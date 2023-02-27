成千上万球迷为土耳其地震受灾儿童抛出毛绒玩具

比赛在开球4分17秒后暂停，以纪念土耳其叙利亚当地时间2月6日发生强震的时间——凌晨4点17分。

Football players pick up toys on the football pitch.

Beşiktaş fans throw stuffed toys onto the field for children who have been affected by the earthquake during the Beşiktaş v Antalyaspor Turkish Super League Game, Istanbul, Türkiye. Source: Getty / Depo Photos / ABACA / PA / Alamy

要点：
  • 周日晚上，数千名球迷向受土耳其地震影响的儿童捐赠了毛绒玩具；
  • 比赛在开球4分17秒后暂停，球迷将他们的玩具抛入球场边；
  • 自地震发生以来，该国已有超过44000人死亡，另有数十万人流离失所。
在土耳其伊斯坦布尔举行的一场全国足球联赛，在开球4分17秒后暂停。

随后，所有的目光都转移到了看台上，成千上万的球迷将毛绒玩具、围巾和贝雷帽抛到了球场边。

这些玩具将被捐赠给在土尔其东南部发生的地震中受灾的儿童。

球员和后勤人员将这些玩具（包括巨大的泰迪熊）移到了球场的两侧，随后比赛继续进行。
这次玩具捐赠活动是由伊斯坦布尔的Beşiktaş俱乐部组织的，该俱乐部的球迷已经做好准备。

球场挤满了四万名球迷，观看该俱乐部对战Antalyaspor的比赛。一些人带来了自己的玩具，另一些人则从附近的俱乐部商品店购买了玩具。

土耳其政府的救灾机构证实，在2月6日发生的7.7级地震之后，该国已有超过4.4万人死亡。
自第一次地震以来，如今有超过53万人流离失所，超过17.3万座建筑物倒塌。

数以千计无家可归的儿童将收到比赛中球迷捐赠的玩具。

玩具捐赠是在比赛开球后的4分17秒进行的，象征着土耳其和叙利亚发生地震时的时间——凌晨4点17分。
Fans in a football stadium throwing toys onto the pitch
Toys were thrown at the 4:17 mark of the match, the time the earthquakes hit the region. Source: Getty / Depo Photos / ABACA / PA / Alamy
Beşiktaş俱乐部在一份声明中说，该活动旨在“鼓舞受地震影响的儿童”。

该俱乐部还表示，球员的球衣将在赛后进行拍卖，所得款项将捐给地震灾民。
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俱乐部的一些球员和管理层均参与了救灾工作，从探望医院的球迷到包装和供应物品，运送给地震灾区的人们。

俱乐部以前也组织过捐赠玩具的活动，特别是在2011年土耳其凡市发生地震后——该地震造成600多人死亡。

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Published 27 February 2023 at 2:36pm
By Rayane Tamer
Source: SBS
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