紧急回收：澳多地在售中国产凉皮 食用具潜在致命威胁

一款中国生产的面条，在新州、首都领地及维州紧急回收，当局担心部分人食用后可能有过敏反应，严重的可能会有生命危险。

澳洲及新西蘭食品標準局宣布回收一款中國產麵條。

澳洲及新西兰食品标准局宣布回收一款中国产面条。 Credit: Food Standards Australia and New Zealand

澳新食品标准局（Food Standards Australia and New Zealand, FSANZ）昨日（2月25日）发出通告，宣布紧急回收三联贸易有限公司（Sammi (Aust) Pty Ltd）代理的秦宗陕西凉皮麻酱凉皮，面条80克，面条连调味包共186克包装产品。

所涉产品仅限于最佳使用日期为2023年7月11日的批次。

通告指出，上述回收货品产地是中国，代理商三联贸易正在将其回收。该产品在新州、首都领地及维州的亚洲超市均有销售。

食品标准局表示，回收是“由于存在未列明的过敏原（花生）”。
回收涉及最佳使用日期為2023年7月11日。
回收所涉产品为最佳使用日期2023年7月11日的批次。 Credit: Food Standards Australia and New Zealand
通告指出：“如果食用该产品，对花生过敏或不耐受人士可能会有反应。”

食品标准局指出：“对花生过敏或不耐受的人士不应食用该产品，应将产品退回购买商铺，以获得全额退款。”

详情可以向代理商三联贸易查询。

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Published 27 February 2023 at 5:48pm
By Wyee Yeung
Source: SBS
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