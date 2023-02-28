谁之过：原为了更好生活来到澳洲 五旬移民被诊断患上绝症

罗尼·庞戈斯（Ronnie Ponggos）在十四年前从菲律宾来到澳大利亚从事石匠工作，他没料到这一个决定会令他付上生命的代价。





现年 59 岁的庞戈斯被诊断患有慢性矽肺病 （一种无法治愈的肺病），这是由于过度吸收切割澳大利亚厨房常见的石台和瓷砖时产生的硅尘微粒而致。





他向 SBS 新闻表示：“这对我来说是一种牺牲。”





“医生告诉我，由于患有这种病，预期寿命只剩8到10年。”





“我真的非常难过，因为我从没想过这事会发生在澳大利亚，发生在我身上。”





庞戈斯在菲律宾当了 20 多年石匠，并在 2009 年在当地一家石台面和瓷砖公司担保下以 457 签证移民珀斯。





他作出这一个决定，是为了养活三个孩子和他的父母，他的子女现在都已长大成人，而他的父母仍在菲律宾。





他抵达澳大利亚时的 X 光检查显示肺部并无异常。





庞戈斯其后曾受雇于几间公司，工作了 11 年后，经诊断后，他才认识到他接触硅尘的全部代价。





“现在回想起来，工人们应该受到保护。”



Ronnie Ponggos has been forced to give up his job as a result of his health condition. Source: Supplied / Ronnie Ponggos 他说，来澳大利亚工作期间，他在尘土飞扬的环境下工作，经常不戴口罩，他以为这是“正常”的。





他有时会用手巾或 T 恤遮脸以保护自己，但他说现在才更了解自己所面对的危险。





澳大利亚肺病基金会 （Lung Foundation Australia） 指出：“长时间吸入硅尘会引发炎症，导致肺组织结疤，令肺部硬化，使呼吸困难。”





此病对庞戈斯的生活质量造成很大的影响，导致他呼吸急促和持续咳嗽，他的爱好打网球和篮球都难以继续。





他被迫放弃了石匠的工作，现在转职做优步（Uber）司机。



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联邦和州政府考虑禁止

庞戈斯现在是呼吁澳大利亚禁止进口和使用被认为是危险的石材产品的人之一，以避免其他人遭受他的命运。与此同时，联邦和州的工作场所健康和安全部长们正商议此问题的对策。





《悉尼先驱晨报（Sydney Morning Herald）》(Sydney Morning Herald) 和《60 分钟（60 Minutes）》于上周就矽肺病对澳大利亚工人的影响进行调查后，加强了公众对此病的关注。





其中一个主要的关注为常用于制造厨房台面的高硅石材中，二氧化硅含量高达 95%。





使用这些产品的工人被诊断出患矽肺病的比例比一般人要高。



联邦和州政府的工作场所健康与安全部长及厅长于周二2 月 28 日开会，商议可能禁止进口含二氧化硅的石材产品以及加强监管。





庞戈斯说他在菲律宾当石匠时，从来没有使用这些石材产品。





他说：“政府应该叫停，请停止进口这种材料。”





“如果他们停止，百分百可以挽救生命。”





澳大利亚肺病基金会、澳大利亚公共卫生协会和澳大利亚健康与安全研究所等团体，均支持禁止高硅产品。



“他们被骗了”

西澳律师行 Shine Lawyers 的其中四名有菲律宾背景的客户包括庞戈斯，均被诊断出患有矽肺病。





他们皆持 457 签证来澳大利亚，现在是澳大利亚公民。





汤森 （Kathyrn Townsend）是该律师事务所粉尘病业务的全国负责人，她指他们的个案证明澳大利亚政府未能履行其保护该行业工人的职责。这些工人原本相信他们会在安全的条件下工作。





她说：“这让我心碎，因为这些人是来寻找澳大利亚的梦想的，却被骗了。”





“他们被骗说有良好的工作条件和高薪，但最终被告知患有绝症。”





在律师的协助下，庞戈斯已成功获取工人赔偿，而西澳劳保局 （WorkCover WA） 也提供协助，使他财务稳定。





不过，他对正考虑来澳大利亚从事该行业的人有一个忠告。





他说：“注意并保护自己，以了解如何处理这种硅尘。”





“我不希望我所遇到的事发生在其他年轻人身上。”



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对澳大利亚工人的关注

联邦就业和劳资关系部长伯克 （Tony Burke） 上周表示，“需要采取一致的全国性对策”以更好地保护面临风险的工人。





他说：“阿尔巴尼斯领导的工党政府对于矽肺病在澳大利亚工人中的蔓延深表关切。”







代表石匠的工会建筑、林业、矿业及能源工会（CMFEU）表示，如果政府不介入，它将在2024年中期停止其成员从事工程石材产品的工作。





联邦政府在本月较早前承诺拨款 390 万澳元，用于由澳大利亚肺病基金会主导，预防和宣传有关内容。





这是对 2021 年全国肺尘病工作小组报告的回应。报告中建议就此问题采取紧急行动，制订管控包括矽肺病在内的肺尘病的方法。





报告的其中一项建议是推动一项全国性许可证计划，限制高硅产品只可在已采取充分保护措施的公司使用。





大多数州份已经禁止“干切割”，这被视为最危险的高硅产品处理方式。





各司法管辖区也同意就管理加工石材使用风险采取一致的行业守则。





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