关的语言材料。



当地旅游业受创

在同样位于伦马克的Mallee Estate Wine，马凯斯（Markeas）家族正在应对相关的洪水影响。





该公司董事兼酿酒师迪米特里奥斯 • 马凯斯（Dimitrios Markeas）说，游客已经远离了受洪水影响的地区，因此葡萄酒旅游、酒窖销售和餐厅消费的收入下降了约30%。





他说：“此前，我们为今年夏天的旅游旺季做好了准备。”



Dimitrios Markeas at Mallee Estate Winery and restaurant. Credit: SBS / Lloyd Thornton “现在我们不得不削减员工，因为游客没有来这个地区。所以，你必须关注你的现金流，你必须关注你的商业模式。”





马凯斯家族从希腊移民过来，自1968年以来一直努力工作，从在伦马克的一块小地区种植混合水果扩展到经营葡萄酒和接待业务，在近50公顷的土地上种植红葡萄和白葡萄。





然而，马凯斯说最近几年并不容易。





“我们经历了全球的新冠大流行，经历了中国的关税，经历了运输问题，现在我们又在遭遇洪水。”





“所以，这三年很有挑战性。”





“但我们接受了这些挑战，并实现了多样化。我们找到了新的市场机会，向前发展。”





“我们已经酿酒25年，种植葡萄近50年。我们期待下一个50年。”



Lin Meiqing's fooded vines at Renmark. 相比之下，林先生的未来就没有那么确定了，全澳的洪水损失超过50亿澳元，他的生意损失也在不断上升。





“我希望能得到所需的资金支持，挽救葡萄园，重新开始生意，”林先生说。





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