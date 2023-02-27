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视频博主称越来越多澳人从垃圾桶里捡拾食物 将其作为“食物来源”

社交媒体频道一位博主说，由于生活成本的上升，近几个月来，越来越多澳大利亚人在垃圾桶里捡拾食物，这已经成为他们的“食物来源”。

A car boot full with grocery items.

This haul of groceries cost nothing, all of these items were found in the large bins behind grocery stores in the suburbs of Perth. Source: Supplied / Facebook via Bin Living with Big B

视频博主布伦登·里奇哈纳（Brenden Rikihana）每周都会有几次从超市外的垃圾箱中收集废弃的食物。

他通过他的社交媒体频道“Bin Living with Big B”，带观众和他一起走进珀斯各区，在垃圾桶里捡拾食物。

他向SBS新闻表示，自从通胀开始影响生活开支后，他留意到越来越多人在超市的垃圾桶里捡拾食物，尤其是女性。“我在最近六个月看到的是，在垃圾桶里翻找食物的人数呈爆炸式增长。”
A man in front of an industrial sized bin at night time.
Brenden Rikihana shares his dumpster diving exploits on his 'Bin Living with Big B' social media accounts. Source: Supplied / Facebook via Bin Living with Big B.
里奇哈纳承认，有一些人是看过他放上网的视频后决定一试，希望能有所发现，但更多人这样做是出于生活需要。

“在工作的穷人虽有工作但仍要苦苦挣扎，甚至可能在每次发薪水之间，或者在下一次发薪水之前就已经荷包空空了，所以我见到越来越多人在垃圾桶里翻找。”

“如今在垃圾箱里翻找的食物已经成为实在的食物资源，实际上已经成了人们食物的来源。”

他表示，此举已为他和妻子在杂货上节省了很多钱，因此他把收集所得的大部分食物都捐赠给有需要的人。

他在居住地区认识一些长者和家庭，会将食物转赠给他们，令他们的经济压力稍为减轻，他们对此也非常感激。

里奇哈纳还向当地一间教堂捐赠物品。该教堂将物品制成食物篮分给区内居民，他以往也曾向食物银行作出捐赠。
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他捡了什么回家？

里奇哈纳经常将载满一车从垃圾桶捡拾得来的食品带回家，当中许多食品仍处于最佳食用期或保质期内。他捡拾的物品都是包装好的，有时个别包装甚至还未从送货的箱子里拿出来。

他的部分视频显示，他收集到烘焙食品、巧克力、罐装饮品、葡萄、苹果、一盒盒的杏仁零食、薯片、多包乳酪甚至一些火腿，全部都是包装好或独立袋装的。

里奇哈纳在接待行业工作，他说可以利用自己的食品安全知识来决定捡什么和不要什么。他会避免鸡肉和海鲜，但如果见到切件猪肉和牛肉，他会带回家。
他表示，虽然他会确保捐赠的食物都在保质期内，但他自己不会太介意吃逾期食品。“我用理智来决定。在我成长过程中，没有东西有保质期或最佳食用期。”

除了食物，他还经常在垃圾桶找到其它家居用品，例如玩具、厨具和家具。

为何开始在垃圾桶捡拾食物？

在接待行业工作期间，里奇哈纳发觉可以用丢弃的食物来做一顿饭。作为一名在新西兰受过培训的厨师，他对经常被告知要弃掉的食物数量之多感到惊讶。

他知道这些食物仍可安全食用，只是未达到餐厅的高标准。“所以我没有将它们全部丢掉，只是放在那里。”

他会在下班时捡走这些物品，并开始查看附近其它垃圾桶。“有蔬菜有酒、瓶装葡萄酒。我的意思是，对于一个年轻人来说，免费的酒就像中了头奖一样。”

里奇哈纳的垃圾捡拾行动就由此展开。

在超市垃圾桶捡拾东西合法吗？

垃圾桶翻找者可能会被视为非法闯入，因为垃圾桶通常位于私人地方。有人甚至视之为盗窃。

里奇哈纳表示，据他所知，警方通常有更迫切的事要应付，而不是“处理某人从垃圾桶捡东西的个案”。

他一般以公众地方的垃圾桶为目标，而不是进入封锁的地方和在晚上进行捡拾，以免撞到工作人员。不过他也多次被警员和保安人员询问，但警方从未对他采取任何行动。

他说：“我与执法者有过多次接触，但都很愉快，而且非常专业，他们实际上知道我的名字。”

里奇哈纳表示，被询问时他总是保持尊重。“我会老实告诉他们我在做什么。我的衣着明亮光鲜，有时还穿着反光衣，所以我并非偷偷摸摸。”
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超市怎么说？

超市Woolworths、Coles 和 Aldi 的垃圾桶在里奇哈纳的视频中经常出现。

这些企业均无回应SBS新闻有关弃掉食物的确切数目，但都表示有现行计划将未售出但仍可食用的食物捐赠给慈善机构。

Woolworths 发言人表示，该公司已设定目标，到 2025 年所有食物垃圾都不会送往堆填区；Aldi 表示，他们致力到 2025 年实现零垃圾填埋，作为该目标的一部分，今年的目标是实现零食品垃圾填埋；Coles 则指，超市内设有机物品收集设备和食物垃圾处理设备。

三家公司都没有回应是否鼓励或不鼓励他人在其店外垃圾桶捡拾。

里奇哈纳说，虽然见到近年垃圾桶中可觅食的物品数量减少，因为有更多食物被转赠给 OzHarvest 和 Second Bite 等项目，但他相信只要大型零售公司的利润保持高企，总会有某种程度的浪费。

澳大利亚大部分的食物垃圾来自家庭，但食品和农业企业增长中心（Food and Agribusiness Growth Centre）的 2021 年数据显示，每年有逾 50 万吨食物从零售商那运去堆填区。

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Published 28 February 2023 at 10:15am
By Aleisha Orr
Source: SBS
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