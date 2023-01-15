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我们对新型新冠病毒亚变种了解多少？

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China: Illustration: XBB.1.5 Strain

SUQIAN, CHINA - JANUARY 4, 2023 - Illustration: XBB.1.5 strain, January 4, 2023, Suqian, Jiangsu, China. (Photo by CFOTO/Sipa USA) Credit: Costfoto/Sipa USA

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Published 16 January 2023 at 6:47am, updated 4 hours ago at 6:50am
By Sam Dover
Presented by Helen Yu
Source: SBS

一种新的具有高度传染性的新冠病毒亚变种使得政府对其快速的传播感到担忧。 专家告诫澳大利亚民众要警惕一种名为 XBB.1.5的新型奥密克戎病毒株，它已被形容为迄今为止最具传染性的新冠病毒亚变种。 该病毒株在美国流行，现已传播到澳大利亚。

Published 16 January 2023 at 6:47am, updated 4 hours ago at 6:50am
By Sam Dover
Presented by Helen Yu
Source: SBS
一种新的具有高度传染性的新冠病毒亚变种正在迅速传播，并刚刚登陆澳大利亚海岸。

我们对此了解多少？

X-B-B.1.5 病毒株被世界卫生组织称为迄今为止最具传染性的 奥密克戎亚变种。

世卫组织新冠应对小组负责人玛丽亚·范·克尔霍夫（Maria Van Kerkhove）博士解释了追踪病毒株的一些困难。

范·克尔霍夫说：“随着基因测序在全球的可行性越来越低，我们很难追踪奥密克戎的每个亚变种。它是迄今为止检测到的最具传播性的亚变种，我们担心它的增长优势。”

这种增长优势指的是该病毒株具有高度免疫逃避的特性，并且它具有与人体细胞更紧密结合的能力，从而使其更具传染性。

这种传染性还与当前疫苗阻止感染传播的能力降低有关。

帝国理工学院的病毒学家温迪·巴克莱（Wendy Barclay）教授承认了这些局限性，同时也强调了疫苗接种对于预防严重的负面健康结果持续的重要性。

巴克莱说：“疫苗非常有效的方面是保护人们免受严重疾病、住院和死亡的侵害。而且,疫苗继续很好地对抗我们迄今为止看到的所有奥密克戎变种。疫苗不再有效的方面是阻止人们被感染。”

11 月，世卫组织注意到早期证据表明，与其它流行的奥密克戎 亚系相比，X-B-B.1.5 的“再感染风险更高”。

在欧洲，已检测到少量亚变种，但感染人数在不断增加。

世卫组织欧洲高级紧急事务官员凯瑟琳·斯莫尔伍德（Catherine Smallwood）建议大家在高风险环境中要小心谨慎。

斯莫尔伍德说：“世卫组织的建议是，乘客应选择在长途飞行等高风险环境中佩戴口罩，这应该是对来自新冠传播广泛的任何地方、几乎就是整个欧洲、美洲和差不多全世界的乘客的一个建议。”

有关新的 X-B-B 病毒株的大部分数据来自英国、丹麦和美国。

据卫生官员称，该病毒株占到了上周美国新增新冠病例的 28% （27.6）。

加拿大圭尔夫大学综合生物学系教授瑞安·格雷戈里（Ryan Gregory）表示，在北美，人们的担忧日益增加。

格雷戈里说：“它仍旧主要集中在美国东北部，但它正在迅速扩张。它从 8% 或 10% 增长到现在至少占这些地区记录在案的病例的 40%。因此，它具有巨大的增长优势- 正如我们所说的，- 胜过其它变种，并且在短时间内急剧频繁地增长。”

在世界的另一端，中国在最近一波新冠患者中发现了X-B-B 变种的广泛感染。

国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年表示，有关该病毒株的报道是真实的，但他认为没有理由恐慌。

梁万年说：“中国已经降低了病毒的管理级别，但这并不意味着我们放弃了所有控制措施。事实上，我们一直在中国所有口岸监测进入我国的新冠变种。我们在几个城市检测到 XBB 变种，但这种变种也存在于世界上 70 多个国家。"

在中国当局上个月（12 月）放宽新冠清零政策之后，中国出现了新的新冠疫情大爆发。

来自日内瓦全球卫生研究所的安托万·弗拉豪特（Antoine Flahault）等专家认为，病毒在中国 14 亿人口中的快速传播“创造了容易出现新变种的条件”。

然而，帝国理工学院的巴克莱教授表示，不应假设中国将成为新病毒株的温床。

巴克莱说：“毕竟，当中国封锁然后逐渐重新开放时，他们得到的病毒来自我们，来自世界其它地方。所以，我们已经发现了那些病毒。所以，没有理由认为更多危险的病毒将从中国传出，而不是从世界其它任何地方传出。事实上，就病毒演化而言，中国目前落后于我们。"
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关于XBB.1.5 —“特级坏小子”Omicron亚变种，你需要知道什么？

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