澳移民社区被敦促报告所有外国政府或代理人伤害在澳居民活动

澳大利亚移民社区被敦促报告所有外国政府或其代理人试图使用卧底间谍手段伤害澳大利亚居民的活动。





澳大利亚联邦警察正在开展一项教育活动，包括30种语言的概况介绍，以鼓励有移民背景的澳大利亚人在面临外国干涉的威胁时向当局讲出来。





澳大利亚安全和情报组织负责人迈克·伯吉斯上周警告称，来自社会各阶层的澳大利亚人，包括法官、记者和退伍军人正在成为外国间谍机构的目标。





警方称，这些行动还来自中国、俄罗斯和伊朗以外的国家，包括印度、越南、泰国、柬埔寨和老挝等背景的人。





澳大利亚联邦警察局助理局长克里西·巴雷特在接受SBS采访时表示，来自移民社区的澳大利亚人尤其会成为目标。





他说："举个例子，可能是外国政府派代表参加社区讨论或会议，报告谁在这些会议上谈论该外国政府。这可能看起来像当面或通过电话对社区特定成员可能对外国政府或其政策的评论进行威胁。它可以是一系列不同的形式。"





根据2018年澳大利亚引入的外国干涉法，目前只有杨怡生一人被指控。法律测试包括能够证明对澳大利亚居民或其海外家人进行了威胁，包括攻击、绑架、跟踪、监视或胁迫。





国家安全热线1800 123 400， 每周七天，每天24小时运作，接受公众举报。





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