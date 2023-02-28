联邦警察针对多元文化社区发起反外国干涉宣传运动

AFP GLOBAL DRUG TRAFFICKING SYNDICATE EXTRADITION

Australian Federal Police Assistant Commissioner Krissy Barrett speaks to media during an Australian Federal Police press conference in Melbourne, Thursday, December 22, 2022. Alleged global drug kingpin, Tse Chi Lop, accused of conspiring to traffic up to $4.4 million worth of methamphetamine has been extradited to Melbourne. (AAP Image/James Ross) NO ARCHIVING Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE

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多元文化社区目前被视为是澳大利亚抵御外国干涉的前线。 澳大利亚联邦警察发起了一项宣传活动，希望更多来自多元文化社区的成员能够站出来举报犯罪行为。 而这种新方法也与联邦政府改善网络安全的努力相符合。联邦政府表示——这是一个国家安全问题。 （点击上方收听音频）

自本届联邦政府上任以来，国家安全一直是一个备受关注的话题。

在Optus和Medibank网络攻击事件发生后，总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）担心，澳大利亚没有真正有效的网络事件应对措施——而来自外国的威胁可能试图利用这一点。

“情况发展很迅速，这是一个快速发展的威胁。而多年来，澳大利亚一直没有跟上步伐。我们的政府决心改变这种状况。”

因此，政府现在已经推出了一个新的网络安全战略。

联邦政府计划正在计划建立一个新的国家网络办公室，并在内政部设立一个新的协调员。

内政和网络安全部长克莱尔·奥尼尔（Clare O'Neil）说，澳大利亚国防情报局 （Australian Signals Directorate）也将被赋予更多权力以干预未来的任何违规行为。

她说：“我们绝对有必要更好地协调政府内部正在进行的工作。我们有一系列的政府部门正在做非常重要的工作。事实上，社会上有很多人正在为网络安全做伟大的事情。问题是，目前他们都在不同的方向上行进。我们需要一个政府内部的协调人，以确保所有这些良好的工作都能使澳大利亚的网络安全得到加强。”

但是，值得关注的不仅仅是外国黑客的行为。

当局认为，这也包含外国干涉。

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澳大利亚联邦警察（Australian Federal Police）专员克里斯蒂·巴雷特（Kristy Barrett）说，这是一种可能涵盖多种形式的犯罪。

“我们看到的外国干涉的方式通常是威胁和恐吓。这些威胁和恐吓是由外国政府资助、指导或监督的，针对我们的社区，特别是我们的文化和语言多样化社区……一个例子可能是，外国政府派代表参加社区讨论或社区团体会议，报告谁在这些会议上谈论这个外国政府。它看起来可能是这样的，通过面对面或电话，对社区成员可能针对外国政府及其政策的评论进行威胁。”

澳大利亚联邦警察现在直接向澳大利亚的多元文化群体进行宣传，因为人们担心他们越来越成为外国干涉的目标——而且犯罪的报告率非常低。

克里斯蒂·巴雷特说，澳大利亚联邦警察正在发起一场运动，通过使用30种语言的资料，鼓励有移民背景的澳大利亚人在受到威胁时向当局报告。

“我们已经评估过，我们与社区接触的最佳方式是这种基于基层的方法。正如我所说，我们理解这些社区中的一些人，来自他们无法信任警察的国家。我们不希望生活在澳大利亚的任何人有这样的感觉。”

参议员詹姆斯·帕特森（James Paterson）是联盟党的网络安全事务发言人。

他说，联盟党与澳大利亚联邦警察局一样，对国家安全感到担忧。

“至关重要的是，我们要继续关注外国干涉的威胁，特别是它影响多元文化社区的方式，其中很多人受到外国独裁政府非常严重的、持续的骚扰和胁迫。这是完全不可接受的，澳大利亚和澳大利亚联邦警察局有义务保护他们。“

帕特森说，虽然提高认识的举动是受欢迎的，但他希望看到澳大利亚联邦警察局更积极地执行现有法律。

“自2018年通过这些改革以来，只有一个人被指控犯有外国干涉罪。这很难与澳大利亚安全情报组织ASIO总干事麦克·伯吉斯（Mike Burgess）的观点相一致——即间谍和外国干涉是我们的主要安全问题，其水平甚至高于冷战时期。因此，我们需要通过澳大利亚联邦警察局更积极地执行这些法律，来配合这项备受欢迎的提高认识的活动。”

然而，联邦警察局说，其正在尽力而为。

“虽然我们有这项立法——这很好，因为有许多国家没有围绕外国干涉的特定立法——但这是一种复杂的犯罪类型，要收集足够的证据，以达到刑事起诉的门槛。”

与此同时，对作为国家安全一部分的网络安全问题的关注仍在持续。

政府发布了一份关于网络安全的讨论文件。阿尔巴尼斯表示，该文件概述了联邦政府旨在从明年开始实施的七年期网络安全战略。

他说：“当一个人的详细资料出现在网上时，他们有理由感觉到被侵犯。这与有人闯入你的房子，偷走你的东西没有区别。因此，我们所有人都明白，这是多么重要。”

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