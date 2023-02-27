视频博主称越来越多澳人从垃圾桶里捡拾食物 将其作为“食物来源”

视频博主布伦登·里奇哈纳（Brenden Rikihana）每周都会有几次从超市外的垃圾箱中收集废弃的食物。





他通过他的社交媒体频道“Bin Living with Big B”，带观众和他一起走进珀斯各区，在垃圾桶里捡拾食物。





他向SBS新闻表示，自从通胀开始影响生活开支后，他留意到越来越多人在超市的垃圾桶里捡拾食物，尤其是女性。“我在最近六个月看到的是，在垃圾桶里翻找食物的人数呈爆炸式增长。”



Brenden Rikihana shares his dumpster diving exploits on his 'Bin Living with Big B' social media accounts. Source: Supplied / Facebook via Bin Living with Big B. 里奇哈纳承认，有一些人是看过他放上网的视频后决定一试，希望能有所发现，但更多人这样做是出于生活需要。





“在工作的穷人虽有工作但仍要苦苦挣扎，甚至可能在每次发薪水之间，或者在下一次发薪水之前就已经荷包空空了，所以我见到越来越多人在垃圾桶里翻找。”





“如今在垃圾箱里翻找的食物已经成为实在的食物资源，实际上已经成了人们食物的来源。”





他表示，此举已为他和妻子在杂货上节省了很多钱，因此他把收集所得的大部分食物都捐赠给有需要的人。





他在居住地区认识一些长者和家庭，会将食物转赠给他们，令他们的经济压力稍为减轻，他们对此也非常感激。





里奇哈纳还向当地一间教堂捐赠物品。该教堂将物品制成食物篮分给区内居民，他以往也曾向食物银行作出捐赠。



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他捡了什么回家？

里奇哈纳经常将载满一车从垃圾桶捡拾得来的食品带回家，当中许多食品仍处于最佳食用期或保质期内。他捡拾的物品都是包装好的，有时个别包装甚至还未从送货的箱子里拿出来。





他的部分视频显示，他收集到烘焙食品、巧克力、罐装饮品、葡萄、苹果、一盒盒的杏仁零食、薯片、多包乳酪甚至一些火腿，全部都是包装好或独立袋装的。





里奇哈纳在接待行业工作，他说可以利用自己的食品安全知识来决定捡什么和不要什么。他会避免鸡肉和海鲜，但如果见到切件猪肉和牛肉，他会带回家。



他表示，虽然他会确保捐赠的食物都在保质期内，但他自己不会太介意吃逾期食品。“我用理智来决定。在我成长过程中，没有东西有保质期或最佳食用期。”





除了食物，他还经常在垃圾桶找到其它家居用品，例如玩具、厨具和家具。



为何开始在垃圾桶捡拾食物？

在接待行业工作期间，里奇哈纳发觉可以用丢弃的食物来做一顿饭。作为一名在新西兰受过培训的厨师，他对经常被告知要弃掉的食物数量之多感到惊讶。





他知道这些食物仍可安全食用，只是未达到餐厅的高标准。“所以我没有将它们全部丢掉，只是放在那里。”





他会在下班时捡走这些物品，并开始查看附近其它垃圾桶。“有蔬菜有酒、瓶装葡萄酒。我的意思是，对于一个年轻人来说，免费的酒就像中了头奖一样。”





里奇哈纳的垃圾捡拾行动就由此展开。



在超市垃圾桶捡拾东西合法吗？

垃圾桶翻找者可能会被视为非法闯入，因为垃圾桶通常位于私人地方。有人甚至视之为盗窃。





里奇哈纳表示，据他所知，警方通常有更迫切的事要应付，而不是“处理某人从垃圾桶捡东西的个案”。





他一般以公众地方的垃圾桶为目标，而不是进入封锁的地方和在晚上进行捡拾，以免撞到工作人员。不过他也多次被警员和保安人员询问，但警方从未对他采取任何行动。





他说：“我与执法者有过多次接触，但都很愉快，而且非常专业，他们实际上知道我的名字。”





里奇哈纳表示，被询问时他总是保持尊重。“我会老实告诉他们我在做什么。我的衣着明亮光鲜，有时还穿着反光衣，所以我并非偷偷摸摸。”



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超市怎么说？

超市Woolworths、Coles 和 Aldi 的垃圾桶在里奇哈纳的视频中经常出现。





这些企业均无回应SBS新闻有关弃掉食物的确切数目，但都表示有现行计划将未售出但仍可食用的食物捐赠给慈善机构。





Woolworths 发言人表示，该公司已设定目标，到 2025 年所有食物垃圾都不会送往堆填区；Aldi 表示，他们致力到 2025 年实现零垃圾填埋，作为该目标的一部分，今年的目标是实现零食品垃圾填埋；Coles 则指，超市内设有机物品收集设备和食物垃圾处理设备。





三家公司都没有回应是否鼓励或不鼓励他人在其店外垃圾桶捡拾。





里奇哈纳说，虽然见到近年垃圾桶中可觅食的物品数量减少，因为有更多食物被转赠给 OzHarvest 和 Second Bite 等项目，但他相信只要大型零售公司的利润保持高企，总会有某种程度的浪费。





澳大利亚大部分的食物垃圾来自家庭，但食品和农业企业增长中心（Food and Agribusiness Growth Centre）的 2021 年数据显示，每年有逾 50 万吨食物从零售商那运去堆填区。





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