【圆桌健谈】第五针新冠疫苗即将上线 哪一类人群非常需要接种？

A pharmacist administers a COVID-19 vaccination booster shot to a customer

A pharmacist administers a COVID-19 vaccination booster shot to a customer Source: Getty / Asanka Ratnayake/Getty Images

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第五针新冠疫苗即将上线，但我是否可以选择不接种？哪一类人群非常需要接种？目前又有哪些疫苗选择呢？

数百万澳大利亚成年人将很快有资格接种第五剂Covid-19疫苗。

联邦政府宣布从2月20日起，过去六个月未感染新冠或未接种新冠疫苗的18岁及以上人士可以额外接种一剂新冠疫苗，无论这将是你的第几针。

但我是否可以选择不接种？哪一类人群非常需要接种？目前又有哪些疫苗选择呢？

专家：重症风险较高人士应尽快预约接种

澳大利亚免疫技术咨询小组（ATAGI）裁定，健康的儿童或青少年不需要额外的疫苗剂量，除非是有特殊健康状况导致其重症风险较高的未成年人。
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1400万澳人如今有资格接种额外的新冠加强针

对于成年人来说，一些专家认为65岁以下成年人可以根据自身健康状况自行决定是否接种额外的疫苗。

免疫和公共卫生专家、悉尼大学护理和助产学院的朱莉·李斯克（Julie Leask）教授说，对于65岁以下的健康成年人来说，额外的剂量不是必需的，他们已经具备此前新冠感染和疫苗接种带来的显著免疫力。

她说：“加强针可以带来一个月左右的感染防护力，而对重症的防护也可以长达数月。因此，接种加强针的最大好处是降低罹患重症的风险。”

而年轻人因新冠感染重症或住院的风险较小，因此我认为重点要一直放在有基础病的18至64岁人士身上，因为这一人群重症风险更高。”

我可以选择接种哪种疫苗？

自2019年12月首次发现新冠病毒以来，它已经发生变异，出现了Alpha、Beta、Gamma和Delta变种，但据信Omicron及其亚变种在澳大利亚造成了更多人死亡。

多尔蒂研究所（Doherty Institute）的临床微生物学家、传染病医师雪莉（Norelle Sherry）博士说，随着病毒的进化，预计疫苗效力会在一定程度上有所降低，但仍不可否认的是，疫苗在抗击新冠大流行方面有着重大效果。

她说：“疫苗从来没有真正设计用于完全避免感染新冠。但它们确实可以预防严重的疾病或因感染而住院。”

“相比原始疫苗，Omicron特异性疫苗可能会赋予人体更强的免疫力。”
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当局建议符合接种条件的人士优先选择接种mRNA技术的Omicron特异性疫苗。

成年人可以选择辉瑞（Pfizer）公司生产的同时针对原始毒株和Omicron BA.1变种，以及 BA.4和BA.5亚变种的二价疫苗；也可以选择莫德纳（Moderna）针对原始毒株和Omicron BA.1变种的二价疫苗。

澳大利亚免疫技术咨询小组表示，“接种辉瑞二价BA.4/5疫苗的55岁以下成年人对Omicron BA.4和BA.5亚变种的免疫力高于接受辉瑞原版疫苗的人”，并补充说“针对较新的BQ.1.1和XBB.1亚变种的免疫力也高于接种原版疫苗的人士”。

除此之外，澳大利亚药监局（TGA）目前正在评估莫德纳针对BA.4和BA.5的加强针。

卫生部长马克·巴特勒（Mark Butler）宣布，未来几周将再有1000万支辉瑞Omicron特异性疫苗登陆澳大利亚，并将从3月初开始上市。

多长时间需要接种一次？

虽然超过70%的65至80岁澳大利亚老年人接种了四针新冠疫苗，但30至49岁年龄组的接种比例只有18.7%。

许多人对铺天盖地的疫苗宣传感到厌倦或疲劳。我们到底是否需要定期接种加强疫苗呢？
关于疫苗加强针预防新冠感染的适当时间框架，国际上一直存在争议。

澳大利亚首席医疗官保罗·凯利（Paul Kelly）表示，澳大利亚的疫苗接种方式将适应本国的情况。

“根据我们目前得到的建议，我们现在正在转向不同的立场。现在免疫技术咨询小组公开发布的完整疫苗接种建议，相较之前六个月接种一次的建议非常不同。但我们不会预测未来。”

“不过，国际上目前确实正在进行相关讨论，但最佳的疫苗接种时间框架尚未确定。”

更多病毒检测方可让抗病毒药物发挥效用

巴特勒部长表示，目前约有1400万澳大利亚人距离自己上一次接种疫苗已超过六个月。他鼓励所有符合条件的澳大利亚成年人预约疫苗接种，尤其是我国正在经历自去年10月开始的新一轮疫情。

卫生专家表示，本轮疫情正接近尾声，巴特勒部长也指出，目前病例数、住院人数和重症监护人数已大幅减少。

尽管如此，自10月以来，全澳仍有三到四百万人感染新冠。

而澳大利亚自去年开始引入了新冠抗病毒口服药物，虽然这些药品被描述为抗击疫情的“革命性”工具，但本轮疫情当中仍有约2600人死于Covid-19，其中包括老年护理机构中的800多名老年人。
悉尼大学的雪莉博士说，目前的问题在于人们需要在感染新冠后尽快服用这些药物，以发挥其效用，因此及时获得确切的诊断至关重要——需要更多病毒检测。

她表示，高危人士必须对COVID检测保持警惕，并尽早与医生讨论获取抗病毒药物的相关事宜。

与此同时，世界各地的科学家和制药公司也在研究第二代的抗病毒药物，以改进当前口服治疗药品的缺陷。

辉瑞公司正在研发第二代抗病毒药物，而中国的制药公司正在研发口服抗病毒药物VV116，初步研究前景广阔。

同时，澳大利亚科学家正在研究合成抗体作为抗病毒药物。他们的目标是在今年启动临床试验。

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