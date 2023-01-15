我们对新型新冠病毒亚变种了解多少？

一种新的具有高度传染性的新冠病毒亚变种正在迅速传播，并刚刚登陆澳大利亚海岸。





我们对此了解多少？





X-B-B.1.5 病毒株被世界卫生组织称为迄今为止最具传染性的 奥密克戎亚变种。





世卫组织新冠应对小组负责人玛丽亚·范·克尔霍夫（Maria Van Kerkhove）博士解释了追踪病毒株的一些困难。





范·克尔霍夫说：“随着基因测序在全球的可行性越来越低，我们很难追踪奥密克戎的每个亚变种。它是迄今为止检测到的最具传播性的亚变种，我们担心它的增长优势。”





这种增长优势指的是该病毒株具有高度免疫逃避的特性，并且它具有与人体细胞更紧密结合的能力，从而使其更具传染性。





这种传染性还与当前疫苗阻止感染传播的能力降低有关。





帝国理工学院的病毒学家温迪·巴克莱（Wendy Barclay）教授承认了这些局限性，同时也强调了疫苗接种对于预防严重的负面健康结果持续的重要性。





巴克莱说：“疫苗非常有效的方面是保护人们免受严重疾病、住院和死亡的侵害。而且,疫苗继续很好地对抗我们迄今为止看到的所有奥密克戎变种。疫苗不再有效的方面是阻止人们被感染。”





11 月，世卫组织注意到早期证据表明，与其它流行的奥密克戎 亚系相比，X-B-B.1.5 的“再感染风险更高”。





在欧洲，已检测到少量亚变种，但感染人数在不断增加。





世卫组织欧洲高级紧急事务官员凯瑟琳·斯莫尔伍德（Catherine Smallwood）建议大家在高风险环境中要小心谨慎。





斯莫尔伍德说：“世卫组织的建议是，乘客应选择在长途飞行等高风险环境中佩戴口罩，这应该是对来自新冠传播广泛的任何地方、几乎就是整个欧洲、美洲和差不多全世界的乘客的一个建议。”





有关新的 X-B-B 病毒株的大部分数据来自英国、丹麦和美国。





据卫生官员称，该病毒株占到了上周美国新增新冠病例的 28% （27.6）。





加拿大圭尔夫大学综合生物学系教授瑞安·格雷戈里（Ryan Gregory）表示，在北美，人们的担忧日益增加。





格雷戈里说：“它仍旧主要集中在美国东北部，但它正在迅速扩张。它从 8% 或 10% 增长到现在至少占这些地区记录在案的病例的 40%。因此，它具有巨大的增长优势- 正如我们所说的，- 胜过其它变种，并且在短时间内急剧频繁地增长。”





在世界的另一端，中国在最近一波新冠患者中发现了X-B-B 变种的广泛感染。





国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年表示，有关该病毒株的报道是真实的，但他认为没有理由恐慌。





梁万年说：“中国已经降低了病毒的管理级别，但这并不意味着我们放弃了所有控制措施。事实上，我们一直在中国所有口岸监测进入我国的新冠变种。我们在几个城市检测到 XBB 变种，但这种变种也存在于世界上 70 多个国家。"





在中国当局上个月（12 月）放宽新冠清零政策之后，中国出现了新的新冠疫情大爆发。





来自日内瓦全球卫生研究所的安托万·弗拉豪特（Antoine Flahault）等专家认为，病毒在中国 14 亿人口中的快速传播“创造了容易出现新变种的条件”。





然而，帝国理工学院的巴克莱教授表示，不应假设中国将成为新病毒株的温床。





巴克莱说：“毕竟，当中国封锁然后逐渐重新开放时，他们得到的病毒来自我们，来自世界其它地方。所以，我们已经发现了那些病毒。所以，没有理由认为更多危险的病毒将从中国传出，而不是从世界其它任何地方传出。事实上，就病毒演化而言，中国目前落后于我们。"



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