联邦警察针对多元文化社区发起反外国干涉宣传运动

自本届联邦政府上任以来，国家安全一直是一个备受关注的话题。





在Optus和Medibank网络攻击事件发生后，总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）担心，澳大利亚没有真正有效的网络事件应对措施——而来自外国的威胁可能试图利用这一点。





“情况发展很迅速，这是一个快速发展的威胁。而多年来，澳大利亚一直没有跟上步伐。我们的政府决心改变这种状况。”





因此，政府现在已经推出了一个新的网络安全战略。





联邦政府计划正在计划建立一个新的国家网络办公室，并在内政部设立一个新的协调员。





内政和网络安全部长克莱尔·奥尼尔（Clare O'Neil）说，澳大利亚国防情报局 （Australian Signals Directorate）也将被赋予更多权力以干预未来的任何违规行为。





她说：“我们绝对有必要更好地协调政府内部正在进行的工作。我们有一系列的政府部门正在做非常重要的工作。事实上，社会上有很多人正在为网络安全做伟大的事情。问题是，目前他们都在不同的方向上行进。我们需要一个政府内部的协调人，以确保所有这些良好的工作都能使澳大利亚的网络安全得到加强。”





但是，值得关注的不仅仅是外国黑客的行为。





当局认为，这也包含外国干涉。





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澳大利亚联邦警察（Australian Federal Police）专员克里斯蒂·巴雷特（Kristy Barrett）说，这是一种可能涵盖多种形式的犯罪。





“我们看到的外国干涉的方式通常是威胁和恐吓。这些威胁和恐吓是由外国政府资助、指导或监督的，针对我们的社区，特别是我们的文化和语言多样化社区……一个例子可能是，外国政府派代表参加社区讨论或社区团体会议，报告谁在这些会议上谈论这个外国政府。它看起来可能是这样的，通过面对面或电话，对社区成员可能针对外国政府及其政策的评论进行威胁。”





澳大利亚联邦警察现在直接向澳大利亚的多元文化群体进行宣传，因为人们担心他们越来越成为外国干涉的目标——而且犯罪的报告率非常低。





克里斯蒂·巴雷特说，澳大利亚联邦警察正在发起一场运动，通过使用30种语言的资料，鼓励有移民背景的澳大利亚人在受到威胁时向当局报告。





“我们已经评估过，我们与社区接触的最佳方式是这种基于基层的方法。正如我所说，我们理解这些社区中的一些人，来自他们无法信任警察的国家。我们不希望生活在澳大利亚的任何人有这样的感觉。”





参议员詹姆斯·帕特森（James Paterson）是联盟党的网络安全事务发言人。





他说，联盟党与澳大利亚联邦警察局一样，对国家安全感到担忧。





“至关重要的是，我们要继续关注外国干涉的威胁，特别是它影响多元文化社区的方式，其中很多人受到外国独裁政府非常严重的、持续的骚扰和胁迫。这是完全不可接受的，澳大利亚和澳大利亚联邦警察局有义务保护他们。“





帕特森说，虽然提高认识的举动是受欢迎的，但他希望看到澳大利亚联邦警察局更积极地执行现有法律。





“自2018年通过这些改革以来，只有一个人被指控犯有外国干涉罪。这很难与澳大利亚安全情报组织ASIO总干事麦克·伯吉斯（Mike Burgess）的观点相一致——即间谍和外国干涉是我们的主要安全问题，其水平甚至高于冷战时期。因此，我们需要通过澳大利亚联邦警察局更积极地执行这些法律，来配合这项备受欢迎的提高认识的活动。”





然而，联邦警察局说，其正在尽力而为。





“虽然我们有这项立法——这很好，因为有许多国家没有围绕外国干涉的特定立法——但这是一种复杂的犯罪类型，要收集足够的证据，以达到刑事起诉的门槛。”





与此同时，对作为国家安全一部分的网络安全问题的关注仍在持续。





政府发布了一份关于网络安全的讨论文件。阿尔巴尼斯表示，该文件概述了联邦政府旨在从明年开始实施的七年期网络安全战略。





他说：“当一个人的详细资料出现在网上时，他们有理由感觉到被侵犯。这与有人闯入你的房子，偷走你的东西没有区别。因此，我们所有人都明白，这是多么重要。”





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