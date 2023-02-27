成千上万球迷为土耳其地震受灾儿童抛出毛绒玩具

要点： 周日晚上，数千名球迷向受土耳其地震影响的儿童捐赠了毛绒玩具；

比赛在开球4分17秒后暂停，球迷将他们的玩具抛入球场边；

自地震发生以来，该国已有超过44000人死亡，另有数十万人流离失所。

在土耳其伊斯坦布尔举行的一场全国足球联赛，在开球4分17秒后暂停。





随后，所有的目光都转移到了看台上，成千上万的球迷将毛绒玩具、围巾和贝雷帽抛到了球场边。





这些玩具将被捐赠给在土尔其东南部发生的地震中受灾的儿童。





球员和后勤人员将这些玩具（包括巨大的泰迪熊）移到了球场的两侧，随后比赛继续进行。



这次玩具捐赠活动是由伊斯坦布尔的Beşiktaş俱乐部组织的，该俱乐部的球迷已经做好准备。





球场挤满了四万名球迷，观看该俱乐部对战Antalyaspor的比赛。一些人带来了自己的玩具，另一些人则从附近的俱乐部商品店购买了玩具。





土耳其政府的救灾机构证实，在2月6日发生的7.7级地震之后，该国已有超过4.4万人死亡。



自第一次地震以来，如今有超过53万人流离失所，超过17.3万座建筑物倒塌。





数以千计无家可归的儿童将收到比赛中球迷捐赠的玩具。





玩具捐赠是在比赛开球后的4分17秒进行的，象征着土耳其和叙利亚发生地震时的时间——凌晨4点17分。



Toys were thrown at the 4:17 mark of the match, the time the earthquakes hit the region. Source: Getty / Depo Photos / ABACA / PA / Alamy Beşiktaş俱乐部在一份声明中说，该活动旨在“鼓舞受地震影响的儿童”。





该俱乐部还表示，球员的球衣将在赛后进行拍卖，所得款项将捐给地震灾民。



俱乐部的一些球员和管理层均参与了救灾工作，从探望医院的球迷到包装和供应物品，运送给地震灾区的人们。





俱乐部以前也组织过捐赠玩具的活动，特别是在2011年土耳其凡市发生地震后——该地震造成600多人死亡。





欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



