三年过去 COVID-19的起源是否更加清晰？

要点： 美国政府部门根据新报告谨慎评估新冠大流行始于实验室泄露；

虽然一些科学家对实验室泄漏论持开放态度，但其他科学家仍然认为病毒来自动物；

国家安全委员会发言人约翰·柯比表示，美国情报界尚未达成共识。

自COVID-19大流行开始以来，一个关键问题一直困扰着世界各地的政府和卫生机构：该病毒是源于动物，还是从中国的一个实验室泄露出来的？





现在，美国能源部（DOE）已经根据一份尚未公开的报告评估了实验室泄漏这一说法，尽管该情报被评级为“低置信度”（Low Confidence）等级，一位未获授权讨论该报告的知情人士透露道。





但美国情报界的其他人并不同意。





国家安全委员会发言人约翰·科比（John Kirby）周一说：“目前，美国政府对COVID到底是如何开始的并没有达成共识。”





“情报界尚未达成共识。”



美国国家安全委员会发言人约翰·柯比说，情报界对新冠起源“尚未达成共识”。 Source: AP / Susan Walsh 《华尔街日报》在周末首次报道了能源部的结论，该报称，这份机密报告是基于新的情报，并在2021年的一份文件的更新中注明。能源部负责监督全国实验室网络。





白宫官员周一拒绝证实有关该评估的新闻报道。





2021年，官员们发布了一份情报报告摘要，称美国情报界的四名成员以“低置信度”认为病毒首先从动物传染给人类，第五名成员则以“中置信度”认为人类的首次感染与实验室有关。





虽然一些科学家对实验室泄漏理论持开放态度，但其他科学家仍然认为病毒来自动物，发生变异，并传播到人身上——就像过去发生的病毒一样。





专家们说，大流行病的真正起源可能要很多年才为人所知——如果能够真相大白的话。



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美国国家情报总监办公室拒绝对该报告发表评论。美国情报界的所有18个办公室都可以访问能源部用于进行评估的信息。





麻省理工学院和哈佛大学布罗德研究所的分子生物学家艾琳娜·陈（Alina Chan）说，她不确定这些机构掌握了什么新情报，但“可以合理推断”它与中国武汉病毒研究所的活动有关。





她说，2018年由那里的科学家和他们的美国合作者共同撰写的一份研究提案“基本上描述了类COVID病毒的蓝图”。





“不到两年后，这种病毒在该市爆发，”她说。





武汉研究所多年来一直在研究冠状病毒，部分原因是基于SARS疫情，人们普遍担心冠状病毒可能是下一次大流行病的源头。





没有情报机构表示他们认为导致COVID-19的冠状病毒是蓄意释放的。2021年的非机密摘要在这一点上很明确地表示：“我们判断该病毒不是作为生物武器而开发的。”



世界卫生组织负责调查2021年冠状病毒大流行起源的小组成员（左）。去年，世卫组织建议对可能的实验室事故进行更深入的调查。 Source: AAP / AP “实验室事故以惊人的频率发生。很多人并没有真正听说过实验室事故，因为它们没有被公开谈论，”与人合著了COVID-19起源相关书籍的陈博士说。她表示，此类事故“凸显了使处理高度危险的病原体的工作更加透明和更负责任的必要性”。





去年，世界卫生组织建议对可能发生的实验室事故进行更深入的调查。陈博士说，她希望最新的报告能在美国引发更多调查。





中国则称关于COVID-19来自中国实验室的说法“毫无根据”。





许多科学家认为冠状病毒从动物传播到人类的理论仍然更有说服力。他们推测该病毒在野外出现，并从蝙蝠直接传播或通过其它动物传播到人类身上。



在2021年《细胞》杂志的一篇研究论文中，科学家们表示，COVID-19病毒是第九种有记载的感染人类的冠状病毒——而之前的所有病毒都起源于动物。



COVID-19的动物起源理论

去年由《科学》杂志发表的两项研究支持了动物起源理论。该研究发现武汉的华南海鲜批发市场可能是早期的“震源”。





科学家们得出结论，病毒很可能在两个不同的时期从动物扩散到人类身上。





广泛研究COVID-19起源的亚利桑那大学进化生物学家迈克尔·沃罗贝（Michael Worobey）说：“科学文献基本上只包含支持这种病毒大流行的自然起源的原始研究文章。”





他说，情报界的其他人与美国能源部查看了相同的信息，并认为“这显然不能说明问题”。他表示对这样的情报评估持谨慎态度，因为他认为做这些评估的人“不具有科学专业知识......无法真正理解他们需要理解的最重要证据”。





沃罗贝博士说，美国应该更加透明，并公布显然动摇了能源部的新情报。



2022年，墨尔本某COVID-19检测点的医护人员。虽然一些科学家对实验室泄漏论持开放态度，但其他科学家仍然认为该病毒来自动物，发生了变异，并传染给人类。 Source: AAP / Diego Fedele 能源部的结论曝光之际，众议院共和党人一直在利用他们新的多数派权力调查该大流行病的各个方面，包括其起源，以及他们认为官员们努力隐瞒病毒从武汉实验室泄漏的事实。





本月早些时候，共和党人向安东尼·福奇（Anthony Fauci）博士、国家情报局局长艾薇儿·海因斯（Avril Haines）、卫生部长泽维尔·贝塞拉（Xavier Beccera）等人发出信件，作为他们调查工作的一部分。





现已退休的福奇曾在共和党和民主党两届总统任期内担任该国的最高传染病专家，他称共和党人的批评是无稽之谈。





白宫则表示，拜登总统认为了解发生了什么很重要，“这样我们才能更好地预防未来的流行病”，但此类研究“必须以安全可靠的方式进行，并尽可能对世界其他地区透明”。





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