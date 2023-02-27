紧急回收：澳多地在售中国产凉皮 食用具潜在致命威胁

澳新食品标准局（Food Standards Australia and New Zealand, FSANZ）昨日（2月25日）发出通告，宣布紧急回收三联贸易有限公司（Sammi (Aust) Pty Ltd）代理的秦宗陕西凉皮麻酱凉皮，面条80克，面条连调味包共186克包装产品。





所涉产品仅限于最佳使用日期为2023年7月11日的批次。





通告指出，上述回收货品产地是中国，代理商三联贸易正在将其回收。该产品在新州、首都领地及维州的亚洲超市均有销售。





食品标准局表示，回收是“由于存在未列明的过敏原（花生）”。



回收所涉产品为最佳使用日期2023年7月11日的批次。 Credit: Food Standards Australia and New Zealand 通告指出：“如果食用该产品，对花生过敏或不耐受人士可能会有反应。”





食品标准局指出：“对花生过敏或不耐受的人士不应食用该产品，应将产品退回购买商铺，以获得全额退款。”





详情可以向代理商三联贸易查询。





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