昆州将在全澳率先推出药检站点 冀降低非法药物的有害影响

要点： 昆州卫生部长达斯（Yvette D'Ath）表示，昆州将设立流动和固定的药物检测站点；

该药检服务将允许使用者对他们的非法药物进行化学检测，以确定是否存在潜在的危险物质或化合物；

此前，2018年和2019年堪培拉的“Groovin' the Moo 音乐节已有两次成功的试验。

昆州将成为全澳首个设立药检站点的州份，以遏制非法药物的有害影响。





一位倡导者声称此举将使澳大利亚更加符合将危害最小化的全球标准。





昆州卫生部长达斯上周六表示，在堪培拉的试点取得成功后，昆州将同时设立固定和流动站点进行药检。





该服务将允许使用者对他们的非法药物进行化学检测，以确定是否存在潜在危险物质及化合物。





她在一份声明中说：“药物检测是为了将危害降到最低。”



“我们不希望人们被送进急诊室，甚至失去生命。”





“重要的是要注意，药物检测服务并不会宣传这些药物是安全的，但这套做法是可以积极影响非法药物使用结果的选择之一。”





此前，Pill Testing Australia（PTA）于 2018 年和 2019 年在堪培拉的 Groovin' the Moo 音乐节上进行了两次试验，并在固定地点进行了持续性试验。





去年开始试验时，首都领地是全澳第一个引入政府批准的固定药物检测站点的州或领地。





维州和新州一直拒绝推出经批准的检测点，尽管多个与药物有关的节日死亡案例的死因调查建议采取这一措施。



READ MORE 拒绝音乐节悲剧重演 药物检测是解方？

“任何向科学和医学的转变都值得鼓掌和赞赏”

PTA 临床负责人、急诊医学医生大卫·卡尔迪科特 (David Caldicott) 表示，昆州这一决定有一定的勇气。





“任何向科学和医学的转变都值得鼓掌和赞赏，”他告诉澳联社记者。





“做出这个决定有一定程度的勇气，反对（药物检查）的人会对摆脱20世纪50年代的毒品政策感到过敏。”





他说，此举反映了社区希望从严厉打击毒品的方式转变为基于医学的解决方案。





“证据一直存在——如果没有这些证据，我们就无法在首都领地开展试验，”卡尔迪科特博士说。





“这不再是一个证据或医学问题。这几乎完全是必须做出的意识形态或政治决定。”





“人们试图转向更受欢迎但也是唯一有证据支持的事情。”





“澳大利亚在毒品政策上有点像突出的卢德主义者，这让澳大利亚与全球标准保持一致。”





昆州政府表示，它正在围绕检测的运作方式制定相关协议，并将走向市场，以确定在固定和移动地点进行药物检测的供应商。





毒品检测不会阻止警方对非法毒品的持有、供应和贩运采取行动。





同时，昆州政府引入该项服务将成为支持政府新计划的一个关键优先事项，即减少酒精以及和毒品相关的危害并考虑额外的干预策略。





欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。





请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。



















