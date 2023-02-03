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新冠疫苗可致严重过敏？专家拆解接种第五针你所需要知道的事

澳大利亚免疫技术咨询小组（ATAGI）如今正在评估是否尽快扩大第五针加强剂的接种资格。 西悉尼大学林奇恩教授为你剖析接种第五剂疫苗所需要知道的事。

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ATAGI如今正在评估是否尽快扩大第五针加强剂的接种资格，但对于是否接种，不少民众仍持保留态度。 Source: AFP

早前，世卫组织宣布继续将新冠疫情列为是最高警戒级别的“国际关注突发公共卫生事件”。

最新数据显示，目前澳大利亚本土平均每天有超过3千例感染病例，有超过两千人需要住院治疗。 ATAGI如今正在评估是否尽快扩大第五针加强剂的接种资格，但对于是否接种，不少民众仍持保留态度。

政府考虑扩大第五针接种资格

西悉尼大学的林奇恩教授指出，对于应否尽快扩大第五针加强剂的接种资格， 政府会考虑以下两点：
  1. 如要实施，将赶在冬季前，大概三至四月份，在呼吸道疾病如流感， 尤其是新冠爆发期前时实行， 为澳大利亚进入另一轮疫情做准备。
  2. 需考虑安全问题。 如民众在短期内不断接种疫苗，将会不停刺激身体免疫系统功能。 距离政府要求接种第三或第四针已超过半年时间， 相对安全， 对于大部分人而言，身体是可以再次承受免疫系统的刺激， 以在下轮疫情来临前保障自己。
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死亡率比流感高100倍 新州每周死亡130人

林奇恩表示，如今仍有很多人因感染新冠而需住院或死亡。

仅在新州，每周便有100至130人因新冠而死亡， 等于每天都有一辆巴士侧翻导致20名乘客死亡。

因此，相对流感，感染新冠者的死亡率高出很多。

澳人接种率低 轻视严重性

官方数字显示，澳大利亚大约有五分之一已经接种了两剂疫苗的成年人，尚未接种加强剂疫苗针。

同时，也有研究发现，愿意接种第三及第四剂疫苗的成年人数量也在逐月下降。

不少专家对于的第三剂和第四剂疫苗接种率相对较低表示担忧。同时，还有调查显示，澳大利亚许多成年人经已不愿再接种疫苗。

独立专家组织OzSage早前提醒民众，在澳大利亚，新冠病毒是第三大死亡杀手，但一些医学专家认为，如今有部分人认为新冠大流行已经结束，而且对于疫苗接种抱着“任务完成”的态度；还有部分人认为感染新冠病毒与感染感冒差不多。

但研究人员表示，澳人大概不知道因新冠病毒导致住院的人数是流感的50倍，造成的死亡人数更比流感高出50到100倍。而当5%的人即使已接种疫苗，一旦被感染也有可能患上长新冠（long COVID）。
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二价疫苗比旧疫苗有更有效

林奇恩表示， 第五剂疫苗将会以二价疫苗为主。

对于社会对二价疫苗的有效性存疑，林奇恩表示二价疫苗所提供的保护率相比旧疫苗较高，对当下流行的多种Omicron亚变种（包括BA.1和BA.4/BA.5）能够产生一定程度的保护作用，效用可维持四至六个月。

但对于如今最新病毒变种的保护程度，现在仍未有结论。 但林奇恩强调，疫苗的价值在于保护感染者免于重症或死亡，将机会率降低至1%至2%。

林奇恩表示市面仍有提供阿斯利康疫苗，但几乎无人接种。 对于仍未接种第三及第四针的民众，医生也会建议接种二价疫苗。他补充，现时绝大部分民众都会选择二价疫苗，即辉瑞，或莫德纳二价疫苗。

疫苗可导致免疫系统反应过激 出现严重敏感

SBS广东话节目的听众潘女士表示，30岁的女儿如今吃面包或是豉油会全身发红疹，如今已求诊并服药，但尚未见好转，如今很多食物比如奶酪也无法进食， 但从未有过如此情况，不知道是否由于接种第四针，令身体免疫系统出现混乱。

