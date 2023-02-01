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Maria和Donna是一对生活在悉尼的华人母女。在澳洲生活数十年，她们决定做一件特殊的事——把华人的旗袍文化介绍给澳大利亚各个文化社区。





在农历新年之际，她们自发组织、排练，排演了一出以旗袍为主题的时装秀。在这个时装秀中，您能看到优雅的华人长者、充满活力的混血青少年等各个年龄层的成员。她们的共同之处，是都穿着一件精美的旗袍。





一组特殊的旗袍





Donna告诉SBS中文普通话，在新年期间的旗袍秀中，最特殊的是两件一组的旗袍。这两件旗袍由她们在中国的朋友亲自设计制作，分开看，是优雅而浓烈的黑红图腾，两件合在一起，能组成一个完整的京剧脸谱形象。





在接受采访时，Maria身穿一件酒红色宽松对襟“百凤朝阳”旗袍——这是一种百鸟飞向太阳的纹样，全部由手工印制，价格不菲。





Donna说，母亲身穿的这套旗袍，是传统香云纱面料——这是丝绸面料的一种。





“这是真丝中比较高档的面料，它里面是黑色或深色的，然后通过印花透出来。它又两面，里面没有花纹，外面则有印花。”她说，“因为香云纱没有特别鲜艳的颜色，所以比较适合有一点年纪的比较优雅的女士。”





Maria（左）和Donna（右）与旗袍结缘十多年了。 Credit: Olivia Yuan



她告诉SBS中文普通话，由于旗袍本身的特殊性，她和女儿Doona，以及艺术团所有成员的旗袍，都是从中国一件一件淘来的。





做一件旗袍要量24个尺寸。比如胸围，就要量五个（数据）——上胸围、下胸围、胸高、后背高、胸间距，才能量到合适的胸围。

与旗袍文化结缘

这对母女与旗袍结缘，要追溯到十余年前。





2011年，Maria的设计师朋友来澳探望。





“她们觉得澳洲的文化氛围很好，就觉得天时地利——有自己的服装加工厂，又可以自己设计，那我们就可以搞一个这样的团体，弘扬华人的服饰文化。可以成立艺术团来表演，也可以为社区服务。”Donna说。





艺术团成立后，在上台演出之前，成员们要接受严格的训练。





“很多人觉不懂，就说‘你们就上去走路，有什么可训练的？’”Donna笑着说，“其实我们每周五都要训练，训练基本功，比如热身训练、舞蹈训练，我们还有京剧舞蹈，就包括跑圆场这种训练；还有基本的台步、民族舞练习。”





旗袍艺术团经常在社区演出。 Credit: Olivia Yuan



训练的目的，是要把“旗袍穿好”。





Maria说，人们普遍存在一种误区——那就是，只有瘦、高，才能穿旗袍。





她坚持认为，每个人都能找到适合自己的旗袍。





“所有的人都能穿旗袍，不同的年龄，不同的个子，不同的体型都可以穿出不同的韵味来。”





华人的美就在于有一种对文化的诠释，高矮胖瘦、年长年幼，都有自己的穿法，这是不一样的。





Donna补充说，旗袍适合华人，也适合其他文化社区。





“亚洲人身材比较扁，适合穿旗袍；但如果曲线比较明显，有胸、腰、臀部，旗袍穿起来也会非常吸引人。唯一一点，旗袍其实是为亚洲人身材设计的，亚洲人腰比较长；关于这一点，如果（其他社区）很喜欢的话，其实可以尝试定做。”





请听采访：





LISTEN TO 发现服饰优雅之美 华人母女与旗袍的故事：“每个人都适合穿” SBS Chinese 01/02/2023 07:44 Play





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