加拿大以安全风险为由禁止政府设备使用TikTok

加拿大禁止TikTok进入政府部门设备。

TikTok

Tiktok 標記 Source: AAP / Jens Kalaene/DPA

加拿大周一宣布，禁止中国拥有的社交媒体软件TikTok进入政府发放的设备，称其对隐私和安全构成了“不可接受”的风险，使两国之间日益加深的裂痕更加严重。

此举凸显了针对中国公司字节跳动拥有的TikTok的游说日益增多。人们担心该公司与北京的关系过近，且掌握着世界各地的用户数据。

加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）告诉记者，他的政府正在仔细研究如何确保加拿大人的网络安全。

他在谈到针对TikTok的行动时表示：“这可能是第一步，也可能是我们需要采取的唯一步。”

他说，随着加拿大政府禁止TikTok在工作电话上使用，“许多加拿大人、企业和私人将反思自己的数据安全，也许会因此做出选择。“

根据负责监督公共管理的加拿大财政委员会的一份声明，该禁令将从周二开始生效，联邦雇员今后也将被禁止下载该应用程序。

财政委员会主席傅立叶（Mona Fortier）在声明中说，TikTok的数据收集方法包括了对手机内容的大量访问。

“虽然使用这个应用程序的风险很明显，但我们目前没有证据表明政府信息已经被泄露。”她说。

（来源：Reuters）

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Published 28 February 2023 at 10:03am, updated 28 February 2023 at 10:26am
Presented by Minyue Ding
Source: SBS