她表示，皮肤科医生认为是食物过敏，但潘女士大感奇怪，也非常担忧。
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潘女士表示女儿接种第四针疫苗后，如今在吃面包或是豉油后会全身发红疹，现在已求诊并服药，却未见好转。 Source: Getty / Getty Images/gokhanilgaz
林奇恩回应潘女士表示， 有关情况是有机会发生，他有病人包括长者也出现了类似情况， 在接种疫苗后对某些食物出现过敏情况。

他补充，他还有病人对某种物质突然出现严重过敏。 他表示，皮肤科医生只能解决皮肤上的问题，建议病人向免疫专科医生求诊。

林奇恩表示，免疫专科医生会透过血检等检测，去了解病人的免疫系统是否出现反应过激情况。 他又指出，免疫系统反应过激，有可能是由于接种了疫苗， 因为疫苗会刺激免疫系统，如果被过分刺激， 或在短时间内被多次刺激，就会出现有关情况。

林奇恩说，潘女士的女儿的过激反应便发生在皮肤上面， 他有病人的过激反应发生在肌肉上，令其行走时无力， 或呼吸急速，或浑身无力。
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应寻求医生建议选择接种何种疫苗

林奇恩强调，这并不代表我们不可接种疫苗， 若有关情况发生，民众在接种下剂疫苗时，应该考虑是否要接种同一种疫苗，或另一种疫苗。

他表示， 澳大利亚市面有多种不同种类的疫苗，民众应向家庭医生或免疫科医生寻求应接种何种疫苗的建议。

潘女士表示， 她的女儿不打算接种第五剂疫苗，而自己也不会接种第三针。

林奇恩补充，绝大部分反应过激情况可以逆转， 他所知道的如皮肤过敏或红肿的情况都可以逆转，但对于食物或物质过敏情况能否逆转则未有数据支持。

他表示，大部分病人在六个月后，过敏情况会慢慢消退。 他举例，有病人在接种疫苗后出现强烈反应，但在半年后经已完全消退，而他的责任在于建议病人在接种下剂疫苗时，究竟要接种何种疫苗。 最终该病人选择接种另一种疫苗，并没有再出现任何过敏反应。

服用新冠药物不会影响疫苗功效

另一听众何女士表示，她是疫苗支持者，并希望接种第五剂疫苗。

她表示曾于接种第四针后感染新冠， 并出现轻微病症，但服用新冠药物后，症状完全消失， 她希望知道服用药物后会否影响免疫系统能力。林奇恩表示，药物不会影响疫苗功效，只会减轻病症。

混合接种安全 惟对Omicron无额外功效

林奇恩表示，政府在未来数星期应该会公布有关接种第五针的详细资料。

何女士一直接种辉瑞疫苗，表示对混合接种有保留， 林奇恩表示，ATAGI容许民众混合接种，这不是问题，也很常见，并有很多外国数据表明，混合疫苗接种比只接种单一种类疫苗的功效更大。

但他补充， 有关研究是在出现Omicron变种病毒前所发布， 而如今发现混合接种与否的免疫效果并没有太大分别，所以何女士可自行决定是否继续接种辉瑞。

本身免疫系统反应过激者 疫苗或令反应更大

听众黄女士表示， 她已接种三针疫苗，但每次均感到非常疲倦，全身乏力，不欲接种第四剂，并希望知道服用甲状腺亢奋药会否与接种疫苗有抵触。

林奇恩表示，疫苗对甲状腺有问题的病人不会有影响，但仍表示，每个人身体状况不同， 有个别人士的免疫系统反应比较大，故病人也有可能会出现短期甲状腺分泌失衡的情况，因而感到疲倦。

他补充说， 若病人的甲状腺本身有免疫功能问题， 甲状腺素过高需要长期服药，其本身的免疫系统已经反应过激， 加上被疫苗刺激，就可能会出现有关情况。

林奇恩提醒民众，现在澳大利亚基本上没有任何防疫措施，没有口罩令，确诊者也能自由走动，因此建议市民要接种疫苗，并表示慢性病患者感染新冠机率比其他人高，应要保护自己。

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Published 3 February 2023 at 4:33pm
Presented by Yuki Yuen
Source: SBS
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