生活成本压力下澳人求助需求上升 倡导者希望对贫困设全国性定义

要点： 福利倡导者讲述了澳大利亚人在生活成本的压力下面临的困难；

他们说，有贫困生活经历的人需要被纳入政策制定中；

他们希望提高有关的福利支付率。

福利倡导者呼吁联邦议员通过提高收入补助支付率去扭转让人们继续贫困的“政治选择”。





一个审查澳大利亚贫困性质和程度的议会委员会被告知，由于生活成本的压力对最低收入者的打击最大，支持服务正努力应对人们日益增长的需求。





UnitingCare澳大利亚全国主管克莱文 · 利特尔（Claerwen Little）说，对支持服务的需求量增加了50%，包括对精神健康和成瘾支持的服务的需求。





她说：“需求呈螺旋式上升。”





“我们目前面临的生活成本危机是一种贫困危机，它不会很快消失。”



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反贫困中心的研究干事克里斯汀 · 奥康奈尔（Kristin O'Connell）在讲述该组织为人们所提供的支持时，情绪激动。





“贫困是一种政治选择，”她说。





奥康奈尔说，有一个已知的危机解决办法，这在大流行期间得到了验证，当时政府将收入补助率提高了一倍，成千上万的澳大利亚人摆脱了贫困。





同时，澳大利亚社会服务委员会（ACOSS）主席卡桑德拉 · 戈尔迪（Cassandra Goldie）认为，期望一线服务为数百万人提供足够的收入是不合理的。





她说，有贫困生活经历的人需要有机会作为政府的经济包容咨询委员会成员提供建议。





“从表面上看，我们是一个非常富裕的国家，所以我们听到的生活成本有时是在咖啡涨价多少的背景下，”她说。



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“我们说的是数以百万计的人，他们在历史上某个时间点可能遭到中伤，尽管（贫困）普遍存在，但这种经历带有耻辱感。“





戈尔迪博士说，低收入者应被视为在面对生活成本压力方面的专家，将他们纳入政策决定是至关重要的。





倡导者希望对贫困线有一个全国性的定义，以帮助协调应对措施和政策，使人们摆脱不利处境。





澳大利亚社会服务委员会首席顾问彼得 · 戴维森（Peter Davidson）建议将贫困定义为收入不足、无法满足社会认为是必需品的最低基本生活费用。





他说：“如果你因为你的收入太低而买不起大多数人认为是必需品的东西——比如一个体面和安全的房子，那么你就处于贫困之中。”





这一议会委员会的主席、绿党参议员珍妮特 · 赖斯（Janet Rice）说，收入支持必须从目前的48澳元增加到每天至少88澳元。





她告诉记者：“政府绝对迫切需要采取切实行动，对澳大利亚许多人目前面临的令人难以置信的贫困水平做些事情。”





参议员赖斯说，达成一致的贫困线定义将阻止收入支持款项被用作 “政治足球”，并为政府创造动力，使人们摆脱贫困。





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